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Испанский порт возобновит прием кораблей ВМФ России после двухлетнего перерыва - СМИ

06 ноября 2018, 21:54  •  35 • В мире
Впервые с 2016 года испанский порт Сеута сможет принять корабли ВМФ России для дозаправки и пополнения иных припасов, сообщают СМИ со ссылкой на источники в администрации порта.
В 2016 году под давлением союзников Испании по НАТО порт Сеута оказался закрытым для приема кораблей ВМФ России для дозаправки топлива и пополнения прочих припасов. Спустя два года порт может возобновить прием российских судов, отмечают местные СМИ со ссылкой на источники в администрации порта.
Уточняется, что первые три корабля могут зайти для пополнения запасов уже 9-10 ноября. Однако официального подтверждения этому пока нет.
Сообщение было прервано два года назад, когда корабли ВМФ России, сопровождающие авианосец «Адмирал Кузнецов» к берегам Сирии, намеревались зайти в Сеуту. Но тогда же сообщалось, что испанские власти намеревались отозвать выданное ранее разрешение на заход российских кораблей, поскольку суда собирались принять участие в боевых операциях а САР.

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