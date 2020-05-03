|
Испугались? Японцы ополчились на российскую чемпионку Медведеву
03 мая 2020, 18:10 • 23 • В мире
Российская чемпионка по фигурному катанию Евгения Медведева уже некоторое время находится в Японии и продолжает там тренироваться. Японцы заподозрили её в нарушении режима самоизоляции и ополчились на девушку. Чего на самом деле испугались граждане Страны восходящего солнца?
Медведева прибыла в Японию в разгар пандемии. Её целью было участие в шоу на льду Prism on Ice. Выступления должны были состояться летом, а потом их и вовсе отменили. Спортсменка не рискнула вновь посещать аэропорты, пользоваться услугами авиакомпаний, а потому самоизолировалась в городе Хатинохе. Там она арендовала жильё и начала тренировки на катке. Раньше этот спортивный объект был закрыт, как и многие другие, в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.
Местные жители якобы видели российскую фигуристку в супермаркете. Они оставили несколько гневных сообщений в Twitter с призывом выдворить Евгению Медведеву из страны. Твиты адресованы посольству России в Японии.
Автором идеи был пользователь соцсети @tsuko666. Он напомнил, что в его стране действует режим самоизоляции и посещение общественных мест запрещено. Кроме того, даже самим японцам запрещено возвращаться на родину.
В профиле у пользователя @tsuko666 написано, что он является фанатом японского фигуриста-одиночника Юдзуру Ханю. Несколько лет назад ходили упорные слухи о романе Медведевой с ним. Ханю в интервью позиционирует себя как убеждённый холостяк. Не исключено, что его фанат испугался, что проживание российской чемпионки в Японии может натолкнуть кого-то на ненужные ассоциации.
23
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
28 апреля 2020, 10:43
|
01 мая 2020, 20:10
|
02 мая 2020, 21:10
|
29 апреля 2020, 23:10
|
01 мая 2020, 17:10
|
26 апреля 2020, 21:10
|
01 мая 2020, 07:10