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Исполнитель уголовных песен Курский оправдал преступления боевиков в Чечне

07 декабря 2021, 20:05  •  141 • Политика
Шансонье Владимир Курский в интервью рассказал об отношении к войне в Чечне.
Авторы канала "Многонационал" обратили внимание на интервью известного шансонье Владимира Курского о войне в Чечне.
Певец известен среди поклонников своего творчества такими песнями, как "Уазик ППС", "Фартовый", "Побег", "Судьба воров", "Воровская звезда", "Гуляй братва".
Курский высказался о причинах войны: "Пришли в дом к чеченцам, забрать их дом, а они его не отдали... не Чечня пришла в Кремль, а Кремль пришёл в Чечню".
Также певец в интервью выразил своё уважение к участникам незаконных вооружённых формирований, убивавших военных и мирных жителей: "У меня лично вызывает это уважение", сообщает "Многонационал".
Шансонье Курский уже сидел по 105-й статье, и ему явно не хватает в своём портфолио 205.1, убеждены авторы канала.
Как утверждают авторы "Многонационала", видео с интервью Курского сейчас "активно форсят те самые участники НВФ, например бывший министр обороны Ичкерии, а ныне депутат от Единой России Магомед Ханбиев".

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