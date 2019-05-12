Исправит ли что-нибудь новый главком ВМФ? • 6 • Аналитика назначении на его должность командующего Северным флотом адмирала Н.А. Евменова.





Адмирал Николай Анатольевич Евменов. Главком ВМФ России





Надо сказать, что слухи об этой рокировке ходили очень давно, да и, прямо скажем, недовольство старым главкомом, Королёвым, выплёскивалось далеко за пределы флота, Министерства обороны и вообще официальных структур. Общепринятая оценка деятельности Королёва – никчёмный командующий, ничего не сделал, и тому подобное.



Надо, однако, разобраться в том, что произошло.



Не справился с управлением

Много ли провалов за Королёвым? Много. И он, прямо, скажем, заработал на отставку. Вот только вменяют ему не совсем то, в чём он виноват на самом деле.



Хрестоматийным примером таких обвинений является то, что написала газета «Взгляд».



Как считает председатель Общероссийского движения поддержки флота, капитан первого ранга запаса Михаил Ненашев, назначение подводника Евменова воспринимается в морском сообществе с надеждой, что он восстановит статус ВМФ среди других видов вооруженных сил, сможет с принципиальных позиций решать задачи флота – в том числе те, которые не сумел решить Королев. Наследство же Евменову досталось проблемное, отмечает Ненашев.

«При Владимире Королеве флот резко потерял статусность среди видов вооруженных сил, – возмущается Ненашев. – С точки зрения управления флотами, армейского и сухопутного начальства стало больше, чем флотского. Оно бесцеремонно вмешивалось в управление флотом, чего не было 300 с лишним лет».

…Эксперты согласны, что ВМФ в последние годы оказался под контролем у сухопутных генералов, которые не всегда разбираются в морских вопросах. Но к этому неизбежно привела новая структура управления вооруженными силами, которую ввел предшественник Шойгу Анатолий Сердюков.

«Конечно, полномочия главнокомандующего сейчас более ограничены, по сравнению с тем как это было раньше, – посетовал в интервью газете ВЗГЛЯД бывший командующий Черноморским флотом, адмирал Владимир Комоедов. – Все командующие флотами подчинены командующим военными округами, а не главнокомандующему. Это, на мой взгляд, снижает общую боеготовность флота».



И «Взгляд», и капитан первого ранга в отставке Ненашев упустили великолепную возможность промолчать: всё вышесказанное возникло задолго до Королёва. Более того, пик этих процессов пройден. Ну, или дно – кому как.



Реально то, что происходило с ВМФ последние примерно восемь лет, называется словом «погром». Разгром Главного штаба ВМФ, ликвидация Центрального командного пункта ВМФ, лишение и Главкомата, и остатков ГШ ВМФ какой либо осмысленной роли в боевом управлении, «угон» под Генштаб (а фактически под сухопутные войска, потому что костяк кадров ГШ – оттуда) тех функций, которыми он априори не может распоряжаться на должном уровне, и фактическое превращение ВМФ в «морские части сухопутных войск» — это уже давным-давно свершившиеся факты. До Королёва. Главкомом, который попал под каток этих процессов, был адмирал В.С. Высоцкий, бывший главкомом до 2012 года и слетевший с должности за попытку этот погром остановить.



Затем, как ранее было описано в статье «Разрушенное управление. Единого командования флотом давно нет», флоты были подчинены военным округам напрямую, причём в том числе по административной и хозяйственной «части».



Вина за этот погром лежит на министре обороны А. Э. Сердюкове, который хоть и сделал на своём посту много хорошего, но флоту нанёс в основном вред, и немалый. Причиной этого, видимо, стало, с одной стороны, непонимание А.Э. Сердюковым специфики и роли военно-морских сил в общем обеспечении интересов и безопасности страны (хоть России, хоть любой другой, не важно), а с другой, влияние на него сухопутных генералов с их сформированным службой «на земле» мышлением.



Мало того, в разные периоды времени Главкомат оказывался отстранённым и от чисто морских дел. Почему, например, БДК так долго были основой «Сирийского экспресса»? От глупости? Нет, потому, что ВМФ своими силами решал задачу, которую, по идее, должен был решать ДТО – Департамент транспортного обеспечения Минобороны. Но ДТО «не смог», и первые годы войны это вылезло в работе десантных кораблей «на износ». Почему воинские перевозки по морю оказались «не под флотом»? Ну, вот так у нас всё организовано.





Или возьмём ГУГИ – Главное управление глубоководных исследований МО РФ. Это ведь тоже «не флот». Это отдельная структура. И эта структура, «осознав себя», начала борьбу за ресурсы – больше специальных подлодок, больше глубоководных станций, больше денег в конечном счёте… и вот уже зарождаются «альтернативные МСЯС» с «Посейдонами» вместо ракет, пиаром, своим бюджетом, зарплатами, льготами и статусами, воинскими званиями, а у флота изымаются недостроенные ПЛАРК модернизированного проекта. И ВМФ как вид ВС тут не виноват, это не его «вотчина».



Настоящей клоакой на некоторое время (сейчас, слава богу, заканчивающееся) стал ДОГОЗ МО – Департамент обеспечения гособоронзаказа. В определённый момент самоуверенные «офицеры» («сухопутные моряки»), в задачу которых входило сопровождение военного кораблестроения, выхватили себе столько власти, что могли просто начинать ОКР любых масштабов вообще без согласования с флотом. Захотели и открыли, деньги попилили, вот и хорошо. Открываем новую ОКР. Лавочка на сегодня закрылась, и в ДОГОЗе наведён относительный порядок, по крайней мере, в части надводного кораблестроения (хоть это и не видно со стороны), но ущерб, нанесённый этими деятелями, будет возмещаться ещё очень долго – и не за их счёт.



Зато когда Главкомату вернулись полномочия по хоть какому-то влиянию, включилась собственная дурь флотских, переживших несколько лет антиотбора (когда принципиальному офицеру, не желающему молчать, проще было вылететь со службы, чем остаться на ней, и соответствующее этому падение кадрового уровня). Примером этого является согласование в обход всех норм и процедур проекта 20386, и патрульный корабль проекта 22160.



И, опять же, задачи по «патрулированию океана» флоту «прилетели» извне. Как и ранее требования быстро наделать «калиброносцев», способных стрелять «Калибрами», а дальше хоть трава не расти – и в итоге мы получили серию 21361, продукт не морского, а генштабовского стратегического мышления. И это то, насколько сухопутчики понимают военно-морскую тематику. И они по-прежнему влияют на военно-морское строительство, и примерно вот таким вот образом.



Флотские, впрочем, скорее всего, и не «заморочились» бы крылатыми ракетами, если бы сами решали что делать: в «разваленных» системах с целеполаганием обычно не очень, а флот как единую систему у нас по безграничной глупости именно развалили.



И, конечно, над этим всем встал монстр оборонно-промышленного комплекса. Люди при деньгах и власти, не особо морочащиеся тем, как их изделия поведут себя в реальном бою, но очень падкие до государственных денег. Как говорил автор проекта 20386, заместитель генерального конструктора ЦМКБ «Алмаз» И.Г. Захаров (ещё один сухопутный моряк в звании контр-адмирала), кораблям больше никогда не придётся воевать, им надо будет только демонстрировать флаг (до боя МРК «Мираж» с грузинскими катерами на тот момент оставалось несколько месяцев). Так уволился с работы бы тогда, но нет, вместо этого он породил 20386. И утвердил его за счёт знакомств и связей, с грубейшим по масштабам игнорированием действующего порядка по утверждению проектов новых кораблей для ВМФ.



Представители промышленности не могли пропустить такой исторический момент, позволяющий «прогнуть» под себя своего контрагента и заставить ВМФ, образно выражаясь, «есть что дают». В подводном флоте это тоже было так (см., например, статью М. Климова «АПКР «Северодвинск» сдан ВМФ с критическими для боеспособности недоделками»). Отчасти так это и сейчас. Самый массовый компьютер в СССР



И, конечно, все эти, без преувеличения, дегенеративные явления не могли не привести «наверх» новую когорту «офицеров»-приспособленцев, в основном в разного рода управлениях, курирующих кораблестроение, разные виды морского оружия и т.д., для которых их военная служба была не более чем бизнес-проектом. И с ними тоже надо было иметь дело, ведь «наворотить дел», а потом подставить своего начальника, который бы за всё ответил, — это основной вид деятельности этих по-современному выглядящих амбициозных людей с открытыми улыбками.



И вот на всё это пришёл главкомом адмирал Королёв. В возрасте 61 года.





Адмирал (в отставке) Владимир Иванович Королёв, бывший главком ВМФ России



Надо сказать, что поначалу главком занял принципиальную позицию во взаимоотношениях с ОПК. Так, ему приписывают то, что «промов» додавили с фрегатами проекта 22350. Очевидцы утверждают, что попытки «прогнуть» Королёва и добиться от него приёмки небоеспособных и недоделанных кораблей промышленностью предпринимались регулярно, и регулярно же получали отпор.



Но этого оказалось мало. Надо было ломать систему в целом, ставить её с головы на ноги, возвращать Главкомату статус, который он ранее имел, требовать от государственной власти обозначить военно-политические цели, которые ВМФ должен был бы в будущем достигать силой или угрозой её применения, от этого корректировать кораблестроительные программы, добиться восстановления роли ГШ ВМФ в полном объёме, оставив за ГШ директивное руководство флотом как Видом ВС в целом, убрать «пехоту» от руководства флотскими вопросами. И всё это одновременно с ведением тяжёлой борьбы с промышленностью.



Он просто не справился с этим всем. Повоевал с ОПК, и всё – «батарейки сели». Вот это и есть главная к нему претензия.



Подсознательно общество ожидает от каждого нового главкома других результатов, даже когда внятно не может эти ожидания сформулировать. Королёв не смог.



Он так и остался в итоге «свадебным генералом», отстранённым от реального управления «своим» видом ВС, чья видимая роль ограничивалась проведением главных парадов ВМФ на Неве (иначе чем бы он вообще занимался?), а главной заслугой стала «неубитая» серия фрегатов 22350 – надо сказать, это очень весомая заслуга. И пусть делал он это не сам, исполнителями были другие люди, но это было под его руководством, и просто не могло пройти без его участия.



Конечно, это не отменяет личных провалов Королёва, например, серии «Каракурт», непонятно для чего предназначенной и в итоге «застрявшей» на стапелях и у достроечных стенок без двигателей. Были и другие «эпизоды». Так, не предпринято ничего для совершенствования наших противоминных и противолодочных сил, по-прежнему в непонятном состоянии пребывают работы над новым противолодочным самолётом — более того, есть некоторые удручающие новости на этот счёт.



Почти при смерти малые противолодочные корабли.



На каком-то этапе, судя по всему, главком дрогнул под натиском промышленности. Во всяком случае, ни одно из диких и безумных решений, выполнение которых началось при его предшественнике, адмирале Чиркове, Королёв и не попытался отменить, даже и не заикнулся об этом. Связан ли его уход в ОСК именно с этим? Или он будет там исполнять роль «ока государева»? Не будем спекулировать на эту тему, правда, скорее всего, всплывёт, и очень скоро.



Последним связанным с главкомом скандалом стало переименование уже построенных «Каракуртов» из имён, данных в память о «дивизионе плохой погоды» в имена в честь малых городов, причём в издевательском в каком-то смысле виде. Так, «Ураган» превратился в «Мытищи», «Тайфун» в «Советск»…



Это была какая-то совершенно бессмысленная и идущая вразрез со всеми традициями «дичь», и её тоже вменили Королёву. Но, давайте признаемся честно, что это решил не главком, это была инициатива стремительно набирающего силу политуправления МО РФ во главе с замом министра обороны генерал-полковником Картаполовым. Роль замполитов в вооружённых силах растёт как на стероидах, и «Мытищи» — они оттуда, а не из ВМФ.



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Генерал-полковник Андрей Валерьевич Картаполов, начальник Главного военно-политического управления Вооруженных Сил России



Это приказное переименование, которому ВМФ оказался не в состоянии противопоставить ничего – показатель того, какую роль отводят флоту в Минобороны.



Будет также интересно узнать, не отработали ли замполиты чей-то заказ по дискредитации старого адмирала. Очень интересно.



Так или иначе, теперь с этим всем придётся иметь дело новому главкому.



Грядут ли перемены?

У адмирала Евменова есть преимущество перед адмиралом Королёвым – более резкий характер. Судя по всему, этот компонент является обязательным для того, чтобы «решать вопросы» на посту главнокомандующего ВМФ России. Обязательным, конечно же, не значит достаточным. У адмирала Евменова будет очень простой выбор между двумя вариантами – прогнуться или драться. При этом первый приведёт его туда же, куда привёл Чиркова, и примерно в эти же сроки, а второй… второй может очень быстро привести на дачу с грядками или куда там попадают те, кто прогибами и лизоблюдством не заработал себе на тёплое местечко в промышленности после окончания службы. А может привести к славе и заметному месту в пантеоне отечественных военно-морских героев. Но, начав драться, остановиться уже будет нельзя, придётся идти до конца – «приземлить» окончательно отношения с промышленностью, окончательно разрешить вопросы подчинённости флотов, восстановить ВМФ как единый вид вооружённых сил, восстановить Главный штаб ВМФ…



На этом пути будет столько препятствий и ловушек, что их всех и не описать, а уж какие вёдра помоев польются на адмирала, посмевшего всем этим заниматься, невозможно не только описать, но и представить, но когда-то это всё равно надо будет сделать, у нас куча смертельных и опасных врагов на море и ни одного реально опасного на суше, и они не будут тянуть время вечно.



Станет ли адмирал Евменов тем, кто хотя бы начнёт эту борьбу? Кто-то, возможно, уверен, что это априори бесполезно. Но так говорить стоит после того, как кто-то попробует. Тем более что у Евменова есть один очень необычный козырь, которого нет ни у одного из его потенциальных «оппонентов» (если он, конечно, будет им «оппонировать», мы ведь этого пока не знаем).



Шайбу!

Это хоккей, как ни странно. Евменов увлечён хоккеем, он даже сумел навязать Северному флоту некую форму хоккейного помешательства. Им было инициировано создание «Северной военной хоккейной лиги», объединяющей в себе хоккейные клубы ми команды военнослужащих Северного флота. И сам он играет за хоккейную команду «К-21» капитаном.



А кто у нас в Москве играет в хоккей? Понятно, да?



У Евменова есть ресурс, которого нет ни у одного из капитанов промышленности, нет у Генштаба, нет у сухопутных генералов. Ему достаточно просто напроситься в ночную хоккейную лигу, и он получит доступ к президенту. Прямой доступ в неофициальной, располагающей к неформальному общению обстановке.



При выборе опции «драться» это уже будет шах кое-кому из «оппонентов». И хорошая заявка на мат. Правда, при выборе опции «прогнуться» теперь уже другие люди будут «на всю катушку» пользоваться этим ресурсом. И это будет очень обидно.



Мы не знаем, как поведёт себя новый главком. Но пока сделанный им выбор явно не озвучен, у нас, по крайней мере, есть надежда. А у него есть шансы, и, судя по всему, неплохие. 8 мая 2019 года стало известно об отправке в отставку главкома ВМФ адмирала В.И. Королёва иНадо сказать, что слухи об этой рокировке ходили очень давно, да и, прямо скажем, недовольство старым главкомом, Королёвым, выплёскивалось далеко за пределы флота, Министерства обороны и вообще официальных структур. Общепринятая оценка деятельности Королёва – никчёмный командующий, ничего не сделал, и тому подобное.Надо, однако, разобраться в том, что произошло.Много ли провалов за Королёвым? Много. И он, прямо, скажем, заработал на отставку. Вот только вменяют ему не совсем то, в чём он виноват на самом деле.Хрестоматийным примером таких обвинений является то, чтоИ «Взгляд», и капитан первого ранга в отставке Ненашев упустили великолепную возможность промолчать: всё вышесказанное возникло задолго до Королёва. Более того, пик этих процессов пройден. Ну, или дно – кому как.Реально то, что происходило с ВМФ последние примерно восемь лет, называется словом «погром». Разгром Главного штаба ВМФ, ликвидация Центрального командного пункта ВМФ, лишение и Главкомата, и остатков ГШ ВМФ какой либо осмысленной роли в боевом управлении, «угон» под Генштаб (а фактически под сухопутные войска, потому что костяк кадров ГШ – оттуда) тех функций, которыми он априори не может распоряжаться на должном уровне, и фактическое превращение ВМФ в «морские части сухопутных войск» — это уже давным-давно свершившиеся факты. До Королёва. Главкомом, который попал под каток этих процессов, был адмирал В.С. Высоцкий, бывший главкомом до 2012 года и слетевший с должности за попытку этот погром остановить.Затем, как ранее было описано в статье «», флоты были подчинены военным округам напрямую, причём в том числе по административной и хозяйственной «части».Вина за этот погром лежит на министре обороны А. Э. Сердюкове, который хоть и сделал на своём посту много хорошего, но флоту нанёс в основном вред, и немалый. Причиной этого, видимо, стало, с одной стороны, непонимание А.Э. Сердюковым специфики и роли военно-морских сил в общем обеспечении интересов и безопасности страны (хоть России, хоть любой другой, не важно), а с другой, влияние на него сухопутных генералов с их сформированным службой «на земле» мышлением.Мало того, в разные периоды времени Главкомат оказывался отстранённым и от чисто морских дел. Почему, например, БДК так долго были основой «Сирийского экспресса»? От глупости? Нет, потому, что ВМФ своими силами решал задачу, которую, по идее, должен был решать ДТО – Департамент транспортного обеспечения Минобороны. Но ДТО «не смог», и первые годы войны это вылезло в работе десантных кораблей «на износ». Почему воинские перевозки по морю оказались «не под флотом»? Ну, вот так у нас всё организовано.Или возьмём ГУГИ – Главное управление глубоководных исследований МО РФ. Это ведь тоже «не флот». Это отдельная структура. И эта структура, «осознав себя», начала борьбу за ресурсы – больше специальных подлодок, больше глубоководных станций, больше денег в конечном счёте… и вот уже зарождаются «альтернативные МСЯС» с «Посейдонами» вместо ракет, пиаром, своим бюджетом, зарплатами, льготами и статусами, воинскими званиями, а у флота изымаются недостроенные ПЛАРК модернизированного проекта. И ВМФ как вид ВС тут не виноват, это не его «вотчина».Настоящей клоакой на некоторое время (сейчас, слава богу, заканчивающееся) стал ДОГОЗ МО – Департамент обеспечения гособоронзаказа. В определённый момент самоуверенные «офицеры» («сухопутные моряки»), в задачу которых входило сопровождение военного кораблестроения, выхватили себе столько власти, что могли просто начинать ОКР любых масштабов вообще без согласования с флотом. Захотели и открыли, деньги попилили, вот и хорошо. Открываем новую ОКР. Лавочка на сегодня закрылась, и в ДОГОЗе наведён относительный порядок, по крайней мере, в части надводного кораблестроения (хоть это и не видно со стороны), но ущерб, нанесённый этими деятелями, будет возмещаться ещё очень долго – и не за их счёт.Зато когда Главкомату вернулись полномочия по хоть какому-то влиянию, включилась собственная дурь флотских, переживших несколько лет антиотбора (когда принципиальному офицеру, не желающему молчать, проще было вылететь со службы, чем остаться на ней, и соответствующее этому падение кадрового уровня). Примером этого является согласование в обход всех норм и процедур проекта 20386, и патрульный корабль проекта 22160.И, опять же, задачи по «патрулированию океана» флоту «прилетели» извне. Как и ранее требования быстро наделать «калиброносцев», способных стрелять «Калибрами», а дальше хоть трава не расти – и в итоге мы получили серию 21361, продукт не морского, а генштабовского стратегического мышления. И это то, насколько сухопутчики понимают военно-морскую тематику. И они по-прежнему влияют на военно-морское строительство, и примерно вот таким вот образом.Флотские, впрочем, скорее всего, и не «заморочились» бы крылатыми ракетами, если бы сами решали что делать: в «разваленных» системах с целеполаганием обычно не очень, а флот как единую систему у нас по безграничной глупости именно развалили.И, конечно, над этим всем встал монстр оборонно-промышленного комплекса. Люди при деньгах и власти, не особо морочащиеся тем, как их изделия поведут себя в реальном бою, но очень падкие до государственных денег. Как говорил автор проекта 20386, заместитель генерального конструктора ЦМКБ «Алмаз» И.Г. Захаров (ещё один сухопутный моряк в звании контр-адмирала), кораблям больше никогда не придётся воевать, им надо будет только демонстрировать флаг (до боя МРК «Мираж» с грузинскими катерами на тот момент оставалось несколько месяцев). Так уволился с работы бы тогда, но нет, вместо этого он породил 20386. И утвердил его за счёт знакомств и связей, с грубейшим по масштабам игнорированием действующего порядка по утверждению проектов новых кораблей для ВМФ.Представители промышленности не могли пропустить такой исторический момент, позволяющий «прогнуть» под себя своего контрагента и заставить ВМФ, образно выражаясь, «есть что дают». В подводном флоте это тоже было так (см., например, статью М. Климова «»). Отчасти так это и сейчас.И, конечно, все эти, без преувеличения, дегенеративные явления не могли не привести «наверх» новую когорту «офицеров»-приспособленцев, в основном в разного рода управлениях, курирующих кораблестроение, разные виды морского оружия и т.д., для которых их военная служба была не более чем бизнес-проектом. И с ними тоже надо было иметь дело, ведь «наворотить дел», а потом подставить своего начальника, который бы за всё ответил, — это основной вид деятельности этих по-современному выглядящих амбициозных людей с открытыми улыбками.И вот на всё это пришёл главкомом адмирал Королёв. В возрасте 61 года.Надо сказать, что поначалу главком занял принципиальную позицию во взаимоотношениях с ОПК. Так, ему приписывают то, что «промов» додавили с фрегатами проекта 22350. Очевидцы утверждают, что попытки «прогнуть» Королёва и добиться от него приёмки небоеспособных и недоделанных кораблей промышленностью предпринимались регулярно, и регулярно же получали отпор.Но этого оказалось мало. Надо было ломать систему в целом, ставить её с головы на ноги, возвращать Главкомату статус, который он ранее имел, требовать от государственной власти обозначить военно-политические цели, которые ВМФ должен был бы в будущем достигать силой или угрозой её применения, от этого корректировать кораблестроительные программы, добиться восстановления роли ГШ ВМФ в полном объёме, оставив за ГШ директивное руководство флотом как Видом ВС в целом, убрать «пехоту» от руководства флотскими вопросами. И всё это одновременно с ведением тяжёлой борьбы с промышленностью.Он просто не справился с этим всем. Повоевал с ОПК, и всё – «батарейки сели». Вот это и есть главная к нему претензия.Подсознательно общество ожидает от каждого нового главкома других результатов, даже когда внятно не может эти ожидания сформулировать. Королёв не смог.Он так и остался в итоге «свадебным генералом», отстранённым от реального управления «своим» видом ВС, чья видимая роль ограничивалась проведением главных парадов ВМФ на Неве (иначе чем бы он вообще занимался?), а главной заслугой стала «неубитая» серия фрегатов 22350 – надо сказать, это очень весомая заслуга. И пусть делал он это не сам, исполнителями были другие люди, но это было под его руководством, и просто не могло пройти без его участия.Конечно, это не отменяет личных провалов Королёва, например, серии «Каракурт», непонятно для чего предназначенной и в итоге «застрявшей» на стапелях и у достроечных стенок без двигателей. Были и другие «эпизоды». Так, не предпринято ничего для совершенствования наших противоминных и противолодочных сил, по-прежнему в непонятном состоянии пребывают работы над новым противолодочным самолётом — более того, есть некоторые удручающие новости на этот счёт.Почти при смерти малые противолодочные корабли.На каком-то этапе, судя по всему, главком дрогнул под натиском промышленности. Во всяком случае, ни одно из диких и безумных решений, выполнение которых началось при его предшественнике, адмирале Чиркове, Королёв и не попытался отменить, даже и не заикнулся об этом. Связан ли его уход в ОСК именно с этим? Или он будет там исполнять роль «ока государева»? Не будем спекулировать на эту тему, правда, скорее всего, всплывёт, и очень скоро.Последним связанным с главкомом скандалом стало переименование уже построенных «Каракуртов» из имён, данных в память о «дивизионе плохой погоды» в имена в честь малых городов, причём в издевательском в каком-то смысле виде. Так, «Ураган» превратился в «Мытищи», «Тайфун» в «Советск»…Это была какая-то совершенно бессмысленная и идущая вразрез со всеми традициями «дичь», и её тоже вменили Королёву. Но, давайте признаемся честно, что это решил не главком, это была инициатива стремительно набирающего силу политуправления МО РФ во главе с замом министра обороны генерал-полковником Картаполовым. Роль замполитов в вооружённых силах растёт как на стероидах, и «Мытищи» — они оттуда, а не из ВМФ.Это приказное переименование, которому ВМФ оказался не в состоянии противопоставить ничего – показатель того, какую роль отводят флоту в Минобороны.Будет также интересно узнать, не отработали ли замполиты чей-то заказ по дискредитации старого адмирала. Очень интересно.Так или иначе, теперь с этим всем придётся иметь дело новому главкому.У адмирала Евменова есть преимущество перед адмиралом Королёвым – более резкий характер. Судя по всему, этот компонент является обязательным для того, чтобы «решать вопросы» на посту главнокомандующего ВМФ России. Обязательным, конечно же, не значит достаточным. У адмирала Евменова будет очень простой выбор между двумя вариантами – прогнуться или драться. При этом первый приведёт его туда же, куда привёл Чиркова, и примерно в эти же сроки, а второй… второй может очень быстро привести на дачу с грядками или куда там попадают те, кто прогибами и лизоблюдством не заработал себе на тёплое местечко в промышленности после окончания службы. А может привести к славе и заметному месту в пантеоне отечественных военно-морских героев. Но, начав драться, остановиться уже будет нельзя, придётся идти до конца – «приземлить» окончательно отношения с промышленностью, окончательно разрешить вопросы подчинённости флотов, восстановить ВМФ как единый вид вооружённых сил, восстановить Главный штаб ВМФ…На этом пути будет столько препятствий и ловушек, что их всех и не описать, а уж какие вёдра помоев польются на адмирала, посмевшего всем этим заниматься, невозможно не только описать, но и представить, но когда-то это всё равно надо будет сделать, у нас куча смертельных и опасных врагов на море и ни одного реально опасного на суше, и они не будут тянуть время вечно.Станет ли адмирал Евменов тем, кто хотя бы начнёт эту борьбу? Кто-то, возможно, уверен, что это априори бесполезно. Но так говорить стоит после того, как кто-то попробует. Тем более что у Евменова есть один очень необычный козырь, которого нет ни у одного из его потенциальных «оппонентов» (если он, конечно, будет им «оппонировать», мы ведь этого пока не знаем).Это хоккей, как ни странно. Евменов увлечён хоккеем, он даже сумел навязать Северному флоту некую форму хоккейного помешательства. Им было инициировано создание «Северной военной хоккейной лиги», объединяющей в себе хоккейные клубы ми команды военнослужащих Северного флота. И сам он играет за хоккейную команду «» капитаном.А кто у нас в Москве играет в хоккей? Понятно, да?У Евменова есть ресурс, которого нет ни у одного из капитанов промышленности, нет у Генштаба, нет у сухопутных генералов. Ему достаточно просто напроситься в ночную хоккейную лигу, и он получит доступ к президенту. Прямой доступ в неофициальной, располагающей к неформальному общению обстановке.При выборе опции «драться» это уже будет шах кое-кому из «оппонентов». И хорошая заявка на мат. Правда, при выборе опции «прогнуться» теперь уже другие люди будут «на всю катушку» пользоваться этим ресурсом. И это будет очень обидно.Мы не знаем, как поведёт себя новый главком. Но пока сделанный им выбор явно не озвучен, у нас, по крайней мере, есть надежда. А у него есть шансы, и, судя по всему, неплохие. Александр Тимохин Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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