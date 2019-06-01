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Испанских депутатов не пускают в Европарламент из-за сторонников независимости Каталонии
01 июня 2019, 12:09 • 52 • Политика
Новоизбранных испанских парламентариев лишили доступа в Европарламент из-за сторонников независимости Каталонии.
Европарламент принял решение лишить предварительной регистрации всех новых депутатов от Испании. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на информированные источники.
Напомним, ранее бывший председатель правительства Каталонии Карлес Пучдемон сообщил о том, что ему отказали в предоставлении временного пропуска в ЕП, несмотря на то, что по итогам выборов в Испании он получил мандат. Проблемы возникли и у двух других каталонских политиков: Ориола Жункераса и Тони Комина.
По словам Пучдемона, за решением стоит генсек Европарламента.
"Никаких законных оснований", - возмутился он.
Сложность заключается в том, что Пучдемону, Комину и Жункерасу необходимо получить акты об избрании, а также принести присягу. Сделать это возможно только в Испании 17 июня.
Как отмечают СМИ, руководство ЕП решило лишить предварительной регистрации всех испанских парламентариев из-за подвешенного статуса Пучдемона и его соратников, которые были объявлены в розыск в Испании после провозглашения независимости Каталонии. Они были вынуждены покинуть территорию страны, однако суды разрешили политикам участвовать в выборах.
Источник - DW
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