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Испытание огнём: В Сирии восстановили церковь, разрушенную боевиками ИГ

21 ноября 2020, 01:25  •  31 • В мире
В Сирии восстановили церковь, сожжённую боевиками ИГ*. Местные ассирийские христиане выдержали испытание и смогли восстановить храм после того, как террористы сбежали из района.
Жители сирийской провинции Хасака восстановили христианскую церковь в деревне Тель-Тала, которую разграбили и сожгли в 2015 году боевики из "Исламского государства"*. Об этом пишет РИА ФАН.
Речь идёт о церкви Мар-Карьякиса и Мар-Шимона ибн Саббагина. Пять лед назад боевики сожгли её, уничтожив алтарную Библию. Однако теперь территорию контролирует правительство Сирийской Арабской Республики.
После бегства террористов в деревне ассирийских христиан осталась семья из трёх человек: 60-летняя Умм Нинуш, её муж и ещё один местный житель. Именно женщина и решила восстановить церковь.
* - "Исламское государство" (ИГ) - организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена.

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