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Использование служебного положения и брак в подписях. Яшина сняли с выборов в Мосгордуму

15 июля 2019, 23:24  •  36 • Политика

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Глава столичного муниципального округа Красносельский Ильи Яшин сообщил, что его сняли с выборов в Мосгордуму в связи с недопустимо высокой долей недействительных подписей в его поддержку в подписных листах.

"Все, меня официально снимают с выборов. Основание: превышение брака в подписных листах", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook. Политик заявил, что в избирательной комиссии отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи.

По словам Яшина, еще одним основанием для отказа в регистрации стала жалоба члена федерального совета "Партии народной свободы" (ПАРНАС) Михаила Конева. "снимают меня за ролики на YouTube. Якобы я незаконно ссылался на сайте муниципального округа на свои видео, что комиссия расценила как использование административного ресурса", - написал он.

Яшин добавил, что готовит апелляцию на решение избирательной комиссии.

Официальным подтверждением со стороны Мосгоризбиркома ТАСС не располагает.

Выборы в городскую думу

Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тысяч подписей в свою поддержку. На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново - будет проведен эксперимент по электронному голосованию.

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