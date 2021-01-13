Испугались индейского колдуна. Над Байденом нависло убийственное проклятие

Автор:

Сергей Латышев

Все разговоры насчёт второго импичмента президента Дональда Трампа – или путём отстранения в ближайшие дни предавшим его вице-президентом Майком Пенсом, или благодаря инициативам в конгрессе – носят для демократов инструментальный характер. Эмоции тут ни при чём. При всей ненависти к Трампу начинать своё правление в разделённой, оказавшейся на грани гражданской войны стране с публичной расправы над самым популярным в её истории президентом, за которого, несмотря на кражу миллионов голосов, официально проголосовало почти 75 миллионов человек, так злить протрамповскую коалицию из 22 штатов во главе с Техасом было бы для Демпартии в нормальных условиях верхом политической глупости. И саморазоблачением. Помните, как победивший на выборах с помощью грандиозного подлога Джо Байден призывал страну к единству и обещал, что будет президентом "всех американцев"?

Это также является надругательством над здравым смыслом: до конца президентства Трампа остаётся так мало времени, а у властей США так много проблем, что технически организовать импичмент до 20 января практически невозможно. Особенно когда республиканцы в сенате, стремясь избежать ещё большего ущерба для своей репутации, спешно объявили каникулы до 19 января. В этой связи возникает на первый взгляд абсурдная ситуация, что Трампу впервые в истории США может быть объявлен импичмент постфактум, когда он уже не будет хозяином Белого дома.

Зачем же тогда Байден и Ко на этом настаивают, когда Трамп после провокации со "штурмом Капитолия" наконец пообещал, что состоится "мирная передача" власти? По целому ряду причин. Давайте перечислим главные из них.

Первые три причины

Во-первых, импичмент Трампа хотя бы постфактум нужен для того, чтобы он больше никогда не стал президентом, поскольку в таком случае по закону лишится права на переизбрание, не сможет занимать выборные и военные должности в условиях, когда другого столь популярного политика у республиканцев нет.

Во-вторых, импичмент нужен демократам, чтобы лишить Трампа защиты закона и многочисленных привилегий, которые положены ему как бывшему президенту. Так, например, в случае импичмента он не сможет получать брифинги разведки и использовать полученную информацию для борьбы с захватившими власть путём "цветного" госпереворота политическими противниками.

В-третьих, демократы, знающие подноготную происходящего, на самом деле сомневаются не только в истинной легитимности Джо "Альцгеймера" Байдена, но и в том, сможет ли тот усидеть на своём посту из-за обвинений в семейной коррупции и не менее серьёзных сомнений большинства американцев в честности выборов. Фигура мошеннически отстранённого от власти президента, которого будет продолжать считать истинным лидером страны половина американцев, очень опасна в этой связи для демократов. Поэтому, повторим, им необходимо любым путём лишить Трампа возможности взять реванш в будущем. Ведь ещё не факт, что американцы покорно смирятся с тем, что у них навсегда отобрали демократию, честные выборы, независимую судебную систему, свободу печати. Когда шок пройдёт, а демократы ещё больше покажут своё истинное лицо, всякое может быть.

Добить республиканцев

В-четвёртых, демократы хотят добить Республиканскую партию США, заработавшую своей трусостью и соучастием в антитрамповском госперевороте презрение минимум половины своих сторонников. Её дальнейшее соучастие в политической ликвидации Трампа и выдаче кумира настоящих американцев на расправу чудовищам "Глубинного государства", скорее всего, приведёт к расколу и маргинализации республиканцев. Ставится также цель нанести этим способом удар по таким перспективным партийным лидерам, как Тед Круз или Джим Хоули, другим видным сторонникам Трампа, помогавшим, дескать, тому "возбуждать толпу" идти на штурм Капитолия.

Согласно 14-й поправке к Конституции (когда выгодно, демократы вспоминают о законе), граждане США не имеют права занимать гражданские или военные посты (в том числе быть сенатором или членом палаты представителей) в случае участия в вооружённом конфликте. Под эту поправку вполне можно при желании подвести и тех, кто уже отрекся от Трампа и осудил "попытку переворота". В США в 2021 году, как в России в 1993-м, как видим, в перевороте облыжно обвиняют жертв переворота. Если демократам удастся замазать в этом принципиальных сенаторов-республиканцев, заставить их подать в отставку, это будет означать внеочередные выборы в сенат по их округам. С учётом деморализации и раздрая среди республиканцев, а также того, что при демократах выборы не будут честными, нетрудно догадаться, что в результате они получат в сенате прочное большинство.

Трампа ещё боятся

В-пятых, попытки демократов запугать Трампа импичментом вызваны тем, что они его ещё очень сильно боятся. Собственно эти попытки направлены даже прежде всего не против президента, а против его сторонников в армии и силовых структурах, чтобы хозяин Белого дома перед своим уходом оттуда не смог принять контрмер против госпереворота, опираясь на Закон о восстании и два своих соответствующих обстоятельствам исполнительных указа. О возможности этого писал Царьград как о последнем козыре в рукаве Трампа, если все другие способы гарантировать соблюдение Конституции США и законов штатов не сработают. После провала судебной системы, включая Верховный суд, отказавшейся фактически рассматривать многочисленные доказательства массовых нарушений на выборах, предательства вице-президента Пенса, сделать на законном основании ставку на армию – это единственное, что остаётся Трампу, если он намерен продолжать борьбу.

Демократы откровенно трусят, что их поймают с поличным и что военные не отнесутся к ним слишком нежно. Поэтому-то спикер палаты представителей конгресса США ярая демократка Нэнси Пелоси и бросилась на днях к главе Объединённого комитета начальников штабов Марку Милли обсуждать "доступные меры предосторожности, чтобы не позволить взбалмошному президенту начать военные действия, получить доступ к кодам запуска ядерных ракет или отдать приказ о ядерном ударе". Не применение Трампом ядерного оружия против Ирана или активистов антифа её беспокоило. Она боялась использования Верховным главнокомандующим армии для наведения конституционного порядка внутри страны и проведения честных выборов в штатах, где они были оспорены и где произошли самые вопиющие фальсификации. И, обратим внимание, Пелоси не побежала к и.о. главы Пентагона Крису Миллеру, которого считают человеком Трампа. Особенно когда подвергнутый цензуре президент находит возможности заявлять, что "наша борьба… только начинается", что "наши захватывающие приключения и дерзновенные начинания только предстоят". Не означает ли это, что, позволив демократам совершить страшное преступление, получив все нужные доказательства, он готовит контрудар, чтобы надолго разделаться с ними, защитить Конституцию, права и свободы американцев? Некоторые самые стойкие сторонники Трампа до сих пор уверены в этом.

Испугались индейского колдуна?

Наконец, возможно, существует ещё и шестая причина – конспирологическая, почему демократы, помимо возни на этот счёт в конгрессе, открыто предлагают предателю Пенсу прибегнуть к 25-й поправке к Конституции США для скорейшего отстранения от должности Трампа под предлогом его "недееспособности". Известное своей ненавистью к Трампу CNN сообщает, что Пенс якобы не исключает, что, если поведение президента США "станет ещё менее предсказуемым", ему придётся прибегнуть к этой поправке и приступить к исполнению президентских обязанностей.

"Порулить" Белым домом по итогам президентских выборов 2020 года, заделаться президентом на час Пенсу предлагают демократы не зря. Пелоси и её коллеги-заговорщики неспроста пытаются убедить вице-президента, что Трамп совершил "подрывные действия", "подстрекал к мятежу", что это "очень опасный человек", которого нужно поскорее заменить. И причина этого может быть даже не в том, что они опасаются, что Трамп прибегнет к помощи армии, вероятность чего сейчас крайне мала.

Тогда в чём же дело? А вот в чём. Существует продемонстрировавшее убойную эффективность проклятие прославленного индейского вождя Текумсе, тяготеющее над каждым президентом США, который избирается в Белый дом с 1840 года с интервалом в 20 лет. Под эту категорию подпадают девять президентов, семеро из которых умерли насильственно или скоропостижно при исполнении президентских обязанностей. Ещё один – Рональд Рейган – был тяжело ранен и вытащен врачами с того света, а последний – Джордж Буш-младший – лишь чудом избежал смерти в ходе теракта в Тбилиси. Поэтому, чтобы избавить "победителя" выборов 2020 года (сразу две двадцатки!) старикана Байдена, который и без того вот-вот рассыплется, выбалтывает тайны ("мне не нужны голоса избирателей для победы на выборах"), а то и несёт всякую чепуху, от этой практически гарантированной ему участи, "демонократы" и хотят поставить между страшным проклятием и 78-летним Сонным Джо Пенса. У Байдена благодаря проклятию Текумсе нет, повторим, никаких шансов покинуть живым Белый дом до истечения срока своих полномочий, если не удастся "размазать" это проклятие ещё на какого-то, кого не жалко. И как тут не похвалить демократов – лицемерного святошу и лжеконсерватора Пенса жалко не будет практически никому.