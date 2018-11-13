Исполнитель убийства Хашкаджи звонил помощнику кронпринца Саудовской Аравии - спецслужбы Турции

Турецкая разведка убеждена, что заказчиком ликвидации оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи мог стать наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман. Об этом сообщает The New York Times.

По данным разведки, которые получило издание, именно перед принцем убийцы репортера отчитались о содеянном злодеянии. Как уверены спецслужбы Турции, о произошедшем саудовскому принцу рассказал сам полковник разведки Махер Абдулазиз Мутреб, находившийся в консульстве в момент убийства.

Аудиозаписи, полученные экспертами, указали на то, что после убийства Мутреб позвонил одному из помощников бин Салмана, рассказав о том, что «дело сделано». При этом он потребовал, чтобы его собеседник доложил об этом «боссу».

Мнение турецких разведчиков поддерживают их коллеги из США, которые уверены, что убийство Хашкаджи было реализовано группой из 15 человек, которые специально прибыли в Стамбул для этого. Мутреб был одним из членов группы, сообщают американцы.

Как отмечали эксперты Царьграда, Мохаммед бин Салман - тот, кто посмел за долгое время впервые ослушаться США и стал налаживать диалог с Россией, проводя нужные реформы. Поэтому сейчас США крайне важно его скомпрометировать, чему активно помогают СМИ.