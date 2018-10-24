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«Используют миф о российской угрозе»: Шойгу сообщил о небывалом уровне активности НАТО у границ России

24 октября 2018, 18:24  •  61 • В России
На подступах к границам России наблюдается небывалый уровень военной активности Североатлантического альянса. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу. Он отметил рост интенсивности и численности военных учений НАТО на близлежащих к России территориях, где отрабатываются наступательные боевые действия. По его словам, представители блока активно эксплуатируют миф о российской угрозе. Эксперты согласились, что логика действий членов альянса базируется на атмосфере русофобии. Аналитики подчёркивают, что современная Россия, в отличие от НАТО, не была замечена в агрессивных действиях и неоднократно призывала сесть за стол переговоров.
 
globallookpress.com © Wiktor Dabkowski/ZUMAPRESS.com
 

Политика НАТО, направленная на усиление военного присутствия в Восточной Европе, привела к небывалому уровню активности у границ России. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на совместной коллегии военных ведомств РФ и Белоруссии.

«Военная активность НАТО у наших границ достигла небывалого уровня со времён холодной войны. Политика альянса направлена на усиление своего передового военного присутствия на восточном фланге», — сказал министр.

По его словам, представители Североатлантического альянса «активно используют миф о российской угрозе».

Министр также отметил возросшую разведывательную активность НАТО на Балтике и в Черноморском регионе. По словам министра, в 2018 году самолёты ВКС РФ уже более 120 раз поднимались на перехват возможных нарушителей госграницы.

Глава Минобороны добавил, что Запад сам нагнетает напряжённость, прилагая усилия по обеспечению повышенной мобильности в Европе Вооружённых сил США. В частности, в странах Балтии и государствах Восточной Европы сформированы координационные центры, подготовлены передовые аэродромы, модернизированы морские порты, создана система заблаговременного складирования имущества и вооружения.

«Совершенствование инфраструктуры проводится с целью минимизировать сроки переброски войск из глубокого тыла к внешним границам и тем самым повысить наступательные возможности», — подчеркнул он.

В этой связи министр назвал планы Варшавы по размещению на своей территории постоянной военной базы США контрпродуктивными и не способствующими сохранению стабильности в регионе. При этом он заметил, что российская сторона не заинтересована в военной конфронтации с Западом, а наоборот стремится к сотрудничеству.

«В этих условиях мы вынуждены принимать ответные меры и должны быть готовы нейтрализовать возможные военные угрозы на всех направлениях», — сказал глава Минобороны.

Ранее министр иностранных дел Сергей Лавров в разговоре с директором RT France, представителями еженедельника Paris Match и издания Le Figaro отмечал, что инициатива властей Польши станет прямым нарушением одного из главных актов договора Россия — НАТО, запрещающего развёртывание значительных боевых сил на постоянной основе на территориях восточноевропейских стран Североатлантического альянса.

Повышение военной активности НАТО и рост активности у границ РФ не удивляет, заявил в беседе с RT заведующий кафедрой политологии и социологии РЭУ имени Плеханова военный политолог Андрей Кошкин.

«Это связано с обострением ситуации, нагнетанием атмосферы русофобии, желанием обвинить Россию во всех смертных грехах и выбить дополнительные средства для военного бюджета. Всё это необходимо подкреплять подобного рода активностью. Хотя Россия неоднократно призывала сесть за стол переговоров и решать проблемы в дипломатическом ключе, а не наращивать военный потенциал и смотреть друг на друга через прорезь военного прицела», — подчеркнул эксперт.

  • Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу
  • © Виталий Белоусов / РИА Новости

«На учениях НАТО отрабатываются наступательные действия»

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Кроме того, Сергей Шойгу уделил внимание росту интенсивности и расширению масштабов военных учений НАТО у границ РФ. При этом он заметил, что отрабатываются манёвры «наступательного характера» и в них также участвуют государства, не входящие в альянс.

В качестве примера он привёл учения Trident Juncture — 2018 («Единый трезубец — 2018»), которые стартуют 25 октября на территории Норвегии.

«Географические районы для крупных военных учений выбираются всё ближе и ближе к российским границам», — заметил министр обороны.

При этом он добавил, что за несколько недель до проведения манёвров была увеличена численность военного контингента, задействованного в них. Таким образом, руководство НАТО привлекает к отработке боевых задач 50 тыс. военнослужащих, задействует 120 самолётов, 60 кораблей, а также свыше 10 тыс. единиц вооружения и военной техники.

Во вторник, 24 октября, генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг сообщил, что Москва и Минск приняли приглашение стать наблюдателями за учениями Trident Juncture — 2018, цель которых — продемонстрировать готовность к защите союзников блока.

«Эти учения станут проверкой нашей готовности восстановить суверенитет союзника, в данном случае Норвегии, после акта вооружённой агрессии. Учения посылают чёткий сигнал любому потенциальному противнику, что НАТО не стремится к конфронтации, но готово защищать всех союзников от любой угрозы», — цитирует Столтенберга РИА Новости.

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Увеличение численности военного контингента на учениях НАТО не только является демонстрацией силы, но и доказывает обоснованность претензий Дональда Трампа к странам — членам альянса по необходимости увеличения оборонных взносов. Об этом рассказал военный эксперт и полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Когда они говорят о своём миролюбии — это всё абсолютная ложь. Они агрессивная структура, которая ведёт войну в Афганистане, развалила Ирак, Югославию, Ливию и продолжает поддерживать ИГИЛ* в Сирии. Россия за последние 20 лет ни на кого не нападала, а НАТО уничтожило несколько государств, поэтому со стороны альянса это называется «на воре и шапка горит», — пояснил он в беседе с RT.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

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