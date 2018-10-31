«Используют ООН, когда им выгодно»: что может стоять за призывами США прекратить боевые действия в Йемене

Госдепартамент США призвал стороны конфликта в Йемене прекратить боевые действия и провести переговоры под эгидой ООН. Такое заявление сделал глава американского ведомства Майк Помпео. Впрочем, эксперты считают, что Вашингтону невыгодно разрешение конфликта, поскольку оружие ряд участников — прежде всего, Саудовская Аравия — закупают именно у Пентагона. По мнению аналитиков, США хотят дать повстанцам-хуситам на территории Йемена время перегруппироваться. Некоторые специалисты, в свою очередь, полагают, что таким образом США ответили на ситуацию, связанную с журналистом Джамалем Хашукджи, убитым в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле.

Вашингтон призвал все стороны йеменского конфликта в ноябре сесть за стол переговоров на нейтральной территории под эгидой спецпосланника Генерального секретаря ООН по Йемену Мартина Гриффитса.

«В ноябре этого года в третьей стране должны начаться консультации по существу со специальным посланником ООН для реализации мер по укреплению доверия с тем, чтобы найти решение основных проблем конфликта», — говорится в заявлении госсекретаря США Майка Помпео.

The U.S. calls on all parties to support UN Special Envoy Griffiths in finding a peaceful solution to the conflict in #Yemen. It is time to end this conflict, replace conflict with compromise, and allow the Yemeni people to heal through peace and reconstruction. pic.twitter.com/JX1Z5L4mei — Heather Nauert (@statedeptspox) October 31, 2018

Как отметил глава Госдепа, «настало время прекратить боевые действия», в том числе ракетные удары и атаки с использованием беспилотников по Саудовской Аравии и ОАЭ с территории, подконтрольной хуситам. Кроме того, Помпео заявил, что Саудовская Аравия должна прекратить авиаудары по населённым пунктам Йемена.

Помпео призвал также провести демилитаризацию границ Йемена и передать все крупные вооружения под международный контроль.

«Временное перемирие»

Член-корреспондент Академии военных наук политолог Сергей Судаков в разговоре с RT высказал мнение, что на самом деле разрешение конфликта в Йемене невыгодно Вашингтону.

«Постоянный конфликт в Йемене помогает продавать всё больше оружия Саудовской Аравии. То есть, с точки зрения экономики, Америке невыгодно купирование этого конфликта либо его замораживание. Надо понимать, что США всегда используют площадку ООН, когда им это выгодно. Сейчас они хотят сделать так называемое временное перемирие, чтобы в какой-то момент, мне кажется, хуситские силы смогли перегруппироваться с целью нанести удар в дальнейшем», — пояснил политолог.

Таким образом, хуситская группировка сможет с новыми силами атаковать Саудовскую Аравию, которая, в свою очередь, снова обратится к Вашингтону за оружием. Сергей Судаков уверен, что политика США «всегда направлена на поддержание американских интересов».

Напомним, конфликт продолжается с 2014 года. Именно тогда поддерживаемые Ираном повстанцы-хуситы из группировки «Ансар Алла» начали захватывать власть в стране и вступили в противостояние с правительственными силами. В 2015 году ряд арабских стран во главе с Саудовской Аравией вмешались в конфликт и развернули боевые действия на территории Йемена, в частности речь идёт о бомбардировках. Вследствие этого конфликта за несколько лет страна была разрушена и опустошена. Заместитель Генерального секретаря ООН по гуманитарным вопросам и координатор по чрезвычайной помощи Марк Лоукок назвал ситуацию в Йемене близкой к гуманитарной катастрофе.

Вооружённые силы Саудовской Аравии

Reuters

© Faisal Al Nasser

Двойственность позиции США

Очень часто за призывами США к мирному разрешению ситуации ничего не стоит, и они остаются лишь призывами. Возможно, заявление Госдепа — лишь стратегический ход. Такого мнения придерживается эксперт Российского института стратегических исследований Владимир Фитин.

«Призыв — это, конечно, очень хорошо. Но последуют ли ему все воюющие в Йемене стороны — большой вопрос... США поставлены в очень сложную ситуацию сейчас, поскольку им необходимо отреагировать на убийство в саудовском консульстве в Стамбуле саудовского оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи. Весь мир внимательно следит за реакцией крупных мировых держав, прежде всего, главного союзника саудовцев — Соединённых Штатов», — рассказал Владимир Фитин в беседе с RT.

В этой ситуации Трамп решил сделать шаг, который получит положительную оценку американской и мировой общественности, уверен эксперт. Призыв со стороны США, с одной стороны, будет ответом на сложную гуманитарную обстановку в стране и на убийство Хашукджи, а с другой — позволит избежать обвинений в поддержке Эр-Рияда. При этом, напоминает Фитин, не стоит забывать, что глава Белого дома «уже неоднократно заявлял, что он не хочет ставить под сомнение крупные оборонные контракты с Саудовской Аравией, влекущие за собой потерю рабочих мест в США».

Отметим, что Саудовская Аравия — крупнейший покупатель американского оружия. По данным Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI), с 2013 по 2017 год доля королевства в общем объёме продаж США составляла 18%. В мае 2017 года Вашингтон и Эр-Рияд заключили сделку на поставку оружия на $110 млрд. В соответствии с договорённостями, США поставят королевству многоцелевые вертолёты, танки, бронемашины, корабли, артиллерийские и зенитные системы.

Президент США Дональд Трамп подписывает сделку с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом на поставку американского вооружения

Reuters

© Jonathan Ernst

Западные интересы в Йемене

На данный момент наиболее ожесточённые бои в Йемене проходят в районе стратегически важного порта Ходейда. Поддерживающая йеменского президента Абд Раббу Мансура аль-Хади арабская коалиция уже несколько месяцев пытается отбить порт у хуситов. Однако проправительственным войскам пока не удаётся установить контроль над городом. Аравийская коалиция помогает с воздуха, осуществляя бомбардировки. При этом, как отмечается, удары носят хаотичный характер, часто страдают мирные жители. Так, в апреле этого года одна из бомб попала в здание, где проходила свадьба.

При этом западные политики постоянно выражают беспокойство по поводу ситуации в Йемене и гуманитарной обстановки в стране. Многие европейские страны, как и США, заключили дорогостоящие контракты на экспорт вооружений участникам конфликта.

Франция поставляет танки (общая сумма контрактов составляет около $3,6 млрд), Испания направит в Саудовскую Аравию американские ракеты с лазерным наведением на сумму €9,2 млн, Канада — бронетехнику на $12 млрд. Однако лидером, безусловно, являются США, так как 60—70% сделок Эр-Рияда по закупке оружия заключены именно с Пентагоном.