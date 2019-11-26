Испугались участи шефа? Провокацию против России готовят "Белые каски". Но побег из Сирии прочат США

Напомним, ранее Минобороны РФ сообщило о том, что в Идлибской зоне деэскалации боевики террористической группировки "Хайат Тахрир аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра". Обе - организации, деятельность которых в Российской Федерации запрещена) готовят провокацию против России и Дамаска.

По данным российского военного ведомства, ещё в начале ноября жители небольшого городка в 30 км от Идлиба заметили прибывших в сопровождении террористов неизвестных людей и колонны из трёх грузовиков. В машинах обнаружились ёмкости с химикатами, а в одной из фур - профессиональное видеооборудование, а также фрагменты авиационных и артиллерийских боеприпасов с советской и российской маркировкой.

Сейчас сомнений в том, что готовится явная провокация против России, нет. Вместе с сирийскими боевиками провокации "с инсценировкой авиационных ударов и применения химического оружия" готовят печально известные своими фейками и постановками "Белые каски". Сейчас террористы отбирают "актёров" для будущих съёмок из числа местных жителей.

Позже фейковые ролики, "доказывающие" атаку российских ВКС и сирийских военных против мирных граждан, готовятся разместить в соцсетях.

Информацию Минобороны России о готовящейся против наших военных провокации в Идлибе подтвердил и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

Испугались участи шефа?

Тем временем в Сети пользователи строят собственные предположения, с чего вдруг активизировались "Белые каски"? Некоторые предположили, что новую "химатаку Асада" спровоцировала недавняя смерть основателя организации, и активисты испугались, что разделят участь своего шефа.

"Белые каски" готовят новую "химатаку Асада" в Идлибе. Чуваки поняли, что нужно срочно отрабатывать деньги, а то будет, как с их шефом Ле Мезюрье", - предположил Голос Мордора @spacelordrock.

Фото: скриншот twitter/spacelordrock

Напомним, что тело основателя "Белых касок" было обнаружено в понедельник, 11 ноября, в европейском районе Стамбула, неподалеку от офиса, где работал погибший. Британские издания тут же поспешили связать его смерть с Россией. Поводом стали разоблачительные материалы российского МИД о сотрудничестве "Белых касок" с террористами, а также о работе Ле Мезюрье на спецслужбы Британии.

Однако позже СМИ сообщили, что эксперты не обнаружили на трупе основателя "Белых касок" следов, указывающих на насильственный характер его гибели. Таким образом, была подтверждена версия о том, что смерть Ле Мезюрье стала результатом самоубийства.

Американцы сбегут?

Высказали пользователи и предположение о том, что если провокация "Белых касок" в Идлибе всё же состоится, то после этого США придётся совсем сбежать из Сирии.

"После этого американцам придётся полностью валить из страны", - отметил в Twitter пользователь Артур @ayzEyVoYtqu45hS.

Ещё не началось, а уже "воют"

Тем временем в Сети появилась уже информация, компрометирующая российских военных и армию САР. Интернет-пользователи, известные своей русофобской позицией, публикуют фото и видео, якобы сделанные в Идлибе сегодня. На кадрах - раненые и убитые дети и старики. Однако эти фото ранее уже использовались для псевдоразоблачения и признаны интернет-сообществом фейковыми.