Испуг Климкина о переговорах по Донбассу вызвал лишь недоумение: "Как же их корёжит!"

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин выразил опасения по поводу идеи провести встречу Нормандской четверки на территории Донбасса. Испуг экс-министра высмеяли русскоязычные читатели: "Я валяюсь…", "Как же их корёжит, как чертей от святой воды!".

На Украине выступили против инициативы России провести переговоры нормандской четверки в Донбассе. Своими опасениями на странице в Facebook поделился бывший министр иностранных дел Незалежной Павел Климкин.

Он отметил, что подобная встреча "легализовала" бы получение жителями Донбасса паспортов России. по его мнению, в результате это поставит крест на Минских соглашениях.

Климкин указал, что Украине и странам Запада стоит пересмотреть стратегию по Донбассу, а также стратегию относительно России.

В противном случае, предупреждающе заметил экс-министр, разговоры будут вестись за спиной у Киева. "Иначе можем остаться там, где мы есть, а о нас будут договариваться через нашу голову", — заметил он.

Этот страх Климкина у пользователей рунета вызвал и смех, и недоумение. В частности, комментаторы отмечают, что Украина сама саботирует достижение мира.

"Как же их корёжит, как чертей от святой воды! Соглашения выполнять не желают, а когда поступают предложения, сразу скулят о Минске", - отмечает читатель РИА Новости Семен Семеныч.

"Климкиных не пугать! У них в зоопарке пол бетонный", - шутливо добавил Илион Илия.

"Я валяюсь! Как будто сейчас Украина важный участник переговорного процесса. И так уже всё решается без них и за них. Байден развернул корабли, Путин отвёл войска, никто с Зеленским не советовался и не спрашивал его мнения", - указал Павел Вершинин.

"Они все США пытаются приплести", - отметил пользователь под ником "Из России с любовью".

"Ключевая фраза Климкина: "окажемся там, где мы есть", - многозначительно написал Атамбиев.

"Да хоть весь исперепугайся и извертись, но договариваться придется с ДНР и ЛНР. Потому что именно с ними киевские фашисты и начали гражданскую войну в своей стране", - припечатал Сергей Мельник.

Ранее Москва предложила Франции и Германии до 27 апреля обсудить вопросы перемирия на востоке Украины. Встреча могла бы пройти в Донбассе с участием представителей Киева, Донецка и Луганска, отметил в письме замглавы администрации президента России Дмитрия Козака, опубликованном в ряде СМИ. Подлинность документа сам Козак подтвердил журналистам.