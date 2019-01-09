Исправны и стояли на вооружении: Лаос передал России советские танки Т-34

Минобороны Лаоса передало российской стороне 30 советских танков Т-34. Боевые машины, с момента выпуска которых прошло около 70 лет, исправны и до недавних пор находились на службе армии. О передаче техники удалось договориться год назад во время визита министра обороны Сергея Шойгу в Лаос. Передача советских танков может быть частью военно-технического сотрудничества и Лаос позднее получит другую технику взамен Т-34.

Министерство обороны Лаосской Народно-Демократической республики передало российскому военному ведомству 30 танков Т-34. Сообщается, что бронетехника исправна и вплоть до недавнего времени находилась на вооружении армии Лаоса.

По данным на 9 января, танки прибыли во Владивосток, преодолев по морю 4500 км. Впоследствии технику отправят в подмосковный город Наро-Фоминск при помощи железнодорожного транспорта.

В российском военном ведомстве отметили, что танк Т-34 был технологическим прорывом для своего времени.

«Он обладает десятком рекордов, которые, видимо, уже никогда не удастся превзойти, в том числе как самый массово выпускаемый танк в мире», — говорится в заявлении Минобороны.

Сообщается, что в период с 1940 по 1946 год было выпущено более 58 тысяч Т-34, но действующих образцов осталось очень мало.

«Переданную лаосской стороной технику планируется использовать при проведении Парадов Победы в различных городах России, для обновления музейных экспозиций, а также для съемок исторических фильмов о Великой Отечественной войне», — сообщает пресс-служба ведомства.

Как рассказал RT зампред комитета Госдумы по обороне и безопасности Юрий Швыткин, Т-34 имеет в России статус символа.

«Это совершенно нормальные взаимоотношения. Тем более с Лаосом у нас достаточно конструктивное сотрудничество и партнёрство. Т-34 для России — символ победы в Великой Отечественной войне над фашистской Германией. Очень примечательно, что 30 танков появятся у нас в стране», — сказал депутат.

У Советского союза было огромное количество дружественных стран по всему миру, которым требовалась военная техника, напомнил в беседе с RT военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.

«Т-34 после войны были замечены на Кубе, во Вьетнаме, арабских странах. То есть, Советский союз эти танки фактически раздарил различным своим ориентированным на коммунизм странам. И они на этих танках успешно защищали либо осуществляли революцию», — рассказал Леонков.

По словам военного эксперта, танки в Лаос попали как раз после вьетнамской войны и в очень хорошем состоянии, там с ними обращались очень бережно.

«Теперь эти танки возвращаются на родину. Само собой, это осуществлялось в рамках военно-технического сотрудничества. Лаос за это, вполне возможно, получит другие виды вооружения, произойдёт бартер», — предположил Леонков.

По мнению эксперта, теперь танки станут часто появляться на публике. В частности, колонна Т-34 на парадах наверняка станет больше, сказал собеседник RT.

«Эти танки появятся в многочисленных фильмах, посвящённых войне. Киностудии с удовольствием будут использовать эти танки. Тут на память приходит фильм «Т-34», который сейчас бьёт все сборы», — сказал эксперт.

«Интерес к российскому оружию возрос»

Договорённость о возвращении танков Т-34 из Лаоса в Россию была достигнута в январе 2018 года, когда министр обороны Сергей Шойгу впервые совершил визит в Лаос и провёл переговоры с военным руководством республики.

«Партнерство в военной и военно-технической областях является важнейшей составляющей всего спектра российско-лаосских отношений», — заявил Шойгу во время встречи с министром обороны Лаоса Тянсамоном Тяннялатом. Его слова приводит ТАСС.

Российский министр также отметил, что в 2016 и 2017 годах произошли знаковые события в российско-лаосских отношения — премьер-министр Лаоса Тхонглун Сисулит встретился в президентом России Владимиром Путиным в Сочи, а позднее совершил официальный визит в Россию.

«Сегодня ведется интенсивная работа по практической реализации достигнутых договорённостей, в том числе в оборонной сфере», — сказал Шойгу.

В октябре 2018 года группа российских сапёров прибыла в Лаос, чтобы в течение пяти месяцев очистить от американских авиабомб значительную площадь леса.

«Более 100 га лесистой местности предстоит очистить от взрывоопасных предметов, оставшихся после американских бомбардировок в период с 1964 по 1973 год», — говорилось в сообщении Минобороны.

В ведомстве уточнили, что одной из особенностей предстоящей операции станет поиск и обезвреживание неразорвавшихся авиабомб и мин, которые располагаются в грунте на глубине от 40 см до 2,5 метров, в районе, где расположены пять деревень.

По данным за 28 ноября, от боеприпасов разминировано уже 32 гектара лаосской территории. Кроме того, российские специалисты приступили к обучению местных инженеров. По итогам они получат сертификат, подтверждающий обучение в международном противоминном центре ВС РФ.

Как отметил в разговоре с RT Алексей Леонков, развитие отношений России и Лаоса ведёт к расширению военно-технического сотрудничества.

«Одно время мы ушли из юго-восточной Азии. Россия туда возвращалась постепенно, потому что место быстро заняли после нашего ухода. Его заняли поставщики вооружения из НАТО и США. И наше оружие эксплуатировалось там по остаточному принципу», — рассказал эксперт.

Позднее, в 2000-х годах, ситуация стала меняться, говорит Леонков. По его словам, Россия начала вести более активную политику в таких странах, как Индонезия, Малайзия и Вьетнам. Перечисленные государства начали выходить на первые места по закупкам российского вооружения.