Испанцы бомбически перепели Цоя: "Когда твоя девушка - волна..."

Оказывается, во всем мире растёт популярность русской музыки и особенно русского рока. В частности, иностранцам очень нравится творчество Виктора Цоя - его хиты перепевают на YouTube люди из самых разных стран, а российские "киноманы" не успевают отпускать восторженные комментарии и ставить лайки.

Один из таких роликов заслуживает отдельного упоминания: его записали и выложили испанцы, соскучившиеся на самоизоляции по душевным песням. Они выучили актуальную для нашего времени композицию "Когда твоя девушка больна".

В ролике каждую строчку песни поёт отдельный человек, среди них и молодые люди, и девушки, и дети, и даже энергичные бабули. Ролик, наполненный добротой и искренними чувствами, произвёл в Сети настоящий фурор.

Наши меломаны не скрывают своих эмоций в комментариях:

"Прослезился от радости... Я уверен, Витя рад на небесах",

"Слёзы навернулись на глазах, молодцы! Цой жив",

"Невероятно трогательно, мило, тепло и ласково", - пишут наши соотечественники.