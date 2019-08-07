Испанский отель "отвоевал" у украинцев не только русский флаг, но и кухню - СМИ

Ранее стало известно о том, что украинцы устроили очередной скандал на курорте. После недавней истории с греческим отелем похожий инцидент случился в испанском.

Здесь украинские туристы потребовали у администрации убрать российский флаг с территории ресторана.

Однако в гостинице и не думали идти на поводу у возмущенных гостей из Незалежной и "отвоевали", как выяснилось, не только русский флаг, но и русскую кухню.

"Российский флаг на территории нашего ресторана показывает, что в меню есть блюда русской кухни", - пояснил в беседе с Ura.ru сотрудник отеля.

Он же подтвердил факт того, что "украинские клиенты связали этот символ с национализмом и потребовали его убрать". При этом устроили разборки с администратором на ресепшене и даже угрожали сотрудникам отеля.

"Они угрожали, что все узнают, что наш отель "черная точка для украинцев", - вспоминает некрасивую ситуацию сотрудник гостиницы.

При этом он подчеркнул, что в отеле всегда было много отдыхающих c Украины и ранее на российский триколор никто не жаловался. И теперь, даже после поступивших угроз, сотрудники не намерены спускать русский флаг.