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Испугавшаяся русского вторжения NYT перепутала вертолёты с бронетранспортёрами
11 января 2022, 16:05 • 46 • Политика
Испугавшаяся русского вторжения на Украину американская газета The New York Times со страху перепутала военные вертолёты с бронетранспортёрами. Распространение фейка про русскую армию на границе продолжается.
NYT выпустила статью с заголовком "Россия размещает вертолёты, возможно, это часть планов по Украине". Ниже говорится, что Москва продолжает готовиться к вторжению на Украину, несмотря на все предупреждения США.
При этом американское издание почему-то проиллюстрировало статью о вертолётах фотографией бронетехники, напоминающей русский многоцелевой плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ.
Политический обозреватель Владимир Корнилов в шутку заметил, что его смутило словосочетание "возможное второжение". Судя по логике американских СМИ, русские войска уже должны быть в Киеве.
- удивился он.
Скриншот: Telegram/КОРНИЛОВ
Напомним, что близкие к американским демократам СМИ распространяют фейк о скоплении русских войск на границе с Украиной вот уже несколько месяцев. При этом все они ссылаются на анонимные источники или на ролики в соцсетях. Понятие "вблизи" у американских журналистов тоже довольно относительное. Обычно под "вблизи" подразумевается военный полигон, который располагается в 200-300 км от украинской границы.
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