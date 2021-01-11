Испугался? Блогеры раскрыли секрет поддержки Трампа Навальным

Авторы Telegram-канала "Фонд Бабла с коррупцией" оценили заявление Навального, который осудил блокировку Трампа в Twitter.

"Навальный испугался собственной блокировки и раскритиковал решение «Твиттера» в отношении Трампа", - иронично отметили блогеры.

Фото: Скриншот Telegram/ Фонд Бабла с коррупцией

Ранее Навальный назвал бан Трампа "неприемлемым актом цензуры".

"Решение о бане Трампа, как мне кажется, эмоциональное и основанное на личных политических предпочтениях", - написал Навальный в Twitter.