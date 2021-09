«Используют в качестве инструмента давления»: Захарова ответила на новые обвинения Лондона по делу Скрипалей • 56 • В мире Власти Великобритании используют инцидент в Солсбери для преднамеренного осложнения двусторонних отношений с Москвой. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, отметив, что Лондон таким образом подогревает антироссийские настроения в британском обществе. Ранее Скотленд-Ярд заявил о третьем россиянине, который, по мнению британских правоохранителей, якобы причастен к делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Власти Великобритании более двух с половиной лет используют инцидент в Солсбери для «преднамеренного осложнения двусторонних отношений» с Россией, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова. «Несмотря на многочисленные обращения российской стороны и призывы к ответственному диалогу Лондон по-прежнему отказывается от предметного обсуждения и совместного расследования этого происшествия, в результате которого пострадали, напомню, российские граждане», — отметила она в ходе брифинга. Захарова обратила внимание, что руководство Великобритании продолжает использовать происшествие в качестве «инструмента давления» на Россию, подогревая антироссийские настроения в британском обществе. «Мы решительно осуждаем все попытки Лондона возложить на Москву ответственность за случившееся в Солсбери и настаиваем на профессиональном, объективном и непредвзятом расследовании инцидента», — подчеркнула она, отметив, что Россия готова к взаимодействию по линии правоохранительных органов и соответствующих экспертов. Как отметил член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, в Великобритании продолжают находить мнимых участников покушения на Скрипалей. «Для нас в этом нет ничего удивительного — было бы удивительно, если бы они сказали, что отравления не было, что российские спецслужбы к этому не причастны, и вообще продемонстрировали бы какие-то дружеское отношение к России. Но от Великобритании этого ждать не приходится, и мы её воспринимаем такой, какая она есть. Я отмечу, что многие другие страны начинают понимать реальную политику Британии и США», — заявил он в беседе с RT. В свою очередь адвокат Мария Ярмуш указала, что за три года британские следственные органы не представили каких-либо свидетельств причастности России и её граждан к произошедшему в Солсбери. «Обвинить дополнительно некого гражданина России без каких-либо доказательств вины его и других людей, их причастности, — значит показать видимость работы. Великобритания к сотрудничеству с российскими правоохранительными органами не готова и не предъявляет никаких материалов и доказательств... Всё, что происходит по данному расследованию, используется в политических целях. Это делается для того, чтобы иметь аргументы для дискредитации России и иметь повод для каких-либо санкций», — подчеркнула юрист в беседе с RT. © AP Photo/Matt Dunham Во вторник, 21 сентября, Скотленд-Ярд заявил о третьем россиянине, который, по мнению британских правоохранителей, якобы причастен к делу об отравлении в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Как следует из заявления лондонской полиции, контртеррористическое подразделение ведомства предъявило обвинение россиянину Сергею Федотову, который, согласно их данным, является сотрудником российской военной разведки. Мужчину обвинили в заговоре с целью убийства, покушении на убийство, нанесении тяжкого вреда здоровью, хранении и применении химического оружия. В пресс-релизе говорится об «обоснованности» обвинений в адрес Федотова, однако указывается, что в номере отеля в центре Лондона, в котором он проживал со 2 по 4 марта 2018 года, не обнаружено никаких следов «Новичка». Британские следователи предполагают, что в течение этого периода Федотов встречался с другими «подозреваемыми» по делу — россиянами Александром Петровым и Русланом Бошировым. «В ходе дальнейшего расследования следственной группы были выявлены данные, позволяющие предположить, что Петров, Боширов и Федотов ранее вместе работали на ГРУ в рамках операций за пределами России», — также указывается в пресс-релизе. Как заявил глава отдела по борьбе с преступностью и терроризмом Ник Прайс, Великобритания не будет обращаться к России с запросом об экстрадиции Сергея Федотова, поскольку «Конституция РФ не разрешает экстрадицию её собственных граждан». «Расследование отравлений в Солсбери и Эймсбери продолжается, и полиция по-прежнему призывает любого, кто может располагать информацией, способной помочь следственной группе, связаться с ними, если до сих пор этого сделано не было. Детективов всё так же интересуют любые сведения от тех, кто мог видеть поддельный флакон духов Nina Ricci или его коробку, которые в июле 2018 года были обнаружены по адресу проживания Чарли Роули», — добавил он. При этом, по его словам, полицейские не располагают данными о местонахождении флакона, распылителя и коробки в период между покушением на Скрипалей (4 марта 2018 года) и временем, когда Чарли Роули заявил об обнаружении этих предметов (27 июня 2018 года). Detectives investigating the 2018 Salisbury Novichok attack identify third suspect.



Evidence shows Sergey Fedotov is an alias for Denis Sergeev (Russian GRU)



He is charged with conspiracy to murder, attempted murder, grievous bodily harm, possession & use of a chemical weapon. pic.twitter.com/d9Ef3lzfTn — Metropolitan Police (@metpoliceuk) September 21, 2021 «Обнародованные сегодня сведения вполне могут заставить кого-либо вспомнить новые подробности, так что я хотел бы настоятельно попросить сообщать нам любую информацию, касающуюся трёх идентифицированных нами мужчин, если вы их видели в Великобритании в период со 2 по 4 марта 2018 года, или если вы их знаете», — заявил заместитель помощника комиссара Дин Хэйдон. Напомним, что 4 марта 2018 года бывший сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены без сознания на одной из улиц Солсбери. Сразу после этого в Лондоне обвинили в произошедшем Москву, не представив никаких доказательств. Причина — якобы применение боевого отравляющего вещества А-234 («Новичок»), которое, по утверждениям британских властей, производилось в России. При этом в химической лаборатории «Портон-Даун», где проводился анализ химиката, не смогли назвать конкретное место изготовления яда. Позднее в РФ отмечали, что работы с этим веществом до сих пор ведут Великобритания и США. 4 июля 2018-го в Скотленд-Ярде сообщили, что в британском городе Эймсбери тем же нервно-паралитическим веществом, что и Скрипали, отравились ещё два человека — Чарли Роули и Дон Стёрджесс, последняя скончалась 8 июля. Украина мечтает о Луне. Баранец признал сказки Мюнхгаузена более реалистичными В России неоднократно отвергали причастность к отравлениям в Солсбери и Эймсбери. В 2019 году в интервью изданию Financial Times Владимир Путин указывал, что бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, который отсидел около более пяти лет за шпионаж в пользу США и Великобритании, не представлял никакого интереса для Москвы. «Он в принципе не представлял никакого интереса. Какой интерес‑то он представлял? Его наказали: он был задержан, арестован, осуждён и отсидел в тюрьме пять лет. Потом его отпустили просто, и всё», — говорил глава государства. Тогда же в Министерстве иностранных дел РФ призывали Лондон переставать «сочинять детективные истории» вокруг произошедшего и ответить на «банальные вопросы». «Мы до сих пор не знаем, куда ездили Скрипали утром 4 марта, почему выключили свои мобильные телефоны и возвращались ли они домой в принципе. Совершенно непонятно, почему на месте происшествия оказалась главная медсестра британских сухопутных войск, а в окружном госпитале Солсбери дежурил персонал, обладающий специфической профессиональной подготовкой, необходимой для лечения пострадавших от острых химических отравлений», — указывала Мария Захарова. Как говорил глава МИД РФ Сергей Лавров, дело Скрипалей рассыпается в связи с отсутствием каких-либо доказательств или подтверждений. По его мнению, этот кейс использовался в качестве «преднамеренного нагнетания конфронтации и дальнейшей демонизации России». В свою очередь посол России в Великобритании Андрей Келин в марте 2021 года, выступая по случаю трёхлетней годовщины событий в Солсбери, подчёркивал, что с того момента «мы ни на йоту не приблизились к установлению истины». «Некоторые партнёры британцев из числа западных стран тоже задавались вопросами о наличии весомых доказательств причастности России к произошедшему. Но, судя по всему, вразумительного ответа Лондона не получили и они», — пояснял дипломат. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







56 Источник Похожие новости «Литовский курьер»: Литва останется без китайского сырья FAZ: Риск «полексита» становится всё реальнее Военный самолёт рухнул на жилые дома в США «Обещали расследовать»: почему США запросили данные о вмешательстве в выборы в РФ Лава из вулкана дошла до домов: Власти увеличили масштаб эвакуации на Канарах Карел Чапек: пьеса о пандемии, предвосхитившая день сегодняшний Новости партнеров