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Испанский отель "отвоевал" у украинцев не только русский флаг, но и кухню - СМИ

07 августа 2019, 16:09  •  153 • Политика
Сотрудники испанского отеля, где ранее украинцы устроили скандал из-за российского флага, сообщили, что "отвоевали" у гостей из Незалежной не только его, но и русскую кухню. Как уточнили в беседе со СМИ сотрудники отеля, российский триколор как раз и означал, что здесь в меню есть блюда русской кухни.
Ранее стало известно о том, что украинцы устроили очередной скандал на курорте. После недавней истории с греческим отелем похожий инцидент случился в испанском.
Здесь украинские туристы потребовали у администрации убрать российский флаг с территории ресторана.
Однако в гостинице и не думали идти на поводу у возмущенных гостей из Незалежной и "отвоевали", как выяснилось, не только русский флаг, но и русскую кухню.
"Российский флаг на территории нашего ресторана показывает, что в меню есть блюда русской кухни", - пояснил в беседе с Ura.ru сотрудник отеля.
Он же подтвердил факт того, что "украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать". При этом устроили разборки с администратором на ресепшене и даже угрожали сотрудникам отеля.
"Они угрожали, что все узнают, что наш отель "черная точка для украинцев", - вспоминает некрасивую ситуацию сотрудник гостиницы.
При этом он подчеркнул, что в отеле всегда было много отдыхающих c Украины и ранее на российский триколор никто не жаловался. И теперь, даже после поступивших угроз, сотрудники не намерены спускать русский флаг.

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