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Использовать МКС после 2024 года станет опасно: "Роскосмос" предупредили об угрозе
31 июля 2021, 18:15 • 155 • Политика
"Роскосмосу" рекомендовали завершить эксплуатацию русского модуля МКС уже к 2024 году, вместо запланированного 2028 года. "В связи со старением значительной части оборудования станции дальнейшая эксплуатация РС МКС после 2024 года создает дополнительные риски", - предупреждает Совет главных конструкторов.
Использование русского сегмента Международной космической станции (МКС) после 2024 года грозит дополнительными рисками из-за старения оборудования. С таким заявлением выступил Совет главных конструкторов.
На сайте госкорпорации "Роскосмос" говорится о том, что эксплуатацию МКС планируют завершить до 2028 года. Однако в договоренностях стран-партнеров говорится, что станция будет использоваться до 2024 года включительно.
- гласит сообщение на сайте "Роскосмоса".
В этой связи "Роскосмосу" рекомендовали начать разработку сценария завершения эксплуатации МКС. Также госкорпорации посоветовали начать техническую проработку проекта Российской орбитальной служебной станции.
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