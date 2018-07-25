«Использовал матерчатый материал»: заключённый погиб от рук работника ФСИН в колонии под Брянском

Сотрудник исправительной колонии в Брянской области, которого подозревают в гибели заключённого, задержан. По данным Следственного комитета, смерть осуждённого наступила в результате удушья. Инцидент произошёл через два дня после публикации видео пыток в Ярославской ИК-1.

Заместитель дежурного помощника начальника ФКУ ИК-6 УФСИН РФ по Брянской области 22 июля применил в отношении заключённого исправительной колонии физическую силу, пресекая совершаемое им нарушение. Об этом рассказал RT председатель Общественной наблюдательной комиссии по Брянской области Николай Каракотин.

«При этом сотрудник использовал матерчатый материал, что привело к смерти осуждённого от асфиксии», — пояснил правозащитник.

На данный момент имя убитого неизвестно. Однако, по данным брянской прокуратуры, в ИК-6 он попал за совершение кражи с незаконным проникновением в жилище.

Основатель правозащитного портала Gulagu.net Владимир Осечкин, ссылаясь на источник в колонии, в разговоре с RT сообщил дополнительные подробности произошедшего. По его словам, в инциденте, имевшем место около восьми часов вечера, принимали участие четверо сотрудников колонии.

Надзиратели отвели заключённого в помещение без камер, отключили штатные видеорегистраторы, после чего заковали потерпевшего в наручники и завязали ему рот простынёй. Вскоре осуждённый скончался от удушья.

Как утверждает информатор Gulagu.net, работники колонии попытались представить смерть заключённого как несчастный случай, однако о произошедшем стало известно в местном управлении ФСБ. После этого было возбуждено уголовное дело.

«Сейчас наш источник до сих пор находится в лагере, — пояснил Осечкин. — Мы в закрытом режиме отправили его данные в правоохранительные органы, чтобы его допросили и поставили под государственную защиту».

По факту инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело по пунктам «а», «б» и «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, а также с причинением тяжких последствий».

К настоящему моменту задержан подозреваемый в совершении данного преступления. В ближайшее время будет решаться вопрос о его аресте.

На информацию о случившемся отреагировали и другие силовые ведомства. Так, в ИК-6 для «проверки соблюдения требований федерального законодательства» уже были направлены сотрудники Брянской прокуратуры по надзору за исправительными учреждениями.

Пресс-служба брянского УФСИН, в свою очередь, заявила о начале служебной проверки в связи с инцидентом.

«22.07.2018 в ИК-6 УФСИН РФ по Брянской области был зафиксирован факт смерти осуждённого. В настоящее время по данному факту в учреждении проведена служебная проверка. Материалы переданы в Клинцовский МСО СУ СК России по Брянской области», — говорится в сообщении.

Кроме того, в среду, 25 июля, ИК-6 для выяснения обстоятельств произошедшего посетят и правозащитники.

«Завтра мы будем в лагере с проверкой, — рассказали RT в аппарате уполномоченного по правам человека Брянской области. — Насколько нам известно, жалоб от убитого заключённого ранее не поступало. Ранее мы также не фиксировали серьёзных нарушений в этом учреждении. Это колония общего режима, злостных рецидивистов там не содержат».

Владимир Осечкин, в свою очередь, представил RT несколько иную картину происходящего в ИК-6. По его словам, за последние несколько лет в лагере фиксировались различные нарушения и ЧП.

Пожалуй, самым серьёзным из них стало убийство заключённого ИК-6 Владимира Булкова. Он был забит насмерть младшим инспектором Андреем Якубовым 6 июня 2013 года за то, что «отказался добровольно выдать, возможно, находящиеся у него запрещённые предметы».

Тогда Якубов был признан виновным в превышении должностных полномочий и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшем по неосторожности смерть. 8 апреля 2014 года он был приговорён к десяти годам лишения свободы.

Проблема насилия в отношении заключённых снова стала актуальной после недавней публикации записи с видеорегистратора сотрудника ярославского ИК-1, где можно увидеть, как группа надзирателей на протяжении десяти минут избивает заключённого Евгения Макарова.

По факту инцидента, произошедшего в июне 2017-го, уголовное дело было возбуждено лишь через год в связи с появлением в сети упомянутого видео. В настоящее время известно о задержании шести подозреваемых. В среду, 25 июля, Заволжский районный суд Ярославля изберёт им меру пресечения.

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Кроме того, 24 июля стало известно, что дело об избиении Макарова было изъято у ярославских следователей и передано в главное управление Следственного комитета по личному поручению председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Ранее юристы, представлявшие интересы заключённого, опасались, что расследование факта насилия в ИК-1 на областном уровне может быть предвзятым, так как несколько фигурантов дела имеют родственные связи с сотрудниками ярославского СК и прокуратуры.

Как сообщает Интерфакс, в свете публикации видеозаписи пыток в ИК-1 глава ФСИН Геннадий Корниенко дал указания создать региональные комиссии по рассмотрению заявлений о жалобах на пытки в исправительных колониях.

Задачей этих органов станет проверка всех фактов применения сотрудниками уголовно-исполнительной системы физической силы и спецсредств за прошедший год. Персональную ответственность за работу этих комиссий будут нести непосредственно начальники местных управлений.