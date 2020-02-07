«Использовали для прикрытия»: при авиаударе Израиля по Сирии чуть не пострадал пассажирский самолёт

Пассажирский самолёт Airbus А320 со 172 пассажирами на борту мог быть сбит силами ПВО Сирии из-за военной операции ВВС Израиля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, авиалайнер удалось увести из зоны поражения и посадить на авиабазе Хмеймим. Он подчеркнул, что проведение атак на сирийские объекты «под прикрытием» гражданских самолётов становится характерной чертой израильского военного командования. В результате аналогичного эпизода в сентябре 2018 года погибли 15 российских военнослужащих, находившихся на борту Ил-20 ВКС РФ.

Пассажирский самолёт, следовавший из Тегерана в Дамаск, едва не попал под «зенитный ракетно-артиллерийский» обстрел из-за военных действий Израиля. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, ночью в четверг, 6 февраля, четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух — земля» по пригородам Дамаска без захода в воздушное пространство САР.

В то же время в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus А320, на его борту находились 172 пассажира.

«Лишь благодаря оперативным действиям диспетчеров аэропорта Дамаск и эффективной работе автоматизированной системы управления воздушным движением удалось увести пассажирский Airbus А320 из зоны поражения сирийской ПВО и благополучно посадить его на ближайший запасной аэродром — на российской авиабазе Хмеймим», — заявил Конашенков.

Он подчеркнул, что радиолокационные средства позволяют Израилю отчётливо видеть не только высотные эшелоны, на которых происходит движение пассажирских авиалайнеров, но и воздушную обстановку вокруг аэропорта Дамаска.

«Таким образом, проведение израильским Генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолётов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС. Подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чём не повинных гражданских людей», — заключил официальный представитель Минобороны РФ.

Ночью 6 февраля агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии отражают воздушную атаку по западным районам Дамаска со стороны Израиля. Позднее в командовании Вооружённых сил САР сообщили, что были отражены две ракетные атаки, в результате которых пострадали восемь военнослужащих.

«Ракетным ударам подверглись сначала армейские позиции в окрестностях Дамаска, а затем волна ударов была обрушена на южные города Дараа и Эль-Кунейтра. Сирийским зенитчикам удалось поразить большое число воздушных целей противника», — говорилось в заявлении.

Как отмечал телеканал Al Mayadeen, израильская атака произошла на фоне событий в городе Саракиб, который сирийские войска взяли под контроль в среду, 5 февраля, выбив оттуда боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Накануне Министерство иностранных дел России указало, что представители этого террористического формирования ответственны за гибель российских и турецких военных специалистов в Идлибе. Кроме того, только за последние две недели января террористы совершили более тысячи атак в этом регионе.

Трагедия Ил-20

Напомним, что в сентябре 2018 года произошёл аналогичный эпизод, который привёл к крушению самолёта Ил-20 ВКС России у побережья Сирии. В Москве возложили ответственность за катастрофу на Израиль, обвинив его в нарушении договорённостей 2015 года о предотвращении опасных инцидентов.

Тогда четыре израильских истребителя F-16 нанесли удары по сирийским объектам в провинции Латакия, уведомив Минобороны РФ о проведении военной операции всего за минуту до её начала. К тому же представитель ЦАХАЛ предоставил неточную информацию о районе проведения атаки, в результате чего Ил-20 не удалось вывести в безопасный район. Таким образом, израильские лётчики использовали российский самолёт как прикрытие, подставив его под огонь средств ПВО Сирии, подчеркнули тогда в российском оборонном ведомстве.

«В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — пояснял Игорь Конашенков.

Жертвами инцидента стали 15 российских военнослужащих.

«Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских лётчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или как минимум о преступной халатности. Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолётом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности!» — отмечал Конашенков.

В израильском МИД выразили сожаление в связи с этим «трагическим событием», подчеркнув необходимость предотвращать подобные случаи.

Однако уже в декабре того же года ВВС Израиля поставили под угрозу два самолёта гражданской авиации, когда наносили авиаудары по западной части Дамаска. Израильские истребители в очередной раз проводили операцию «под прикрытием» гражданских самолётов, направлявшихся в аэропорты Дамаска и Бейрута.

* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.