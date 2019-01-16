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«Используют журналистов как разменную монету»: Лавров о притеснении прессы на Украине и уголовном деле против Вышинского

16 января 2019, 11:25  •  62 • Украина
В среду, 16 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров проводит большую пресс-конференцию по итогам деятельности внешнеполитического ведомства в 2018 году. На мероприятие аккредитовались более 550 журналистов, среди них — 300 иностранцев. Как ожидается, Лавров ответит на вопросы о внешней политике РФ, отношениях с США и ЕС, об урегулировании ситуации на Украине и Ближнем Востоке. RT ведёт прямую трансляцию.
 

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