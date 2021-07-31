Использовать МКС после 2024 года станет опасно: "Роскосмос" предупредили об угрозе

"Роскосмосу" рекомендовали завершить эксплуатацию русского модуля МКС уже к 2024 году, вместо запланированного 2028 года. "В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация РС МКС после 2024 года создает дополнительные риски", - предупреждает Совет главных конструкторов.

Использование русского сегмента Международной космической станции (МКС) после 2024 года грозит дополнительными рисками из-за старения оборудования. С таким заявлением выступил Совет главных конструкторов.

На сайте госкорпорации "Роскосмос" говорится о том, что эксплуатацию МКС планируют завершить до 2028 года. Однако в договоренностях стран-партнеров говорится, что станция будет использоваться до 2024 года включительно.

Совет главных конструкторов, рассмотрев текущее состояние российского сегмента (РС) МКС, отметил, что в связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация РС МКС после 2024 года создает дополнительные риски,

- гласит сообщение на сайте "Роскосмоса".

В этой связи "Роскосмосу" рекомендовали начать разработку сценария завершения эксплуатации МКС. Также госкорпорации посоветовали начать техническую проработку проекта Российской орбитальной служебной станции.