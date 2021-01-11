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Испугался? Блогеры раскрыли секрет поддержки Трампа Навальным

11 января 2021, 17:40  •  55 • Политика
Блогеры раскрыли секрет скандалиста Алексея Навального, внезапно поддержавшего президента США Дональда Трампа, которого заблокировал Twitter. Испугался?
Авторы Telegram-канала "Фонд Бабла с коррупцией" оценили заявление Навального, который осудил блокировку Трампа в Twitter.
"Навальный испугался собственной блокировки и раскритиковал решение «Твиттера» в отношении Трампа", - иронично отметили блогеры.
Фото: Скриншот Telegram/ Фонд Бабла с коррупцией
Ранее Навальный назвал бан Трампа "неприемлемым актом цензуры".
"Решение о бане Трампа, как мне кажется, эмоциональное и основанное на личных политических предпочтениях", - написал Навальный в Twitter.

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