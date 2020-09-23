Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Встреча вышла неожиданной": Су-57 оглушил и ослепил радары США
Под Львовом готовят десант для высадки в Москве
Ватники закупают оружие... Думаете, речь о России? Хазин всех разочаровал
О вреде виски с пивом и Марии Певчих
Главная / Политика

Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями

23 сентября 2020, 03:40  •  66 • Политика
США осознали, что Россия обладает суперсовременным оружием: русские ракеты способны долететь до Вашингтона меньше чем за 15 минут. Поэтому теперь нам пытаются "выкрутить руки" экономическими санкциями.
О новых достижениях и разработках российского ВПК уже ходят легенды. Некоторые из них стали темой очередного выпуска проекта Царьграда "Хорошие новости".
Россия создала сокрушительную систему ударного наступательного оружия, аналогов которой нет в мире, тем самым восстановив стратегический баланс сил в мире.
Напомним, в феврале 2021 года истекает срок действия договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Россия выступает за его продление, и об этом Владимир Путин сказал ещё в марте этого года. Америка же не даёт никакого ответа.
Пауза США вполне объяснима. Дональду Трампу крайне невыгодна эта тема. В ноябре выборы, а его неоднократно обвиняли в том, что он агент Кремля.
Поэтому пока Россия активно наращивает военный потенциал. Западные таблоиды пестрят заголовками о суперсовременных беспилотниках-невидимках, разрушительных ракетных комплексах: мол, Россия вооружена до зубов и представляет реальную угрозу.
Поспорить с этим трудно: так, комплекс "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащённой гиперзвуковым боевым блоком, на дежурстве с 2019 года, но до сих пор американские ПВО бессильны перед этим оружием.
Система запускает ракеты как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что делает её неуязвимой. Дальность полёта - 10 тысяч километров, до Вашингтона время в пути составит менее чем 15 минут. А раньше Америка была убеждена в том, что броня их антиракетного зонтика неприступна.
Будет ли Россия увеличивать бюджет на военные расходы? Это, по мнению экспертов, зависит от сценария, который разыграется после выборов в Америке.
Социолог Дмитрий Соин отмечает, что новый виток гонки вооружений станет одновременно и новым витком экономического противостояния.
Гигантские деньги нужно вбрасывать на новые виды вооружений и на увеличение числа имеющихся. А когда наша страна находится под давлением экономических санкций и предполагается их усиление, такое экономическое соперничество будет неравноценным и неравноправным. На это американцы тоже рассчитывают. По сути, это своеобразная попытка выкрутить нам руки.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



66
Источник
Похожие новости
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтовались против Тихановской
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёда" ООН
23 сентября 2020, 00:00
Сенсация Le Monde "от Путина": "Навальный сам принял "Новичок"
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в России"
23 сентября 2020, 00:00
"Северный поток - 2" расколол Евросоюз
23 сентября 2020, 01:50
"Это абсурдный фарс": Французская журналистка указала на три нестыковки в истории с Навальным
Новости партнеров
 
Выбор дня
23 сентября 2020, 00:00
"Я не хочу спонсировать, отправьте её обратно в Беларусь": Поляки взбунтова...
23 сентября 2020, 00:00
"Вновь повторю...": Путин добавил "ложку дёгтя" в "бочку мёд...
23 сентября 2020, 00:00
Сенсация Le Monde "от Путина": "Навальный сам принял "Новичок&quo...
23 сентября 2020, 01:50
Макрон замахнулся на суверенитет РФ: "Франция не потерпит применения химоружия в...
23 сентября 2020, 00:50
«Применяли психологическое насилие»: в Сибири задержаны лидеры организации, действова...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
22 сентября 2020, 01:05
Беловежские соглашения признать ничтожными: Эксперт о новом статусе России, Украины и Белоруссии
19 сентября 2020, 19:55
Новая дерзость ВВС США обернулась позорным побегом в Сирии: Русские терпеть не стали
16 сентября 2020, 06:40
Призыв Лаврова о Навальном поверг Венедиктова в ступор: "Эээ... это Сергей Викторович о чём?"
18 сентября 2020, 08:10
Нестыковки с фото Навального после комы: Tagesspiegel привёл убедительные доказательства
18 сентября 2020, 17:20
Перешедший на сторону России подполковник СБУ рассказал, что творят американцы в Киеве
21 сентября 2020, 07:40
У России есть "козырь в рукаве", чтобы забрать Белоруссию и Украину: слово за "стихийным западником"
16 сентября 2020, 03:00
ЕС получил 9 неудобных вопросов по Навальному: "Берлин знал то, о чём не знали ни Москва, ни Омск?"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.