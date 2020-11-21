Испытание огнём: В Сирии восстановили церковь, разрушенную боевиками ИГ

Жители сирийской провинции Хасака восстановили христианскую церковь в деревне Тель-Тала, которую разграбили и сожгли в 2015 году боевики из "Исламского государства"*. Об этом пишет РИА ФАН.

Речь идёт о церкви Мар-Карьякиса и Мар-Шимона ибн Саббагина. Пять лед назад боевики сожгли её, уничтожив алтарную Библию. Однако теперь территорию контролирует правительство Сирийской Арабской Республики.

После бегства террористов в деревне ассирийских христиан осталась семья из трёх человек: 60-летняя Умм Нинуш, её муж и ещё один местный житель. Именно женщина и решила восстановить церковь.

* - "Исламское государство" (ИГ) - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.