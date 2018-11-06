Испанский порт возобновит прием кораблей ВМФ России после двухлетнего перерыва - СМИ

Впервые с 2016 года испанский порт Сеута сможет принять корабли ВМФ России для дозаправки и пополнения иных припасов, сообщают СМИ со ссылкой на источники в администрации порта.

В 2016 году под давлением союзников Испании по НАТО порт Сеута оказался закрытым для приема кораблей ВМФ России для дозаправки топлива и пополнения прочих припасов. Спустя два года порт может возобновить прием российских судов, отмечают местные СМИ со ссылкой на источники в администрации порта.

Уточняется, что первые три корабля могут зайти для пополнения запасов уже 9-10 ноября. Однако официального подтверждения этому пока нет.

Сообщение было прервано два года назад, когда корабли ВМФ России, сопровождающие авианосец «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии, намеревались зайти в Сеуту. Но тогда же сообщалось, что испанские власти намеревались отозвать выданное ранее разрешение на заход российских кораблей, поскольку суда собирались принять участие в боевых операциях а САР.