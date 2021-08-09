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«Использование единой государственной платформы»: российских чиновников переведут на отечественные цифровые сервисы

09 августа 2021, 18:30  •  72 • В России
Требования по использованию отечественных цифровых приложений касаются только рабочих коммуникаций чиновников и работников бюджетных организаций. Об этом заявили в Минцифры, комментируя сообщения о том, что до конца 2021 года ведомство должно подготовить нормативную базу перевода госслужащих на мессенджеры, почту и сервисы видеоконференцсвязи, разработанные в России. В министерстве указали, что требования не планируется распространять на другие категории граждан и организации. В Госдуме поддержали инициативу, подчеркнув, что частному бизнесу необходима госпомощь в создании продуктов, способных заменить западные аналоги.
 
РИА Новости © Илья Питалев
 

До конца текущего года Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России подготовит нормативную базу для перевода сотрудников государственных органов и бюджетных организаций на использование единой госплатформы поддержки рабочих коммуникаций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

«Минцифры к декабрю 2021 года должно подготовить нормативную базу для перевода сотрудников госорганов и бюджетных организаций на использование единой государственной платформы поддержки рабочих коммуникаций: почта, мессенджер, сервис видеоконференцсвязи (ВКС)», — говорится в сообщении.

Итогом создания единой госплатформы должно стать преобразование приоритетных отраслей экономики и социальной сферы с учётом внедрения новых российских IT-продуктов и повышения популярности отечественных мессенджеров, почты и ВКС.

Отмечается, что 20 июля состоялось заседание президиума правкомиссии по цифровому развитию, в ходе которого была одобрена концепция реализации проекта типового автоматизированного рабочего места государственного служащего. В документе указаны не только цели, задачи, этапы, но и ожидаемые результаты от внедрения новых отечественных технологий в работу госорганов и государственных внебюджетных фондов России.

При этом в данный момент в тестовом режиме несколько структурных подразделений использует ряд цифровых сервисов, которые уже зарекомендовали себя во время пандемии коронавирусной инфекции, подчеркнули в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

  • © digital.gov.ru

Как пишет издание «Коммерсантъ», данная госпрограмма получила название «Создание дополнительных условий для развития отрасли информационных технологий», Минцифры направило её в правительство.

В нём, помимо создания единой госплатформы, также говорится о том, что к февралю 2022 года Минобразования и Минпросвещения должны разработать рекомендации, согласно которым преподаватели школ и вузов должны будут общаться с родителями, школьниками и студентами в электронном формате только при помощи отечественных сервисов.

В Минпросвещения пояснили, что в сфере образования уже применяется российское программное обеспечение.

«Распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется»

В Минцифры после выступили с комментарием появления в СМИ сообщений о разработке нормативной базы для перевода отечественных чиновников на использование единой госплатформы поддержки рабочих коммуникаций.

В пресс-релизе обратили особое внимание на то, что новые требования затронут исключительно рабочее взаимодействие чиновников и работников бюджетных организаций.

«Распространять эти требования на другие категории граждан и организации не планируется», — подчеркнули в Минцифры.

Отмечается, что решение о переходе на отечественные цифровые сервисы (электронная почта, чаты, групповые видео и голосовые конференции) связано с тем, что в них «происходит обмен служебной информацией, содержащей конфиденциальные сведения и персональные данные граждан».

«При этом не планируется разрабатывать такую платформу с нуля, на рынке существует несколько российских корпоративных решений для поддержки рабочего взаимодействия соответствующего уровня, включающих все необходимые функции и приложения. Уже существует успешный опыт их внедрения в крупных компаниях и корпорациях», — говорится в пресс-релизе.

В Минцифры также напомнили об инцидентах, в рамках которых сервис Zoom и корпорация Microsoft отказывались продлить использование своих лицензии МГТУ им. Баумана.

«Задача у государства в первую очередь — помогать»

Как отметил первый зампред комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Сергей Боярский, многие депутаты пользуются такими мессенджерами, как ТамТам и Telegram, которые имеют отечественные корни. 

«Я согласен, что служебная переписка многих чиновников, может содержать признаки абсолютной секретности, но существует спецсвязь, существуют закрытые телекоммуникационные сети, в частности, в Госдуме некоторые компьютеры на рабочем месте вообще не имеют выхода в интернет. Поэтому я думаю, что рекомендовать и обязать на служебных телефонах возможно, но в частном порядке люди продолжат пользоваться тем, что им удобнее, и запрещать вести частные переписки в мессенджерах, к которым они привыкли, или находятся друзья, родительские чаты, или рыбацкие чаты, у них вряд ли получится», — заявил он в беседе с RT.

В свою очередь, заместитель председателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов добавил, что различного рода программные продукты должны «рождаться в конкурентной среде» и быть высокого качества.

По его словам, цифровая экономика «не терпит сбоев, промедлений», нужно «опережать или хотя бы идти в ногу с мировыми стандартами».

«Поэтому задача у государства в первую очередь — помогать. В целом задачу я считаю правильной — необходима определённая государственная помощь частному бизнесу в создании хороших, сильных программных продуктов, которые постепенно во всех отраслях будут замещать западные аналоги или как минимум конкурировать с ними, что позволит выращивать нормальную бизнес-среду, в том числе и в производстве различного рода программных продуктов. Неважно, это программный продукт для каких-то узких специалистов, проектировщиков или это программный продукт для широкого пользования в виде соцсетей, мессенджеров, каких-то почтовых сервисов», — пояснил собеседник RT.

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