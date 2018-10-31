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«Используют ООН, когда им выгодно»: что может стоять за призывами США прекратить боевые действия в Йемене
31 октября 2018, 19:28 • 94 • В мире
Госдепартамент США призвал стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия и провести переговоры под эгидой ООН. Такое заявление сделал глава американского ведомства Майк Помпео. Впрочем, эксперты считают, что Вашингтону невыгодно разрешение конфликта, поскольку оружие ряд участников — прежде всего, Саудовская Аравия — закупают именно у Пентагона. По мнению аналитиков, США хотят дать повстанцам-хуситам на территории Йемена время перегруппироваться. Некоторые специалисты, в свою очередь, полагают, что таким образом США ответили на ситуацию, связанную с журналистом Джамалем Хашукджи, убитым в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.
Результат бомбардировки йеменского города Амран Reuters © Khaled Abdulla
Вашингтон призвал все стороны йеменского конфликта в ноябре сесть за стол переговоров на нейтральной территории под эгидой спецпосланника Генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса.
Как отметил глава Госдепа, «настало время прекратить боевые действия», в том числе ракетные удары и атаки с использованием беспилотников по Саудовской Аравии и ОАЭ с территории, подконтрольной хуситам. Кроме того, Помпео заявил, что Саудовская Аравия должна прекратить авиаудары по населённым пунктам Йемена.
Помпео призвал также провести демилитаризацию границ Йемена и передать все крупные вооружения под международный контроль.
«Временное перемирие»
Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков в разговоре с RT высказал мнение, что на самом деле разрешение конфликта в Йемене невыгодно Вашингтону.
Таким образом, хуситская группировка сможет с новыми силами атаковать Саудовскую Аравию, которая, в свою очередь, снова обратится к Вашингтону за оружием. Сергей Судаков уверен, что политика США «всегда направлена на поддержание американских интересов».
Напомним, конфликт продолжается с 2014 года. Именно тогда поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы из группировки «Ансар Алла» начали захватывать власть в стране и вступили в противостояние с правительственными силами. В 2015 году ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешались в конфликт и развернули боевые действия на территории Йемена, в частности речь идёт о бомбардировках. Вследствие этого конфликта за несколько лет страна была разрушена и опустошена. Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок назвал ситуацию в Йемене близкой к гуманитарной катастрофе.
Двойственность позиции США
Очень часто за призывами США к мирному разрешению ситуации ничего не стоит, и они остаются лишь призывами. Возможно, заявление Госдепа — лишь стратегический ход. Такого мнения придерживается эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.
В этой ситуации Трамп решил сделать шаг, который получит положительную оценку американской и мировой общественности, уверен эксперт. Призыв со стороны США, с одной стороны, будет ответом на сложную гуманитарную обстановку в стране и на убийство Хашукджи, а с другой — позволит избежать обвинений в поддержке Эр-Рияда. При этом, напоминает Фитин, не стоит забывать, что глава Белого дома «уже неоднократно заявлял, что он не хочет ставить под сомнение крупные оборонные контракты с Саудовской Аравией, влекущие за собой потерю рабочих мест в США».
Отметим, что Саудовская Аравия — крупнейший покупатель американского оружия. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2013 по 2017 год доля королевства в общем объёме продаж США составляла 18%. В мае 2017 года Вашингтон и Эр-Рияд заключили сделку на поставку оружия на $110 млрд. В соответствии с договорённостями, США поставят королевству многоцелевые вертолёты, танки, бронемашины, корабли, артиллерийские и зенитные системы.
Западные интересы в Йемене
На данный момент наиболее ожесточённые бои в Йемене проходят в районе стратегически важного порта Ходейда. Поддерживающая йеменского президента Абд Раббу Мансура аль-Хади арабская коалиция уже несколько месяцев пытается отбить порт у хуситов. Однако проправительственным войскам пока не удаётся установить контроль над городом. Аравийская коалиция помогает с воздуха, осуществляя бомбардировки. При этом, как отмечается, удары носят хаотичный характер, часто страдают мирные жители. Так, в апреле этого года одна из бомб попала в здание, где проходила свадьба.
При этом западные политики постоянно выражают беспокойство по поводу ситуации в Йемене и гуманитарной обстановки в стране. Многие европейские страны, как и США, заключили дорогостоящие контракты на экспорт вооружений участникам конфликта.
Франция поставляет танки (общая сумма контрактов составляет около $3,6 млрд), Испания направит в Саудовскую Аравию американские ракеты с лазерным наведением на сумму €9,2 млн, Канада — бронетехнику на $12 млрд. Однако лидером, безусловно, являются США, так как 60—70% сделок Эр-Рияда по закупке оружия заключены именно с Пентагоном.
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