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Испугалась конкурента? Зачем Собчак напала на Шнурова

23 февраля 2020, 03:39  •  39 • Политика
Одной из первых на вступление Сергея Шнурова в Партию Роста отреагировала Ксения Собчак. Она буквально напала на артиста в своём Instagram, припомнив ему песню "Выборы, выборы". Шнуров в долгу не остался, ответив в рифму коллеге. А вот его подписчики отреагировали без негатива - колкими шуточками и забавными напутствиями.
Ксения Собчак напала на Сергея Шнурова, пока только в Instagram и чисто словесно. Накануне лидер группы "Ленинград" стал членом петербургского отделения Партии Роста и, похоже, намерен баллотироваться в Госдуму в 2021 году.
Собчак хоть и приостановила политическую карьеру, но конкуренцию почувствовала.
"Выбранная им Партия Роста - безусловно удачный выбор и для Бориса, и для Сергея. Примерно так же гармонично выглядит беспокойная лошадь в двухкомнатной квартире", - написала Собчак, добавив четверостишья на мотив песни "Выборы, выборы".
Эксперты говорят, что селебрити быстро "стухают" на политическом небосклоне, как это было в случае Ксении Собчак.
Похоже, Сергею Шнурову для успешного перехода из шоу-бизнеса в политику потребуется много усилий. Но поддержка есть, негатива от пользователей соцсетей не последовало. Скорее колкие шуточки и забавные напутствия.
В Госдуме по этому поводу тоже эмоций сдерживать не стали. Депутат Наталья Поклонская посвятила своему возможному будущему коллеге стих в Telegram-канале.
Сам артист ответил в своём Instagram всем неравнодушным, и тоже в рифму. Возможно, в России появился политик, который сможет назвать вещи своими именами.

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