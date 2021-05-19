Испанские военные скинули мигрантов обратно в море - видео

В Испании военные изгнали обратно в море марокканских мигрантов, которые проникли вплавь на территорию полуанклава Сеута.

Власти Испании привлекли военных, чтобы не дать марокканским мигрантам прорваться на территорию испанского полуанклава Сеута из Марокко. На кадрах, снятых местными СМИ, видно, как нелегалов выталкивают обратно в море.

В понедельник 17 мая порядка 8 тысяч мигрантов из Марокко добрались вплавь до испанского полуанклава Сеута. Местным властям пока удалось вернуть на родину лишь 4 тысячи нелегалов.

Напомним, что проблема нелегальных мигрантов в Европе по-прежнему стоит довольно остро. Беженцы из Африканских стран ищут любые способы, чтобы попасть в ЕС и осесть там, чтобы получать пособия и другие социальные блага.