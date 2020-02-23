Испугалась конкурента? Зачем Собчак напала на Шнурова

Ксения Собчак напала на Сергея Шнурова, пока только в Instagram и чисто словесно. Накануне лидер группы "Ленинград" стал членом петербургского отделения Партии Роста и, похоже, намерен баллотироваться в Госдуму в 2021 году.

Собчак хоть и приостановила политическую карьеру, но конкуренцию почувствовала.

"Выбранная им Партия Роста - безусловно удачный выбор и для Бориса, и для Сергея. Примерно так же гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире", - написала Собчак, добавив четверостишья на мотив песни "Выборы, выборы".

Эксперты говорят, что селебрити быстро "стухают" на политическом небосклоне, как это было в случае Ксении Собчак.

Похоже, Сергею Шнурову для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику потребуется много усилий. Но поддержка есть, негатива от пользователей соцсетей не последовало. Скорее колкие шуточки и забавные напутствия.

В Госдуме по этому поводу тоже эмоций сдерживать не стали. Депутат Наталья Поклонская посвятила своему возможному будущему коллеге стих в Telegram-канале.

Сам артист ответил в своём Instagram всем неравнодушным, и тоже в рифму. Возможно, в России появился политик, который сможет назвать вещи своими именами.