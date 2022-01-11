Испугавшаяся русского вторжения NYT перепутала вертолёты с бронетранспортёрами

Испугавшаяся русского вторжения на Украину американская газета The New York Times со страху перепутала военные вертолёты с бронетранспортёрами. Распространение фейка про русскую армию на границе продолжается.

NYT выпустила статью с заголовком "Россия размещает вертолёты, возможно, это часть планов по Украине". Ниже говорится, что Москва продолжает готовиться к вторжению на Украину, несмотря на все предупреждения США.

При этом американское издание почему-то проиллюстрировало статью о вертолётах фотографией бронетехники, напоминающей русский многоцелевой плавающий бронетранспортёр МТ-ЛБ.

Политический обозреватель Владимир Корнилов в шутку заметил, что его смутило словосочетание "возможное второжение". Судя по логике американских СМИ, русские войска уже должны быть в Киеве.

Я не понял: что значит "возможное" вторжение? То есть мы всю зиму вторгаемся-вторгаемся, а теперь разместили вертолёты - и оказывается, возможно, и не вторгнемся?

- удивился он.

Скриншот: Telegram/КОРНИЛОВ

Напомним, что близкие к американским демократам СМИ распространяют фейк о скоплении русских войск на границе с Украиной вот уже несколько месяцев. При этом все они ссылаются на анонимные источники или на ролики в соцсетях. Понятие "вблизи" у американских журналистов тоже довольно относительное. Обычно под "вблизи" подразумевается военный полигон, который располагается в 200-300 км от украинской границы.