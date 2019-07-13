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Испытание для Абэ: Японские СМИ гадают, какая тактика может помочь договориться с Путиным
13 июля 2019, 05:09 • 71 • Политика
В японских СМИ после саммита в Осаке, где президент России Владимир Путин встречался с премьером Японии Синдзо Абэ, гадают – какая тактика может помочь в переговорах по поводу заключения перемирия между странами и решения вопроса с Курилами. Переговорный процесс с российским лидером даже назвали испытанием для Абэ.
Об этом, к примеру, рассуждает издание The Japan Times. По мнению журналистов портала, японский премьер ради подписания мирного договора (официально по итогам Второй мировой войны, напомним, он так и не был заключен между СССР и Японией) практически вынужден прекратить обсуждать территориальные претензии по Курилам.
Вместо этого он предпочел сделать шаг в сторону сотрудничества в сфере экономики, что в СМИ считают нецелесообразным. Дескать, нужна мудрая стратегия, а не торговля.
Вспоминая о встрече Путина и Абэ на полях саммита в Осаке, издание считает, что она не принесла прогресса в упомянутых вопросах. На это, указывают авторы, влияет в том числе проамериканская позиция Японии, на территории которой США могут размещать свои базы.
В итоге авторы приходят к выводу, что переговоры с российской стороной будут настоящим испытанием для Абэ. Ему придется принимать решения без оглядки на то, что диктует Вашингтон.
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