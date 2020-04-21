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Испанцы уличили США в испытаниях биологического оружия. Пострадали сами американцы
21 апреля 2020, 19:10 • 114 • В мире
Правительство США пыталось выяснить, в каких городах этой большой страны будет наиболее высокая восприимчивость к биологическим атакам. Решили провести "учебный эксперимент". О его проведении и результатах рассказали испанские журналисты.
Эксперимент проводился с 20 по 27 сентября 1950 года. Президентом США тогда был Гарри Трумэн. Операция получила название Sea-Spray.
Испанское издание Público сообщило, что в течение недели с минного тральщика служащие военно-морских сил США из гигантских брандспойтов распыляли бактерии. Эти бактерии собрались в большое облако, которое нависло над территорией с 800 тысячами простых американцев, живущих в Сан-Франциско.
Место было выбрано не случайно. Во-первых, город расположен близко к Тихому океану. Во-вторых, в этой местности много облаков, в которых могут скрываться патогенные вещества. В-третьих, в Сан-Франциско высокая плотность населения. По данным испанских журналистов, целью властей США было не заражение людей, а исследование природных факторов. Например, как быстро и в какую сторону смертоносные бактерии биологического оружия разносятся ветром. Также нужно было получить данные о дымке, которая помогла бы преодолевать бактериям большое расстояние. Кроме того, была необходимость выяснить, насколько уязвим большой город, как пострадает его окружающая среда и как можно будет бороться с последствиями применения биологического оружия.
В качестве оружия ВМС США использовали бактерии Serratia Marcescens. Они менее смертоносны, чем сибирская язва и могут вырабатывать красный пигмент. Благодаря такому "маркеру" легко изучать их распространение. В том же 1950 году подобные испытания проводились в штате Флорида (город Кей-Вест) и штате Алабама (город Кэлхун).
"Учебный эксперимент" был признан успешным. Заражёнными областями оказались не только территории в районе залива Сан-Франциско, но и несколько близлежащих городов. Люди узнают о происходившем намного позже - в 1976 году. Тогда об операции Sea-Spray расскажет газета Longday Newsday.
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