Испуг и замешательство: как в Киеве отреагировали на присвоение российским воинским частям «украинских» названий

Указ Владимира Путина о присвоении 11 российским воинским частям почётных наименований в честь городов Украины, Белоруссии и Польши вызвал неоднозначную реакцию в Киеве. Некоторые украинские политики сочли, что этот шаг якобы «свидетельствует о планах по захвату страны». Между тем в ВСУ заявили, что хорошо бы восприняли инициативу, если бы между государствами были дружеские отношения. В свою очередь, эксперты отмечают, что решение российского лидера связано с восстановлением традиций советской армии. Части получили почётные названия согласно тем местам, где они отличились во времена Великой Отечественной войны.

Президент России Владимир Путин подписал серию указов о присвоении почётных наименований 11 частям армии РФ. Глава государства поставил свою подпись под документами ещё 30 июня, и они уже вступили в силу.

Согласно новым указам, три танковых полка получили названия, связанные с городами Украины. Так, 6-й танковый полк стал гвардейским Львовским», 68-й — гвардейским Житомирско-Берлинским, 163-й — гвардейским Нежинским.

90-я гвардейская танковая Витебско-Новгородская дивизия, 856-й гвардейский самоходный артиллерийский Кобринский полк и 102-й мотострелковый Слонимско-Померанский полк получили почётные наименования в честь белорусских городов.

Также в российской армии появилась часть, названная в честь столицы Польши — 381-й гвардейский Варшавский артиллерийский полк. 150-я мотострелковая дивизия стала Идрицко-Берлинской, а 400-й самоходный артиллерийский полк — Трансильванским.

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Лишь 144-я Ельнинская мотострелковая дивизия и 933-й зенитный Верхнеднепровский ракетный полк включили в свои почётные наименования названия только российских городов и местностей.

«Планы по захвату Украины»

На Украине уже успели возмутиться действиями российского президента. Как отмечает издание «Главред.ua», многие восприняли это как «подготовку к вторжению». Точно так же считают и некоторые украинские политики.

«Меня решение Владимира Путина пугает, поскольку может свидетельствовать о реальных планах по захвату Украины. Я предлагаю вызвать силовиков в Верховную раду и дать отчёт о наших возможных действиях в том случае, если начнётся полномасштабное вторжение. Готовы ли мы к нему? Очень бы хотелось услышать ответ на этот вопрос», — рассказал источник RT в Радикальной партии.

«Владимир Путин сделал подарок для руководства Украины, которое может теперь начать антироссийскую истерию. Подобную инициативу можно трактовать как подготовку к «очередному масштабному вторжению» и получить дополнительные политические очки. Сработает ли это в очередной раз, непонятно», — заявил источник RT в партии «Народный фронт».

В Минобороны Украины пока не понимают, как реагировать на действия российского лидера.

«Мы воспринимаем это как плохую шутку. Если бы взаимоотношения между странами были хорошими, подобная инициатива вызвала бы только позитивные эмоции. А как воспринимать нынешний жест Владимира Путина, непонятно. Это знак для начала более глубоких переговоров или троллинг? Мы не понимаем, но об улучшении взаимоотношений между Украиной и Россией не может быть и речи», — сообщил источник RT в Минобороны Украины.

«Быть достойными дедов»

«Иностранные» составляющие в почётных наименованиях конкретных воинских частей восстанавливают традицию времён СССР. Так назывались эти полки и дивизии или их предшественники в составе Красной, а позже Советской армии. А присваивались почётные наименования по местам, где эти части отличились в годы Великой Отечественной войны.

«Обычно такие наименования даются по местам воинской славы, — отметил в интервью RT военный историк Борис Юлин. — Это традиция достаточно старая, и ничего плохого в ней нет в принципе. Если наши части штурмовали Берлин, то почему бы этим не гордиться?»

К примеру, 6-й гвардейский Львовский ордена Ленина Краснознамённый, орденов Суворова, Богдана Хмельницкого и Кутузова танковый полк наследует 6-му гвардейскому Львовскому Краснознамённому орденов Ленина и Суворова механизированному корпусу. В составе 4-й танковой армии 1-го Украинского фронта он отличился в Львовско-Сандомирской операции июля — августа 1944 года, брал Львов и в битве за Броды участвовал в разгроме сформированной из украинских националистов дивизии СС «Галичина».

Советские солдаты ведут бои на улицах Львова

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«Возьмём 68-й гвардейский танковый Житомирско-Берлинский полк — он что, должен стоять и в Берлине, и в Житомире? — отметил в интервью RT военный эксперт, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков. — Нет, просто он отличился и там, и там».

В 1990-е годы ряд этих славных воинских частей были расформированы, но в 2000-е годы их восстановили. Теперь они вернули и свои исторические названия. Как говорится в тексте указов, цель переименований — «сохранение славных воинских исторических традиций, воспитания военнослужащих в духе преданности Отечеству и верности воинскому долгу».

«Как показывает опыт, воинские традиции, стремление быть достойным дедов, одержавших победу, является дополнительным фактором, накладывающим дополнительную ответственность на военнослужащих, они не могут быть хуже своих предшественников», — подчёркивает Леонков.

В России, согласно указу президента 12 июля 2000 года, почётные наименования можно давать «по названиям городов, районов, рек и местностей, с которыми связаны история, боевой путь или наиболее значительные события боевой деятельности», в честь выдающихся государственных деятелей, героев войны, «соединений и воинских частей, прославивших Россию в военных сражениях прошлых эпох».

Так, например, в 2013 году были возрождены исторические Семёновский и Преображенский полки, выросшие из потешных войск Петра Великого. Почётное наименование «Семёновский» получил 1-й отдельный стрелковый полк, а Преображенским стал 154-й отдельный комендантский полк.

Разрывая связь с прошлым

По словам Леонкова, то, что указы президента России о присвоении почётных наименований были неадекватно восприняты на Украине, свидетельствует о том, что «Киев теряет связь с некогда общей воинской культурой».

«Это люди недалёкие, которые не понимают русских воинских традиций», — отмечает Леонков.

Как отметил в интервью RT политолог Александр Асафов, своими указами о почетных наименованиях Владимир Путин подчеркнул общее прошлое жителей Украины и России, борьбу с фашизмом, что не нравится киевским властям.

«Такое переименование задевает их до глубины души, разрушая националистический миф и выдвигая на первый план общие победы. А с точки зрения официального Киева это всё надо вычеркнуть», — заявил в беседе с RT Асафов.

Поэтому прежние почётные наименования, символизирующие связи с советскими временами, активно заменяются на Украине новыми, отмечают эксперты.

Так, например, в 2017 году указом Петра Порошенко 72-я отдельная механизированная Красноградско-Киевская бригада потеряла почётное наименование, связывавшее её с эпизодами боевой славы времён Великой Отечественной войны. Ныне это 72-я отдельная механизированная бригада имени Чёрных Запорожцев.

72-я отдельная механизированная бригада ВСУ

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Тогда же24-я отдельная механизированная Бердичевская Железная бригада имени князя Даниила Галицкого, которая в своём названии сохраняла преемственность созданной в годы Гражданской Войны «Железной дивизии», была переименована в 24-ю отдельную механизированная бригаду имени короля Даниила.

«Хотели продемонстрировать некий королевский статус, но не вышло. Эта бригада в 2004 году воевала в зоне АТО и показала себя не лучшим образом», — отмечает Леонков.

Старая традиция

Обычай давать почётные наименования по местам боевой славы зародился в России ещё при Петре Первом. Впервые почётное именование «Нарвский пехотный» в 1708 году получил полк генерала фон Шенбека за взятие Нарвы в 1704 году в Северной войне со шведами.

Эта традиция получила своё продолжение в ходе других войн, в том числе Отечественной 1812 года и Первой мировой, а затем — в ходе Гражданской войны в России — перешла и в Красную армию.

Был такой обычай и в других странах. Французские ВВС, например, сохранили почётное наименование, данное товарищем Сталиным. В их состав до сих пор входит истребительная эскадрилья «Нормандия—Неман». Название реки, протекающей через Калининградскую область, Литву и Белоруссию было добавлено к названию франко-советского авиаполка в ноябре 1944 года, в честь воздушных сражений в этом районе.

А в Королевском полку Шотландии, что входит в состав армии Великобритании, существует церемониальная рота «Балаклава». Своё наименование она получила в честь Балаклавского сражения Крымской войны, состоявшегося 25 октября 1854 года, когда шотландцы отразили атаку русской кавалерии.

Королева Елизавета II проходит перед церемониальной ротой «Балаклава»

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По словам Асафова, то, что в России почётные наименования воинским частям сейчас даются в честь битв Великой Отечественной, тогда как на Западе это могут быть и сражения в захватнических воинах, свидетельствует о желании современной России подчеркнуть свою связь с теми людьми, что освободили мир от фашизма.

«Эту преемственность мы должны всячески подчёркивать, чтобы защитить своё историческое наследие», — отмечает эксперт.

«Российские воинские традиции отличаются от тех, что присутствуют на Западе, — счмтает Леонков. — Нам есть, чем гордиться. Мы освобождали города, мы их не захватывали».