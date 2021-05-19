Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
«Украина, иди в жопу»: украинка и её дети выбросили паспорта
Россия больше ничего не ждёт от Украины: Путин установил новые границы
Русская девушка лишила журналистов США дара речи двумя фразами: "Не кажется...
Главная / Политика

Испанские военные скинули мигрантов обратно в море - видео

19 мая 2021, 20:10  •  78 • Политика
В Испании военные изгнали обратно в море марокканских мигрантов, которые проникли вплавь на территорию полуанклава Сеута.
Власти Испании привлекли военных, чтобы не дать марокканским мигрантам прорваться на территорию испанского полуанклава Сеута из Марокко. На кадрах, снятых местными СМИ, видно, как нелегалов выталкивают обратно в море.
В понедельник 17 мая порядка 8 тысяч мигрантов из Марокко добрались вплавь до испанского полуанклава Сеута. Местным властям пока удалось вернуть на родину лишь 4 тысячи нелегалов.
Напомним, что проблема нелегальных мигрантов в Европе по-прежнему стоит довольно остро. Беженцы из Африканских стран ищут любые способы, чтобы попасть в ЕС и осесть там, чтобы получать пособия и другие социальные блага.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



78
Источник
Похожие новости
19 мая 2021, 00:55
Россия готовит новый удар по транзитным амбициям Прибалтики
19 мая 2021, 10:05
Лавров замер от хамства "Би-би-си": "Это такие манеры?"
19 мая 2021, 11:55
Business Insider показал, во что Москва "превратила" Крым: На первый взгляд неприступен, но...
19 мая 2021, 08:15
Пелоси предложила обесчестить Олимпиаду в Китае. Дипломат строго одёрнул
19 мая 2021, 00:55
Киев обрёк на голод 120 тысяч пенсионеров-инвалидов
19 мая 2021, 04:35
Эксперт выявил две цели украинского "Движения против агрессии России"
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 мая 2021, 23:25
Американский подполковник "остановил" Украину словами Путина
13 мая 2021, 21:10
Украинский пограничник рассмеялся на вопрос о войсках в Крыму
17 мая 2021, 03:05
Изменения в Северо-Крымском канале изумили украинцев: "Монтаж"
12 мая 2021, 23:10
Украина вляпалась в скандал после жалобы в Дублинский университет из-за России
16 мая 2021, 17:00
Россияне желают Хаматовой скорее уехать в Латвию и не возвращаться (Руслан Осташко)
14 мая 2021, 02:40
Медведев поставил Зеленскому "диагноз"
18 мая 2021, 00:10
"Уничтожит одним залпом": Поляки об оружии России и "барахле" НАТО
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.