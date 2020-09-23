Испугались русского супероружия? России хотят "выкрутить руки" санкциями

О новых достижениях и разработках российского ВПК уже ходят легенды. Некоторые из них стали темой очередного выпуска проекта Царьграда "Хорошие новости".

Россия создала сокрушительную систему ударного наступательного оружия, аналогов которой нет в мире, тем самым восстановив стратегический баланс сил в мире.

Напомним, в феврале 2021 года истекает срок действия договора по сокращению стратегических наступательных вооружений. Россия выступает за его продление, и об этом Владимир Путин сказал ещё в марте этого года. Америка же не даёт никакого ответа.

Пауза США вполне объяснима. Дональду Трампу крайне невыгодна эта тема. В ноябре выборы, а его неоднократно обвиняли в том, что он агент Кремля.

Поэтому пока Россия активно наращивает военный потенциал. Западные таблоиды пестрят заголовками о суперсовременных беспилотниках-невидимках, разрушительных ракетных комплексах: мол, Россия вооружена до зубов и представляет реальную угрозу.

Поспорить с этим трудно: так, комплекс "Авангард" с межконтинентальной баллистической ракетой, оснащённой гиперзвуковым боевым блоком, на дежурстве с 2019 года, но до сих пор американские ПВО бессильны перед этим оружием.

Система запускает ракеты как в вертикальном, так и в горизонтальном положении, что делает её неуязвимой. Дальность полёта - 10 тысяч километров, до Вашингтона время в пути составит менее чем 15 минут. А раньше Америка была убеждена в том, что броня их антиракетного зонтика неприступна.

Будет ли Россия увеличивать бюджет на военные расходы? Это, по мнению экспертов, зависит от сценария, который разыграется после выборов в Америке.

Социолог Дмитрий Соин отмечает, что новый виток гонки вооружений станет одновременно и новым витком экономического противостояния.