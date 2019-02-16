Испытание абсолютным чемпионом: Поветкин может провести бой с Усиком в мае

Российский боксёр Александр Поветкин может провести свой следующий поединок с украинцем Александром Усиком. Об этом сообщил промоутер действующего абсолютного чемпиона мира в первом тяжёлом весе Эдди Хирн. Предполагается, что бой состоится 18 мая в Чикаго.

В сентябре 2018 года Александр Поветкин второй раз в карьере сражался за звание чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе. Он прибыл в Лондон, чтобы встретиться с обладателем поясов по трём престижным версиям — Энтони Джошуа. Россиянин выглядел лучше в первых раундах, но с течением времени преимущество британца становилось всё более явным, а в седьмом раунде оказалось подавляющим. Уроженец Уотфорда одержал победу нокаутом и перечеркнул шансы своего оппонента на завоевание титулов.

После этого многие поспешили поставить крест на карьере Поветкина. На момент схватки с Джошуа ему исполнилось 39 лет, что является солидным возрастом даже для тяжеловеса. Обычно представители данной весовой категории выступают несколько дольше (достаточно вспомнить Эвандера Холифилда, который провёл свой последний поединок в 48 лет), но и для них есть предел. В подобном ключе высказался легендарный Леннокс Льюис, который посоветовал россиянину повесить перчатки на гвоздь.

Как заявил позднее сам Александр, у него на этот счёт имеется другое мнение. Российский боксёр сказал, что не намерен уходить из спорта и собирается вернуться на ринг в 2019 году.

«Мыслей уходить из бокса нет. Пока есть силы и возможности, надо продолжать. Я недавно сделал операцию на локте. Думаю, что беспокоить меня уже ничего не будет. С удвоенной силой начну работать и буду стараться побеждать. Буду плотно заниматься физикой, тактикой, кое-что поменяю. Самое главное, что сейчас я полностью здоров», — цитирует Поветкина Интерфакс.

А уже в феврале стало известно имя его возможного оппонента. Как сообщил ESPN промоутер Эдди Хирн, он намерен организовать бой между Поветкиным и абсолютным чемпионом мира в первом тяжёлом весе Александром Усиком. Поединок планируется провести 18 мая в Чикаго.

Примечательно, что ранее о возможном поединке в США говорил и сам Поветкин. Годом ранее россиянин впервые за неполные шесть лет провёл бой за пределами России.

«Пока ещё не знаю, с кем буду боксировать. Но поединок должен состояться в апреле, скорее всего, в Америке или в Англии. Менеджеры договариваются», — добавил Поветкин.

Этот бой может иметь огромное значение для обоих спортсменов. После поражения от Джошуа считалось, что Поветкин вряд ли когда-либо получит очередной шанс побороться за титул. Но в случае победы над Усиком такое развитие событий уже не покажется невероятным. В прошедшем году Усик стал победителем Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) и одержал верх над крепким Тони Беллью, что не осталось незамеченным экспертами. Так, украинец был признан лучшим боксёром года по версиям WBC, WBA и журнала The Ring.

Что касается самого Усика, то для него поединок с Поветкиным станет первой проверкой в новой для него весовой категории. Ещё до победы над Муратом Гассиевым он признавался, что намерен попробовать свои силы в тяжёлом весе, однако отложил планы ради встречи с Беллью.

При этом не все считают, что Усик обладает серьёзными шансами на успешное выступление в самой престижной весовой категории. В частности, британский боксёр Амир Хан весьма скептически высказался о его перспективах на равных сражаться с сильнейшими представителями дивизиона.

«Для этой весовой категории он слишком мал. Знаю, что Усик обладает хорошими навыками, но как он будет справляться с большими парнями? Ему стоит остаться в своём весе, но, возможно, там небольшие гонорары. Может быть, он поднимается туда из-за денег. Мы все боксируем ради больших чеков. Думаю, Александр верит, что он сможет неплохо подзаработать в боях с Уайлдером, Фьюри и Джошуа», — сказал Хан в эфире YouTube-канала EsNews.

Говоря о возможном поединке между Поветкиным и Усиком, не стоит забывать, что украинец всё ещё остаётся абсолютным чемпионом в первом тяжёлом весе. Это означает, что ему необходимо регулярно проводить защиту своих званий, иначе он может их лишиться. Обязательный претендент на титул WBA — российский боксёр Денис Лебедев.

Как стало известно в ноябре, Всемирная боксёрская ассоциация обязала Усика провести обязательную защиту титула в бою с Лебедевым. Об этом заявил менеджер российского боксёра Вадим Корнилов.

«Александр останется в первом тяжёлом весе и сохранит титул WBA. Ассоциация выпустила резолюцию, что Усик и Лебедев обязаны провести бой до 10 марта 2019 года», — цитирует Корнилова ТАСС.

При этом промоутер Усика Александр Красюк ранее отмечал, что организации поединка между его клиентом и Лебедевым препятствует отсутствие интереса со стороны зрителей и спонсоров.

«Мы же не просто хотим узнать, кто победит, верно? Это профессиональный бокс, и здесь необходимы источники финансирования. Мы берём и просто делаем маркетинговый анализ: что мы можем получить из этого боя? Каким странам он интересен? Украине? Да, интересен. России? Тоже интересен. Германии? Вряд ли. Британии? Австралии? США? Мексике? Интересен только двум странам, которые не могут похвастать самыми большими бюджетами на боксёрском ринге», — приводит слова Красюка ua.tribuna.com

О возможном поединке с Лебедевым высказался и Хирн, который также ведёт дела Усика.

«Возможен бой и с Лебедевым, но я не думаю, что он состоится», — заявил он в видео, размещённом на YouTube-канале Boxing Social.

Хирн также подтвердил, что поединок с Поветкиным — один из возможных вариантов для Усика.

«Мы в поисках соперника. Поветкин — один из кандидатов. Честно говоря, мало кто хочет выходить в ринг с Усиком. Боксёры ждут других возможностей», — добавил Хирн.