«Используем все возможности для спасательных операций»: как минимум 12 человек погибли при землетрясении в Турции

Как минимум 12 человек погибли и более 600 пострадали в результате мощного землетрясения на западе Турции. Наиболее серьёзные последствия наблюдаются в провинции Измир, где толчки достигли магнитуды 6,6. Очаг землетрясения находился в море недалёко от одного из городов региона. В Измире в результате бедствия пострадали около 20 жилых построек, экстренные службы ведут поисково-спасательные работы.

Как минимум 12 человек погибли и более 600 пострадали в результате землетрясения в провинции Измир на западе Турции, сообщили власти республики. Сложившуюся ситуацию прокомментировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

«Спасатели работают на завалах 17 разрушенных зданий. Мы используем все возможности для проведения спасательных операций», — цитирует РИА новости Эрдогана.

Агентство по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции (AFAD) сообщило о 607 пострадавших. Вероятно, это не окончательная цифра — за последние несколько часов она неоднократно менялась в большую сторону.

Землетрясение магнитудой 6,6 произошло днём в пятницу, 30 октября. Эпицентр находился в море рядом с городом Сеферихисар провинции Измир. Как сообщает агентство Anadolu, очаг землетрясения располагался на глубине 16,5 км. Отмечается, что толчки продолжались около 15 секунд и ощущались во многих провинциях запада Турции. Кроме того, после землетрясения в некоторых прибрежных районах региона море вышло из берегов. В частности, частично был затоплен Сеферихисар.

Землетрясение также почувствовали на греческом острове Самос. СМИ сообщают о двух погибших. Сейсмологи в Греции оценили магнитуду толчков в 6,9.

Мэр Измира Тунч Сойер заявил, что «в результате землетрясения пострадали до 20 жилых построек». Изначально глава МВД Турции Сулейман Сойлу в своём Twitter написал о шести разрушенных зданиях в районах Борнова и Байраклы в Измире.

По информации Агентства по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, поиски людей продолжаются в 17 зданиях в Измире.

Эрдоган заявил, что все турецкие министерства и ведомства приступили к работе по ликвидации последствий сильного землетрясения в Измире.

İzmir’de meydana gelen #deprem'den etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun.



Devletimizin tüm imkanlarıyla depremden etkilenen vatandaşlarımızın yanındayız. İlgili tüm kurumlarımızla, bakanlarımızla bölgede gerekli çalışmalara başlamak için harekete geçtik. — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) October 30, 2020

«Наше государство со всеми своими возможностями находится рядом с пострадавшими от землетрясения гражданами. Все соответствующие ведомства и организации приступили к работе в зоне бедствия», — написал Эрдоган в Twitter.

По данным Anadolu, в регион бедствия направлены три грузовых самолёта, а также сотрудники AFAD и поисково-спасательной службы (JAK) из близлежащих районов. Агентство сообщает, что Министерство труда и социального обеспечения Турции направило в регион экстренную помощь в размере 5 млн турецких лир (более €500 тыс.).

По информации Anadolu, 30 октября у берегов Турции в Эгейском море произошло ещё одно землетрясение, эпицентр которого находился в 20 километрах от района Кушадасы в провинции Айдын на юго-западе страны. О последствиях этих толчков информации нет.

Владимир Путин выразил Эрдогану соболезнования в связи с последствиями землетрясения в Измире, сообщает пресс-служба Кремля.

«Примите глубокие соболезнования в связи с человеческими жертвами и масштабными разрушениями, вызванными мощным землетрясением в провинции Измир. Прошу передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим в результате этого бедствия», — указывается в телеграмме российского лидера.

Франция заявила о готовности оказать Турции и Греции помощь после землетрясения, заявил глава МИД Пятой республики Жан-Ив Ле Дриан.

«Сильное землетрясение обрушилось на Турцию и несколько греческих островов в Эгейском море. Полная солидарность с греческим и турецким населением. Мы на их стороне и готовы мобилизоваться, чтобы помочь им», — написал Ле Дриан в Twitter.

О готовности помочь также заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, сообщили в пресс-службе главы республики.

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«Глава государства сообщил, что наш народ опечален известием о землетрясении, произошедшем в Эгейском регионе Турции. Президент Ильхам Алиев сказал, что Азербайджан готов оказать братской стране всяческую помощь», — приводит РИА Новости содержание сообщения.

Уточняется, что президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выразил признательность Алиеву за телефонный звонок и внимание к трагедии.

Кроме того, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис позвонил президенту Турции, чтобы выразить соболезнования. Об этом глава греческого правительства написал в Twitter.

«Я только что позвонил президенту Эрдогану, чтобы выразить свои соболезнования в связи с трагической гибелью людей в результате землетрясения, затронувшего обе наши страны», — отметил он.

Вместе с этим Мицотакис добавил, что, несмотря на все разногласия, «сейчас время, когда нашим народам надо быть вместе».