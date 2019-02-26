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Испанцы начали собственное расследование смерти Малашенко

26 февраля 2019, 06:24  •  46 • В мире
Правоохранительные органы Испании, где был найден мертвым Игорь Малашенко, начали расследовать детали его гибели.
Правоохранительные органы Испании начали собственное расследование смерти журналиста и сооснователя телекомпании НТВ Игоря Малашенко.
В посольстве подтвердили, что отделение Гражданской гвардии Испании в городе Альхесирас официально зарегистрировало смерть Малашенко.
Ранее стало известно, что Божене Рынске нужно будет опровергнуть диагноз мужа, чтобы получить наследство.
Информация предоставлена "Риа Новости".

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