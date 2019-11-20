Испортивший воздух на камеру конгрессмен США стал поводом для нового анекдота про газ, Украину и Штаты

Компрометирующее видео с 39-летним конгрессменом Эриком Суолуэллом быстро распространилось по Сети. Рассуждая об Украине в прямом эфире телеканала, мужчина громко выпустил газы. Сам Эрик Суолуэлл уже опроверг эту информацию в общении с журналистами. Но в Сети конгрессмену не поверили.

В Рунете американский политик быстро стал героем новых шуток о газе, Украине и Америке.

"Он просто внёс свой вклад в украинскую газодобычу! Помог делом - помог телом!" - написал в Twitter Александр Гришин.

"Конкурент Газпрома!" - пошутил пользователь @Al_Katkoff.

"А как правильно писать: выпустил газы "в эфире" или "в сторону Украины", - смеется пользователь @Vrklvch.