Испытание для Абэ: Японские СМИ гадают, какая тактика может помочь договориться с Путиным

Об этом, к примеру, рассуждает издание The Japan Times. По мнению журналистов портала, японский премьер ради подписания мирного договора (официально по итогам Второй мировой войны, напомним, он так и не был заключен между СССР и Японией) практически вынужден прекратить обсуждать территориальные претензии по Курилам.

Вместо этого он предпочел сделать шаг в сторону сотрудничества в сфере экономики, что в СМИ считают нецелесообразным. Дескать, нужна мудрая стратегия, а не торговля.

Вспоминая о встрече Путина и Абэ на полях саммита в Осаке, издание считает, что она не принесла прогресса в упомянутых вопросах. На это, указывают авторы, влияет в том числе проамериканская позиция Японии, на территории которой США могут размещать свои базы.

В итоге авторы приходят к выводу, что переговоры с российской стороной будут настоящим испытанием для Абэ. Ему придется принимать решения без оглядки на то, что диктует Вашингтон.