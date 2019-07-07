Испугалась комментария в Instagram: Сбежавшая жена правителя Дубая увидела угрозу в стихах - СМИ

Причиной побега жены премьер-министра Объединённых Арабских Эмиратов и правителя Дубая шейха Мохаммеда ибн Рашид Аль Мактума стал комментарий в социальной сети Instagram. Об этом пишет турецкая газета The Daily Sabah.

По информации издания, супруга шейха испугалась стихотворения, которое правитель Дубая написал в комментарии к одному из её постов. Утверждается, что в стихотворении шейх обвинял жену в "предательстве" и указывал, что её тайна "раскрыта". Речь идет о любовной связи с телохранителем - бывшим офицером британской армии.

Прочтя сообщение, женщина взяла своих детей и сбежала в Германию. Не получив там убежище, женщина спряталась в Великобритании. Оттуда женщина готовит иск о разводе и надеется оставить себе детей, купленную в браке недвижимость, а также наличные средства в виде нескольких десятков миллионов долларов.

В свою очередь правитель Дубая обвинил супругу в краже денег и сам подал на неё в суд.