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«Использовали для прикрытия»: при авиаударе Израиля по Сирии чуть не пострадал пассажирский самолёт
07 февраля 2020, 13:09 • 31 • В России
Пассажирский самолёт Airbus А320 со 172 пассажирами на борту мог быть сбит силами ПВО Сирии из-за военной операции ВВС Израиля. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. По его словам, авиалайнер удалось увести из зоны поражения и посадить на авиабазе Хмеймим. Он подчеркнул, что проведение атак на сирийские объекты «под прикрытием» гражданских самолётов становится характерной чертой израильского военного командования. В результате аналогичного эпизода в сентябре 2018 года погибли 15 российских военнослужащих, находившихся на борту Ил-20 ВКС РФ.
Reuters © SANA
Пассажирский самолёт, следовавший из Тегерана в Дамаск, едва не попал под «зенитный ракетно-артиллерийский» обстрел из-за военных действий Израиля. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков.
По его словам, ночью в четверг, 6 февраля, четыре истребителя F-16 военно-воздушных сил Израиля нанесли внезапные удары восемью ракетами «воздух — земля» по пригородам Дамаска без захода в воздушное пространство САР.
В то же время в районе международного аэропорта Дамаск совершал заход на посадку пассажирский лайнер Airbus А320, на его борту находились 172 пассажира.
Он подчеркнул, что радиолокационные средства позволяют Израилю отчётливо видеть не только высотные эшелоны, на которых происходит движение пассажирских авиалайнеров, но и воздушную обстановку вокруг аэропорта Дамаска.
«Таким образом, проведение израильским Генштабом боевых операций в воздухе с использованием для прикрытия или блокирования ответных действий сирийских сил ПВО гражданских самолётов с пассажирами становится характерной чертой израильских ВВС. Подобные операции израильских стратегов, к сожалению, ни во что не ставят жизни сотен ни в чём не повинных гражданских людей», — заключил официальный представитель Минобороны РФ.
Ночью 6 февраля агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии отражают воздушную атаку по западным районам Дамаска со стороны Израиля. Позднее в командовании Вооружённых сил САР сообщили, что были отражены две ракетные атаки, в результате которых пострадали восемь военнослужащих.
«Ракетным ударам подверглись сначала армейские позиции в окрестностях Дамаска, а затем волна ударов была обрушена на южные города Дараа и Эль-Кунейтра. Сирийским зенитчикам удалось поразить большое число воздушных целей противника», — говорилось в заявлении.
Как отмечал телеканал Al Mayadeen, израильская атака произошла на фоне событий в городе Саракиб, который сирийские войска взяли под контроль в среду, 5 февраля, выбив оттуда боевиков группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.
Накануне Министерство иностранных дел России указало, что представители этого террористического формирования ответственны за гибель российских и турецких военных специалистов в Идлибе. Кроме того, только за последние две недели января террористы совершили более тысячи атак в этом регионе.
Трагедия Ил-20
Напомним, что в сентябре 2018 года произошёл аналогичный эпизод, который привёл к крушению самолёта Ил-20 ВКС России у побережья Сирии. В Москве возложили ответственность за катастрофу на Израиль, обвинив его в нарушении договорённостей 2015 года о предотвращении опасных инцидентов.
Тогда четыре израильских истребителя F-16 нанесли удары по сирийским объектам в провинции Латакия, уведомив Минобороны РФ о проведении военной операции всего за минуту до её начала. К тому же представитель ЦАХАЛ предоставил неточную информацию о районе проведения атаки, в результате чего Ил-20 не удалось вывести в безопасный район. Таким образом, израильские лётчики использовали российский самолёт как прикрытие, подставив его под огонь средств ПВО Сирии, подчеркнули тогда в российском оборонном ведомстве.
«В результате Ил-20, у которого эффективная отражающая поверхность на порядок больше, чем у F-16, был сбит ракетой комплекса С-200», — пояснял Игорь Конашенков.
Жертвами инцидента стали 15 российских военнослужащих.
«Представленные объективные данные свидетельствуют, что действия израильских лётчиков-истребителей, приведшие к гибели 15 российских военнослужащих, говорят или об их непрофессионализме, или как минимум о преступной халатности. Поэтому считаем, что вина за трагедию с российским самолётом Ил-20 целиком лежит именно на Военно-воздушных силах Израиля и тех, кто принимал решение о такого рода деятельности!» — отмечал Конашенков.
В израильском МИД выразили сожаление в связи с этим «трагическим событием», подчеркнув необходимость предотвращать подобные случаи.
Однако уже в декабре того же года ВВС Израиля поставили под угрозу два самолёта гражданской авиации, когда наносили авиаудары по западной части Дамаска. Израильские истребители в очередной раз проводили операцию «под прикрытием» гражданских самолётов, направлявшихся в аэропорты Дамаска и Бейрута.
* «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.
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