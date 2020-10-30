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«Используем все возможности для спасательных операций»: как минимум 12 человек погибли при землетрясении в Турции
30 октября 2020, 23:10 • 80 • В мире
Как минимум 12 человек погибли и более 600 пострадали в результате мощного землетрясения на западе Турции. Наиболее серьёзные последствия наблюдаются в провинции Измир, где толчки достигли магнитуды 6,6. Очаг землетрясения находился в море недалёко от одного из городов региона. В Измире в результате бедствия пострадали около 20 жилых построек, экстренные службы ведут поисково-спасательные работы.
Reuters © Tuncay Dersinlioglu
Как минимум 12 человек погибли и более 600 пострадали в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, сообщили власти республики. Сложившуюся ситуацию прокомментировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 607 пострадавших. Вероятно, это не окончательная цифра — за последние несколько часов она неоднократно менялась в большую сторону.
Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днём в пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в море рядом с городом Сеферихисар провинции Измир. Как сообщает агентство Anadolu, очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Отмечается, что толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. Кроме того, после землетрясения в некоторых прибрежных районах региона море вышло из берегов. В частности, частично был затоплен Сеферихисар.
Землетрясение также почувствовали на греческом острове Самос. СМИ сообщают о двух погибших. Сейсмологи в Греции оценили магнитуду толчков в 6,9.
Мэр Измира Тунч Сойер заявил, что «в результате землетрясения пострадали до 20 жилых построек». Изначально глава МВД Турции Сулейман Сойлу в своём Twitter написал о шести разрушенных зданиях в районах Борнова и Байраклы в Измире.
По информации Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, поиски людей продолжаются в 17 зданиях в Измире.
Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к работе по ликвидации последствий сильного землетрясения в Измире.
«Наше государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими от землетрясения гражданами. Все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия», — написал Эрдоган в Twitter.
По данным Anadolu, в регион бедствия направлены три грузовых самолёта, а также сотрудники AFAD и поисково-спасательной службы (JAK) из близлежащих районов. Агентство сообщает, что Министерство труда и социального обеспечения Турции направило в регион экстренную помощь в размере 5 млн турецких лир (более €500 тыс.).
По информации Anadolu, 30 октября у берегов Турции в Эгейском море произошло ещё одно землетрясение, эпицентр которого находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны. О последствиях этих толчков информации нет.
Владимир Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Измире, сообщает пресс-служба Кремля.
Франция заявила о готовности оказать Турции и Греции помощь после землетрясения, заявил глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.
«Сильное землетрясение обрушилось на Турцию и несколько греческих островов в Эгейском море. Полная солидарность с греческим и турецким населением. Мы на их стороне и готовы мобилизоваться, чтобы помочь им», — написал Ле Дриан в Twitter.
О готовности помочь также заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили в пресс-службе главы республики.
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«Глава государства сообщил, что наш народ опечален известием о землетрясении, произошедшем в Эгейском регионе Турции. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов оказать братской стране всяческую помощь», — приводит РИА Новости содержание сообщения.
Уточняется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность Алиеву за телефонный звонок и внимание к трагедии.
Кроме того, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции, чтобы выразить соболезнования. Об этом глава греческого правительства написал в Twitter.
«Я только что позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясения, затронувшего обе наши страны», — отметил он.
Вместе с этим Мицотакис добавил, что, несмотря на все разногласия, «сейчас время, когда нашим народам надо быть вместе».
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