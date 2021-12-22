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Испанцы перепугались из-за грозной речи Путина про НАТО
22 декабря 2021, 19:30 • 198 • Политика
Европейцы обратили внимание на сжатый кулак президента
Накануне, 21 декабря, российский лидер Владимир Путин выступил с весьма эмоциональной речью на заседании коллегии Министерства обороны. Немало слов было посвящено расширению НАТО на восток. Любопытно, что в словах главы России испанские интернет-пользователи заметили угрозу.
Читатели популярного в Испании издания El Mundo обсудили выступление нашего президента. Стоит отметить, что многим кажется нормальным стремление Североатлантического альянса расширяться и окружать Россию. Впрочем, нашлись и трезво смотрящие на ситуацию европейцы, которые с пониманием отнеслись к негодованию нашей страны.
А еще некоторых перепугал грозный вид российского главнокомандующего.
"Мне совсем не понравился этот сжатый кулак Владимира", – пишет один из комментаторов.
Примечательно, что хорошо обработанные западными средствами массовой информации европейцы всерьез пишут о том, что размещение американских ракет вдоль границ России не должно беспокоить Кремль. Мол, мощнейшие вооружения ставят просто так, а нападать на Россию никто не собирается, так как это может привести к уничтожению всей планеты.
Другие, в свою очередь, отмечают, что Москва вправе требовать от остальных игроков международной арены уважительное к себе отношение и имеет полное право защищать собственные интересы.
Напомним, во время своего выступления Владимир Владимирович так разошелся, что даже стучал по трибуне в адрес Запада.
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