Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!&quo...
Исход боя решили две секунды: Минобороны рассекретило детали спецоперации в Сири...
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
Байден объявил спецоперацию против России: Источник указал сроки
Главная / Политика

Испанцы перепугались из-за грозной речи Путина про НАТО

22 декабря 2021, 19:30  •  198 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Европейцы обратили внимание на сжатый кулак президента
Накануне, 21 декабря, российский лидер Владимир Путин выступил с весьма эмоциональной речью на заседании коллегии Министерства обороны. Немало слов было посвящено расширению НАТО на восток. Любопытно, что в словах главы России испанские интернет-пользователи заметили угрозу.
Читатели популярного в Испании издания El Mundo обсудили выступление нашего президента. Стоит отметить, что многим кажется нормальным стремление Североатлантического альянса расширяться и окружать Россию. Впрочем, нашлись и трезво смотрящие на ситуацию европейцы, которые с пониманием отнеслись к негодованию нашей страны.
А еще некоторых перепугал грозный вид российского главнокомандующего.
"Мне совсем не понравился этот сжатый кулак Владимира", – пишет один из комментаторов.
Примечательно, что хорошо обработанные западными средствами массовой информации европейцы всерьез пишут о том, что размещение американских ракет вдоль границ России не должно беспокоить Кремль. Мол, мощнейшие вооружения ставят просто так, а нападать на Россию никто не собирается, так как это может привести к уничтожению всей планеты.
Другие, в свою очередь, отмечают, что Москва вправе требовать от остальных игроков международной арены уважительное к себе отношение и имеет полное право защищать собственные интересы.
Напомним, во время своего выступления Владимир Владимирович так разошелся, что даже стучал по трибуне в адрес Запада.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



198
Источник
Похожие новости
22 декабря 2021, 09:35
Мир на пороге войны: Русские получили издевательский ответ от США
22 декабря 2021, 06:05
В США обрушились с обвинениями на Шойгу, выставив встречное требование
22 декабря 2021, 04:20
Курс на самообеспечение России вывел из себя США
22 декабря 2021, 07:50
В Пентагоне шестью словами оскорбили Шойгу
22 декабря 2021, 04:20
"Я Шойгу верю на 100%": Сатановский объяснил схему с американским химоружием в Донбассе
22 декабря 2021, 02:00
Шойгу сорвал провокацию в Донбассе. "Западу всё передадут" - эксперт
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
21 декабря 2021, 09:05
Экс-министр США дважды грубо обозвал Столтенберга из-за России: "Идиот!"
18 декабря 2021, 07:00
Пророчество депутата Рады сбылось за 7 часов: Зачем Порошенко бежал с Украины
19 декабря 2021, 02:15
Кулеба потребовал жёстких санкций против России: "Если я увижу, что США что-то удерживают…"
19 декабря 2021, 11:35
Наступает момент истины: Россия выдала США последнее предупреждение
19 декабря 2021, 09:50
Америка сеет безумие: Сенсационное пророчество облетело мир
20 декабря 2021, 10:20
Русские просчитали объявленную Байденом спецоперацию: "Видимо, всё решили"
16 декабря 2021, 15:20
В ближайшие полгода поставок российского газа не будет, «Газпром» остановил прокачку
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.