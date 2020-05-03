Испугались? Японцы ополчились на российскую чемпионку Медведеву

Медведева прибыла в Японию в разгар пандемии. Её целью было участие в шоу на льду Prism on Ice. Выступления должны были состояться летом, а потом их и вовсе отменили. Спортсменка не рискнула вновь посещать аэропорты, пользоваться услугами авиакомпаний, а потому самоизолировалась в городе Хатинохе. Там она арендовала жильё и начала тренировки на катке. Раньше этот спортивный объект был закрыт, как и многие другие, в рамках мер по сдерживанию распространения коронавируса.

Местные жители якобы видели российскую фигуристку в супермаркете. Они оставили несколько гневных сообщений в Twitter с призывом выдворить Евгению Медведеву из страны. Твиты адресованы посольству России в Японии.

Автором идеи был пользователь соцсети @tsuko666. Он напомнил, что в его стране действует режим самоизоляции и посещение общественных мест запрещено. Кроме того, даже самим японцам запрещено возвращаться на родину.

Все японцы разозлены её действиями. Заберите её обратно в Россию, как можно скорее, - написал возмущённый молодой человек.

В профиле у пользователя @tsuko666 написано, что он является фанатом японского фигуриста-одиночника Юдзуру Ханю. Несколько лет назад ходили упорные слухи о романе Медведевой с ним. Ханю в интервью позиционирует себя как убеждённый холостяк. Не исключено, что его фанат испугался, что проживание российской чемпионки в Японии может натолкнуть кого-то на ненужные ассоциации.