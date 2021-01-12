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Испанцы бомбически перепели Цоя: "Когда твоя девушка - волна..."

12 января 2021, 07:25  •  131 • В мире
Испанцы на карантине покорили Сеть, просто бомбически перепев русский рок-хит из репертуара группы "Кино" и Виктора Цоя. Правда, у них получилось "Когда твоя девушка - волна", но меломаны из России не скрывают слёз: "Я уверен, Витя рад на небесах..."
Оказывается, во всем мире растёт популярность русской музыки и особенно русского рока. В частности, иностранцам очень нравится творчество Виктора Цоя - его хиты перепевают на YouTube люди из самых разных стран, а российские "киноманы" не успевают отпускать восторженные комментарии и ставить лайки.
Один из таких роликов заслуживает отдельного упоминания: его записали и выложили испанцы, соскучившиеся на самоизоляции по душевным песням. Они выучили актуальную для нашего времени композицию "Когда твоя девушка больна".
В ролике каждую строчку песни поёт отдельный человек, среди них и молодые люди, и девушки, и дети, и даже энергичные бабули. Ролик, наполненный добротой и искренними чувствами, произвёл в Сети настоящий фурор.
Наши меломаны не скрывают своих эмоций в комментариях:
"Прослезился от радости... Я уверен, Витя рад на небесах",
"Слёзы навернулись на глазах, молодцы! Цой жив",
"Невероятно трогательно, мило, тепло и ласково", - пишут наши соотечественники.

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