Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией...
«Могли бы перекрыть движение, но мы так больше навредим»: как регионы встречают ...
Херсон стремится в Россию: Лебезивший перед нацистами мэр «переобувается»
Скоро в областях помашут "до свидания": Поклонская сделала грозное пре...
Главная / В мире

Испугались? Японцы ополчились на российскую чемпионку Медведеву

03 мая 2020, 18:10  •  23 • В мире
Российская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева уже некоторое время находится в Японии и продолжает там тренироваться. Японцы заподозрили её в нарушении режима самоизоляции и ополчились на девушку. Чего на самом деле испугались граждане Страны восходящего солнца?
Медведева прибыла в Японию в разгар пандемии. Её целью было участие в шоу на льду Prism on Ice. Выступления должны были состояться летом, а потом их и вовсе отменили. Спортсменка не рискнула вновь посещать аэропорты, пользоваться услугами авиакомпаний, а потому самоизолировалась в городе Хатинохе. Там она арендовала жильё и начала тренировки на катке. Раньше этот спортивный объект был закрыт, как и многие другие, в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.
Местные жители якобы видели российскую фигуристку в супермаркете. Они оставили несколько гневных сообщений в Twitter с призывом выдворить Евгению Медведеву из страны. Твиты адресованы посольству России в Японии.
Автором идеи был пользователь соцсети @tsuko666. Он напомнил, что в его стране действует режим самоизоляции и посещение общественных мест запрещено. Кроме того, даже самим японцам запрещено возвращаться на родину.
Все японцы разозлены её действиями. Заберите её обратно в Россию, как можно скорее, - написал возмущённый молодой человек.
В профиле у пользователя @tsuko666 написано, что он является фанатом японского фигуриста-одиночника Юдзуру Ханю. Несколько лет назад ходили упорные слухи о романе Медведевой с ним. Ханю в интервью позиционирует себя как убеждённый холостяк. Не исключено, что его фанат испугался, что проживание российской чемпионки в Японии может натолкнуть кого-то на ненужные ассоциации.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



23
Источник
Похожие новости
02 мая 2020, 02:10
"У духов минус три": Военкор Блохин похвастался трофейной "супертехникой"
02 мая 2020, 14:10
Выздоровели 82%: Новозеландскому чуду нашли простое и логичное объяснение
02 мая 2020, 21:10
Завотделением неотложки покончила с собой, "потому что устала": COVID-19 стал трагедией Нью-Йорка
02 мая 2020, 17:10
"Я должна": Советник министра разрыдалась, зачитывая имена врачей - жертв COVID-19
02 мая 2020, 16:05
«Непростая история»: какие задачи в ВМС США будут решать корабли класса Zumwalt
03 мая 2020, 02:05
«Полностью лояльный человек»: почему Дональд Трамп хочет назначить отставного генерала послом США на Украине
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 мая 2020, 07:10
На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона
03 мая 2020, 02:10
Украинские неонацисты «потроллили» одесситов, почтивших жертв массового убийства земл...
03 мая 2020, 09:57
"Истеричный страх" стал причиной снятия с эфира "Бесогона" о Германе Грефе и Билле Ге...
03 мая 2020, 10:02
Сокурсник Путина сообщил о секретной сделке президента России и Трампа
03 мая 2020, 10:10
"Самая большая ошибка Марии Захаровой": В ответ на хамство Навального Витяз...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
28 апреля 2020, 10:43
Журналист нашел страшные доказательства причастности США к крушению Боинга на Донбассе
01 мая 2020, 20:10
Делягин, говоря об и. о. премьера Белоусове, несколько раз оговорился: "Очень хочу ошибиться"
02 мая 2020, 21:10
Германия ударила в спину "Северному потоку - 2", оператор газопровода готовится к судебной баталии
29 апреля 2020, 23:10
"Каким должен быть следующий мэр Москвы?": Политолог рассказал о "сокрушительном поражении" Собянина
01 мая 2020, 17:10
Германия решила помешать строительству "Северного потока - 2"
26 апреля 2020, 21:10
Стало известно, из-за кого Украина тонет в смертельно опасном пламени
01 мая 2020, 07:10
Повторный референдум в Крыму будет стоить Украине независимости
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.