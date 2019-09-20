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Испугались русских шпионов? Дания приостановила научный проект Швеции в Гренландии

20 сентября 2019, 00:09  •  45 • Политика
Датские чиновники не разрешили швейцарским специалистам из Лозанны провести научное исследование на острове Гренландия. Копенгаген воздержался от объяснения причин такого решения. Однако швейцарские СМИ полагают, что оно может быть связано со страхом перед Россией, поскольку проект предполагал участие российского ледокола "50 лет Победы".
Исследование должно было проводиться под руководством специалистов Высшей технической школы Лозанны (EPFL), пишет газета NZZ am Sonntag. Но, по мнению автора материала, проект стал заложником "глобальных политических игрищ в регионе Арктики".
В частности, в статье предполагается, что Копенгаген таким образом хочет обезопасить себя от русских шпионов, поскольку в исследовании на территории Гренландии должен был участвовать российский ледокол "50 лет Победы".
Примечательно, что ранее власти острова Гренландия выдали ученым из Лозанны все допуски на проведение исследований.
Проект предусматривал совершение пятью десятками ученых и экспертов экспедиции вокруг острова Гренландия на борту российского судна. В центре проекта: сбор эмпирических данных на предмет состояния льда в этом регионе и степени загрязнённости вод пластиковыми микрочастицами. Интересен этот проект еще и в том смысле, что здесь, на самом большом острове мира, можно наглядно наблюдать последствия влияния процессов изменения климата на экосферу.

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