Испугались России и Китая: в Германии требуют увеличить расходы на армию

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В список стран, которые представляют "опасность" для Европы, включена и Турция

В Германии всерьез переживают из-за укрепления Москвы и Пекина, также немцев беспокоит возвышение Анкары. По крайней мере, такие настроения бродят в партии зеленых. Накануне стало известно, что сопредседатель этого объединения единомышленников Анналена Баербок выступила с призывом увеличить расходы на армию.



По мнению немецкого политика, Вашингтон перестал держать бразды глобального правления в своих руках – Америка постепенно отворачивается от мира, а ее место сверхдержавы стремятся "захватить" другие игроки международной арены. Среди самых активных: Россия, Китай и Турция.

Для того чтобы не допустить "захвата мира" не одним из этих "авторитарных государств", Берлину пора бы занять более жесткую позицию, убеждена Баербок.

Она выступает за милитаризацию страны и проведение серьезных военных учений совместно с другими европейскими державами. При этом Германию немка считает "миротворцем", который спасет мир от агрессоров, передает N-TV.

Кстати, недавно глава Минобороны ФРГ Крамп-Карренбауэр призвала вести переговоры с Россией о разоружении "с позиции силы". В Москве уже ответили на этот выпад немки.

