Испытание для президента: как непопулярные реформы Макрона могут сказаться на политической ситуации во Франции

Массовые протесты и беспорядки, охватившие 22 марта 2018 года Францию, — это серьёзное испытание для президента Эммануэля Макрона, считают опрошенные RT эксперты. Профсоюзы сразу нескольких отраслей заявили о готовности продолжать забастовки с целью остановить ликвидацию социальных гарантий со стороны государства. Тем временем сам Макрон планирует в ближайшие месяцы начать ещё несколько непопулярных реформ. Чем это может обернуться для страны, выяснял RT.

«Протесты быстро не закончатся»

Забастовка железнодорожников, авиадиспетчеров и государственных служащих парализовала Францию. По всей стране происходят многотысячные демонстрации и столкновения с полицией. Акции протеста, начавшиеся 22 марта 2018 года, продлятся и в следующем месяце: в апреле 2018 года работники железных дорог планируют серию забастовок, которые охватят каждые два из пяти рабочих дней в неделю.

Причина недовольства французов — масштабные социальные реформы, которые затеял действующий президент Эммануэль Макрон. В сентябре 2017 года он своим указом внёс в трудовой кодекс страны изменения, резко упростившие процедуру увольнения работников и ограничившие роль профсоюзов при заключении трудовых контрактов. В октябре 2017 года президент заявил о планах сократить 120 тыс. государственных служащих в ближайшие пять лет, что вызвало массовые акции протеста. Все эти меры были поддержаны ЕС как средства усиления социальной мобильности и снижения издержек бизнеса и государства.

Новый виток протестной активности во Франции связан как с уже начавшимися реформами (только Peugeot, воспользовавшись новыми правилами, уже уволил 1,3 тыс. работников), так и с планами правительства по дальнейшему сокращению социальных расходов и гарантий.

«Недовольство связано с изменением статуса государственной компании французских железных дорог, — заявил в интервью RT ведущий научный сотрудник Института Европы РАН Сергей Фёдоров. — Меняется также и социальный статус работников этой компании».

Дело в том, что ещё с 1940-х годов сотрудники французского железнодорожного монополиста SNCF были приравнены к государственным служащим и пользовались особыми льготами, в частности ранним выходом на пенсию. Теперь льготы хотят отменить, а саму компанию реформировать в ответ на требование ЕС открыть рынок транспортных услуг для конкуренции.

Государственные служащие, в свою очередь, недовольны планами масштабных сокращений, а авиадиспетчеры требуют повышения зарплат. «К этому добавляется недовольство пенсионеров, которым подняли налоги, — подчёркивает Сергей Фёдоров. — Наблюдатели говорят о том, что это первое грозное предупреждение Макрону и правительству, несмотря на достаточно успешную политику, которую он проводил после избрания. Значительно усложнится положение правительства, и протесты так быстро не закончатся».

Переломить общество

Однако правительство Франции пока не намерено отказываться от спорных реформ. Более того, в ближайшее время планируются новые изменения в трудовом законодательстве. В частности, ужесточатся условия предоставления пособий по безработице.

«Никакого экономического эффекта реформы Макрона не дадут, — заявил в интервью RT руководитель Центра политэкономических исследований Василий Колташов. — Всё, что он делает, делалось уже в Испании и Греции».

По словам эксперта, это стандартный набор мер, которые европейская бюрократия диктует национальным государствам, чтобы сломать их социальную систему, раздавить эмоционально общество и в результате сделать более зависимыми от Брюсселя и Берлина.

Помимо изменений, касающихся трудового законодательства, в ближайшее время также планируется реформа системы социального жилья, которым сейчас пользуутся 10% французов.

В частности, пособия лицам, арендующим такие квартиры, сократятся на сумму в среднем около 60 евро в месяц для каждого домохозяйства. Правительство планирует переложить часть сокращаемых субсидий на плечи компаний, предоставляющих социальное жильё.

Защищающее интересы таких фирм объединение Union Sociale pour l' Habitat заявляет, что эта реформа может привести к банкротству около 200 компаний, росту безработицы в строительном секторе и ухудшению социальной ситуации в стране в целом.

«Для Макрона сейчас благоприятный период, потому что во Франции до 2019 года не планируется никаких выборов, — говорит Сергей Фёдоров. — Два года у него есть в запасе, и есть возможность проводить такие болезненные реформы, которые не нравятся населению».

Эммануэль Макрон и Ангела Меркель

Reuters

Облегчает реформаторство президента и то, что по результатам парламентских выборов 2017 года большинство в национальном собрании составляют депутаты от его партии «Вперёд, Республика!». Кроме того, правительство обещает, что если это будет необходимо, то изменения в законодательстве проведут через указы президента, чтобы избежать затягивания рассмотрения вопроса в парламенте. Профсоюзы, в свою очередь, обвиняют кабинет министров в авторитаризме.

«Я думаю, что Макрон намерен преодолеть сопротивление молча, игнорируя его, как это было в Греции, — предположил Василий Колташов. — Не считаясь ни с какими экономическим потерями, там шли на подавление общества и в конечном итоге деморализовали его, сделали людей значительно беднее и несчастнее. То же самое сейчас хотят сделать во Франции».

Изменения, которые предлагает Макрон, — не первые неолиберальные реформы в истории страны. С середины 1990-х годов французское государство последовательно отказывается от своих социальных гарантий. Эта тенденция продолжилась даже при социалисте Франсуа Олланде, когда был принят либерализовавший трудовое законодательство «закон Хомри». Однако, несмотря на прошедшие в стране массовые протесты, французы избрали президентом Эммануэля Макрона, продолжившего ту же линию.

«Постоянно так продолжаться не может, — считает Василий Колташов. — В какой-то момент ситуация переломится и французы, как когда-то британцы, скажут Евросоюзу «нет». Вопрос только в том, скажут они «нет» «справа» или «слева».

Борьба за протест

По словам экспертов, протесты будут менять настроения во французском обществе. Сейчас около 57% французов недовольны политикой Эммануэля Макрона. Об этом свидетельствуют данные опроса общественного мнения, проведённого социологической службой Ifop для издания Le Journal du Dimanche 19 марта 2018 года. 54% французов неудовлетворительно оценили и деятельностью премьер-министра Эдуарда Филиппа. В феврале 2018 года недовольных политикой президента и премьера было 55% и 50% соответственно.

«Безусловно, эта ситуация будет способствовать росту влияния французских левых и росту влияния партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, которая эти реформы не поддерживает», — отмечает Василий Колташов.

«Левые имеют возможность показать свою силу и популярность», — подчёркивает Сергей Фёдоров. В свою очередь, Колташов замечает, что и наличие традиционно прочных связей с профсоюзами даёт хорошую возможность левым силам использовать рост протестных настроений в свою пользу.

В то же время большинство французских социалистов и коммунистов поддержали Макрона в ходе предвыборной кампании 2017 года, что, по мнению эксперта, негативно скажется на их популярности. Исключение составляет «Левая партия» Жан-Люка Меланшона, активно участвующая в протестах. Однако, как подчёркивает Колташов, в целом у социалистических сил отсутствует внятная программа действий.

Марин Ле Пен

Reuters

«Ле Пен получит больше политического капитала, — считает эксперт. — У неё есть определённая стратегия и понимание того, как должна развиваться Франция, что эта Франция должна быть не неолиберальной, а национальной и в то же время ориентирующейся на сотрудничество с Россией и Восточной Европой, нацеленной на создание новых связей, которые помогут французской экономике преодолеть кризис».