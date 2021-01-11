|
Испугался? Блогеры раскрыли секрет поддержки Трампа Навальным
11 января 2021, 17:40 • 55 • Политика
Блогеры раскрыли секрет скандалиста Алексея Навального, внезапно поддержавшего президента США Дональда Трампа, которого заблокировал Twitter. Испугался?
Авторы Telegram-канала "Фонд Бабла с коррупцией" оценили заявление Навального, который осудил блокировку Трампа в Twitter.
"Навальный испугался собственной блокировки и раскритиковал решение «Твиттера» в отношении Трампа", - иронично отметили блогеры.
Фото: Скриншот Telegram/ Фонд Бабла с коррупцией
Ранее Навальный назвал бан Трампа "неприемлемым актом цензуры".
"Решение о бане Трампа, как мне кажется, эмоциональное и основанное на личных политических предпочтениях", - написал Навальный в Twitter.
55
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2021, 00:00
|
07 января 2021, 19:15
|
08 января 2021, 16:20
|
06 января 2021, 13:00
|
09 января 2021, 01:30
|
06 января 2021, 18:30
|
05 января 2021, 10:25