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Исправить 7 ошибок Трампа и Помпео: Сенат утвердил нового госсекретаря США
27 января 2021, 00:20 • 90 • Политика
Сенат США утвердил на пост госсекретаря Энтони Бликена. Ему предстоит исправить семь ошибок Трампа и Помпео. В том числе это касается отношений с Россией.
Сенат США утвердил кандидатуру Энтони Блинкена на пост госсекретаря. Политик является давним соратником президента США Джо Байдена, и ему теперь придётся пересмотреть и исправить всю внешнюю политику Дональда Трампа и Майка Помпео, сообщает Telegram-канал "РИА Новости|США".
В частности, Блинкен будет отвечать за продление договора СНВ-3 с Россией, возвращение США к активной работе в ВОЗ и Парижскому соглашению по климату. Новому госсекретарю придётся восстанавливать отношения с союзниками, которые, по мнению Байдена, оказались подорваны во время президентства Трампа.
Кроме того, Блинкен изучит возможность возвращения к ядерной сделке с Ираном и новые подходы к ядерной проблеме КНДР.
Ему предстоит заново проанализировать соглашение США с талибами по урегулированию в Афганистане и попытаться помочь другим странам с вакциной от коронавируса в условиях, когда её не хватает внутри самой Америки.
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