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Испугалась комментария в Instagram: Сбежавшая жена правителя Дубая увидела угрозу в стихах - СМИ

07 июля 2019, 02:54  •  21 • Политика
Жена правителя Дубая сбежала от шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума из-за его комментария в Instagram. По словам женщины, супруг написал ей угрожающее стихотворение, сообщают турецкие СМИ.
Причиной побега жены премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума стал комментарий в социальной сети Instagram. Об этом пишет турецкая газета The Daily Sabah.
По информации издания, супруга шейха испугалась стихотворения, которое правитель Дубая написал в комментарии к одному из её постов. Утверждается, что в стихотворении шейх обвинял жену в "предательстве" и указывал, что её тайна "раскрыта". Речь идет о любовной связи с телохранителем - бывшим офицером британской армии.
Прочтя сообщение, женщина взяла своих детей и сбежала в Германию. Не получив там убежище, женщина спряталась в Великобритании. Оттуда женщина готовит иск о разводе и надеется оставить себе детей, купленную в браке недвижимость, а также наличные средства в виде нескольких десятков миллионов долларов.
В свою очередь правитель Дубая обвинил супругу в краже денег и сам подал на неё в суд.

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