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Испортивший воздух на камеру конгрессмен США стал поводом для нового анекдота про газ, Украину и Штаты

20 ноября 2019, 04:39  •  144 • В мире
Конгрессмен США Эрик Суолуэлл попал в щекотливое положение во время прямого эфира на канале MSNBC. В Сети распространяют видео, как мужчина громко испортил воздух. В результате Суолуэлл стал героем нового анекдота про газ, Украину и Штаты. В Рунете шутят, что так конгрессмен "внес вклад в украинскую газодобычу".
Компрометирующее видео с 39-летним конгрессменом Эриком Суолуэллом быстро распространилось по Сети. Рассуждая об Украине в прямом эфире телеканала, мужчина громко выпустил газы. Сам Эрик Суолуэлл уже опроверг эту информацию в общении с журналистами. Но в Сети конгрессмену не поверили.
В Рунете американский политик быстро стал героем новых шуток о газе, Украине и Америке.
"Он просто внёс свой вклад в украинскую газодобычу! Помог делом - помог телом!" - написал в Twitter Александр Гришин.
"Конкурент Газпрома!" - пошутил пользователь @Al_Katkoff.
"А как правильно писать: выпустил газы "в эфире" или "в сторону Украины", - смеется пользователь @Vrklvch.

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