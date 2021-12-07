Исполнитель уголовных песен Курский оправдал преступления боевиков в Чечне

Шансонье Владимир Курский в интервью рассказал об отношении к войне в Чечне.

Авторы канала "Многонационал" обратили внимание на интервью известного шансонье Владимира Курского о войне в Чечне.

Певец известен среди поклонников своего творчества такими песнями, как "Уазик ППС", "Фартовый", "Побег", "Судьба воров", "Воровская звезда", "Гуляй братва".

Курский высказался о причинах войны: "Пришли в дом к чеченцам, забрать их дом, а они его не отдали... не Чечня пришла в Кремль, а Кремль пришёл в Чечню".

Также певец в интервью выразил своё уважение к участникам незаконных вооружённых формирований, убивавших военных и мирных жителей: "У меня лично вызывает это уважение", сообщает "Многонационал".

Шансонье Курский уже сидел по 105-й статье, и ему явно не хватает в своём портфолио 205.1, убеждены авторы канала.

Как утверждают авторы "Многонационала", видео с интервью Курского сейчас "активно форсят те самые участники НВФ, например бывший министр обороны Ичкерии, а ныне депутат от Единой России Магомед Ханбиев".