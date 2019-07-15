|
Использование служебного положения и брак в подписях. Яшина сняли с выборов в Мосгордуму
15 июля 2019, 23:24 • 36 • Политика
МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Глава столичного муниципального округа Красносельский Ильи Яшин сообщил, что его сняли с выборов в Мосгордуму в связи с недопустимо высокой долей недействительных подписей в его поддержку в подписных листах.
"Все, меня официально снимают с выборов. Основание: превышение брака в подписных листах", - написал он в понедельник на своей странице в Facebook. Политик заявил, что в избирательной комиссии отказались рассматривать письменные заявления граждан, подтвердивших свои подписи.
По словам Яшина, еще одним основанием для отказа в регистрации стала жалоба члена федерального совета "Партии народной свободы" (ПАРНАС) Михаила Конева. "снимают меня за ролики на YouTube. Якобы я незаконно ссылался на сайте муниципального округа на свои видео, что комиссия расценила как использование административного ресурса", - написал он.
Яшин добавил, что готовит апелляцию на решение избирательной комиссии.
Официальным подтверждением со стороны Мосгоризбиркома ТАСС не располагает.
Выборы в городскую думу
Выборы в Мосгордуму назначены на 8 сентября 2019 года. Сбор подписей избирателей в поддержку кандидатов завершился 5 июля, каждому кандидату необходимо было собрать порядка 5 тысяч подписей в свою поддержку. На предстоящих выборах в столичный парламент в трех округах города - в Зеленограде, Бибирево и Чертаново - будет проведен эксперимент по электронному голосованию.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
36
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
11 июля 2019, 20:39
|
12 июля 2019, 22:39
|
15 июля 2019, 02:39
|
11 июля 2019, 23:54
|
14 июля 2019, 21:56
|
11 июля 2019, 17:09
|
14 июля 2019, 13:39