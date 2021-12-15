Испортил отношения с Путиным: Богдан пожаловался на "наглое" поведение Зеленского

Владимир Зеленский. Фото: Volodymyr Zelensky/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com

Президент Украины довел ситуацию до "катастрофы"

Владимир Зеленский с завидным постоянством становится героем, а точнее, антигероем политических скандалов. Зачастую главу государства подводит полное отсутствие дипломатических манер. Бывший руководитель его офиса Андрей Богдан объяснил, как президент Украины умудрился испортить отношения с российским лидером Владимиром Путиным.

Чиновник дал интервью известному украинскому журналисту Дмитрию Гордону. Во время беседы Богдан не стеснялся выражений относительно Зеленского и даже пожаловался на "наглое" поведение главы государства.

Экс-глава ОПУ заявил, что Путин изначально относился к своему украинскому коллеге с симпатией, однако "наглое и беспардонное" поведение Зеленского, по его мнению поставило крест, на взаимоотношениях двух президентов.

Богдан уверен, что глава Незалежной своими неоднозначными поступками довел ситуацию до "дипломатической катастрофы". В частности, он обратил внимание на попытки Зеленского "забить стрелку" Путину, предлагая различные места для встречи.

Он подчеркнул, что заявления украинского президента приводят к жесткой реакции Кремля. По мнению чиновника, Москва отказывается от переговоров с Киевом.

Кроме того, в ходе интервью он сравнил стили правления Зеленского и Путина, естественно, не в пользу главы Незалежной, который, как считает его бывши подчиненный, "плохо парадирует" российского лидера. Об этом сообщает телеканал "360".

К слову, украинский политолог Руслан Бортник считает, что президент Франции Эммануэль Макрон может помочь двум сторон выстроить диалог. По мнению эксперт, хозяин Елисейского дворца готов выступить посредником между Путиным и Зеленским.