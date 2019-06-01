Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Хорватия: отдохнуть и посмотреть
В Госдуме оценили слова экс-министра Украины об оборонной промышленности
Эксперты рассказали, чем грозит Косово разрешение переговоров "по-американс...
"Неприкрытая линия на обострение": МИД отреагировал на объявление перс...
Главная / Политика

Испанских депутатов не пускают в Европарламент из-за сторонников независимости Каталонии

01 июня 2019, 12:09  •  52 • Политика
Новоизбранных испанских парламентариев лишили доступа в Европарламент из-за сторонников независимости Каталонии.
Европарламент принял решение лишить предварительной регистрации всех новых депутатов от Испании. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники.
Напомним, ранее бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон сообщил о том, что ему отказали в предоставлении временного пропуска в ЕП, несмотря на то, что по итогам выборов в Испании он получил мандат. Проблемы возникли и у двух других каталонских политиков: Ориола Жункераса и Тони Комина.
По словам Пучдемона, за решением стоит генсек Европарламента.
"Никаких законных оснований", - возмутился он.
Сложность заключается в том, что Пучдемону, Комину и Жункерасу необходимо получить акты об избрании, а также принести присягу. Сделать это возможно только в Испании 17 июня.
Как отмечают СМИ, руководство ЕП решило лишить предварительной регистрации всех испанских парламентариев из-за подвешенного статуса Пучдемона и его соратников, которые были объявлены в розыск в Испании после провозглашения независимости Каталонии. Они были вынуждены покинуть территорию страны, однако суды разрешили политикам участвовать в выборах.
Источник - DW

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



52
Источник
Похожие новости
01 июня 2019, 12:09
Лучше Россия, чем Борис Джонсон на танке НАТО: Пушков соблазняет Эстонию выгодами от соседства
01 июня 2019, 12:09
Прощай, роуминг: Входящие звонки по России стали бесплатными
31 мая 2019, 23:09
Ничего не изменилось, но появилась надежда: Саакашвили о метаморфозах Киева
31 мая 2019, 19:54
Путин в ходе совещания с Совбезом обсудил ситуацию в Идлибе
31 мая 2019, 21:09
МИД РФ осудил решение Косова объявить российского сотрудника ООН персоной нон грата
31 мая 2019, 14:39
ВЦИОМ: рейтинг одобрения работы Путина с января вырос почти на 3%
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 июня 2019, 02:24
Единственный разведывательный корабль ВМСУ горел в Киеве (Руслан Осташко)
01 июня 2019, 02:24
"Крайним должен был остаться Египет": Американский военный разоблачил израи...
01 июня 2019, 02:24
Эксперты рассказали, чем грозит Косово разрешение переговоров "по-американски&qu...
01 июня 2019, 02:24
На созванном Зеленским первом собрании СНБО Украины не досчитались одного
01 июня 2019, 02:24
"Имена, фамилии, номера телефонов": Спецназ Косово потерял копию плана спец...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 мая 2019, 05:24
"Боль" Германии, победа Ле Пен, Ципрас объявил досрочные выборы: Каким окажется новый Европарламент
25 мая 2019, 23:54
«Неимоверно опасный прецедент»: администрация Трампа намерена продать вооружения арабским странам в обход конгресса
31 мая 2019, 06:54
"Этот человек сумасшедший, нужно быть осторожнее": Запад передернуло из-за плана по превращению России во властелина мира
26 мая 2019, 16:09
Зеленский отреагировал на задержание протестующих против него в Ровно
31 мая 2019, 23:09
"Знаю даже, каким веществом взрывали Boeing-777": Эксперт об уникальных вещдоках с места крушения MH17
25 мая 2019, 20:39
«Решение нелегитимно»: в России ответили на требования Международного трибунала по украинским морякам
25 мая 2019, 20:54
Российский тяжёлый беспилотник впервые поднялся в воздух - успев предварительно напугать недоброжелателей
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.