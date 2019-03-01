Испытание погодой: Крымский мост выдержал более 900 штормовых часов за зиму

За минувшие три зимних месяца мост через Керченский пролив обеспечил бесперебойную связь между Крымским полуостровом и материковой Россией. За это время по новой трассе в обоих направлениях проехали более полумиллиона автомобилей. При этом метеостанции зафиксировали более 900 штормовых часов за зиму, а в январе выпало 200,9% от средней многолетней нормы осадков для этого месяца. Вместе с тем комплексный мониторинг выявил, что конструкции моста выдерживают все нагрузки без нареканий, и подтвердил надёжность сооружения.

Более полумиллиона автомобилей проехали по мосту через Керченский пролив за минувшую зиму, сообщили в инфоцентре «Крымский мост». Только в декабре транспортный переход в обе стороны преодолели порядка 226 тыс. машин. Отмечается, что в период наибольшей штормовой активности новая дорога обеспечила бесперебойную связь между берегами.

«За первую в истории действующего моста зиму метеостанции зафиксировали в Керченском проливе более 900 штормовых часов (почти 38 суток)», — сообщили в инфоцентре.

По информации Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, самым ветреным месяцем прошедшей зимы стал январь (330 штормовых часов, или почти 14 суток). В отдельные дни порывы ветра достигали 24 м/с, а высота волн — 2,5 метра. Также за январь 2019-го выпало 64,3 мм осадков (200,9% от средней многолетней нормы для этого месяца).

«За время реализации проекта Крымского моста наиболее суровой стала зима 2017 года. Тогда штормовое предупреждение объявлялось на 1000 часов, а в феврале строящийся мост самостоятельно «пережил» ледоход. Лёд толщиной до 12 см на несколько суток сковал участки пролива. С приходом тепла льдины свободно прошли между опорами моста с азовской стороны на черноморскую», — заявил начальник службы логистики компании «СГМ-Мост» Игорь Сталоверов.

Отмечается, что мост через Керченский пролив проектировался с учётом непростых климатических условий, поэтому ещё на этапе разработки проекта были проанализированы многолетние сводки погоды, включая ледовую обстановку. С учётом этих данных создавались конструкции с повышенным запасом прочности. Например, наиболее уязвимый перед ветром элемент моста — автодорожную арку высотой 45 метров — оборудовали специальными устройствами для снижения парусности.

Для контроля за метеорологической обстановкой и состоянием дорожного полотна на автодорожной части 19-километрового моста установили семь метеостанций, которые предупреждают службу эксплуатации о возможных неблагоприятных погодных условиях. Во избежание обледенения дорога при необходимости обрабатывается водно-соляным раствором, а электронные табло над трассой сообщают водителям о безопасном скоростном режиме.

Специалисты ведут комплексный мониторинг всех систем и несущих конструкций с момента открытия моста в середине мая 2018 года. Приборы и датчики в режиме реального времени отслеживают состояние опор и пролётных строений с учётом всех нагрузок, включая климатические. Собранные данные поступают в Центр управления производством Крымского моста, где фактические показатели сравниваются с расчётными проектными значениями.

«Мониторинг показал, что превышения расчётных параметров напряжений и деформаций за период работы моста не зафиксировано. Результаты многомесячных наблюдений подтверждают конструктивную надёжность сооружения и его соответствие всем параметрам, заложенным проектом с гарантией на 100 лет», — отмечается в сообщении инфоцентра.

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На этом фоне продолжаются работы по сооружению железнодорожной части Крымского моста, запуск движения по которой планируется на декабрь 2019 года. Строительство одновременно ведётся как на самом мосту через Керченский пролив, так и на подходах к нему со стороны Крыма и Кубани.

По словам замглавы Минтранса РФ Владимира Токарева, в Крыму проводится глубокая модернизация существующей на полуострове железнодорожной инфраструктуры.

«Выполняется комплекс ремонтно-путевых работ. Также предприятие («Крымская железная дорога». — RT) реализует программу по обновлению подвижного состава. Она позволит закрыть потребности КЖД в пассажирских вагонах и тяговых ресурсах на все виды перевозок собственным тяговым подвижным составом с учётом необходимого резерва», — цитирует Токарева РИА Новости.

Пресс-служба КЖД сообщила, что первый пассажирский поезд в Крым по мосту через Керченский пролив пройдёт, по предварительной информации, 8 декабря.

Ранее сообщалось, что изначально планируется запустить десять пар пассажирских поездов по следующим направлениям: из Москвы — в Симферополь, Севастополь, Евпаторию, Феодосию; из Санкт-Петербурга — в Севастополь и Евпаторию, а также из Брянска, Екатеринбурга, Кисловодска и Мурманска — в Симферополь.

Согласно имеющейся оценке, в 2020 году пассажиропоток железнодорожного транспорта в Крым составит 2,6 млн человек в год, а к 2025-му этот показатель должен вырасти до 4,1 млн пассажиров в год.

Добавим, что в своём февральском послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин констатировал: запуск железнодорожного движения по Крымскому мосту даст «мощный импульс» и позволит развивать как Крым, так и Севастополь.