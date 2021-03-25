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Испанские СМИ пришли в ужас от "космического союза" России и Китая

25 марта 2021, 09:55  •  98 • Политика
Фото: c40/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Лидеры западного мира не отдают себе отчет в возможной угрозе, считает журналист
В марте Россия и Китая объявили об объединении усилий в строительстве первой космической станции на Луне. В научных медиа новость преподнесли без политического подтекста. Однако, считает испанский обозреватель Эстебан Гонсалес Понс, речь идет о том, что научную деятельность на спутнике Земли будут осуществлять представители "недемократических государств", где "не уважают права человека".
По мнению журналиста, общие усилия двух держав в космической сфере должны заставить западную общественность ощутить, как "встают волосы дыбом". Если же первая лунная станция главных соперников Запада не подвергает никого в шок, то, уверен обозреватель, никто не отдает себе отчет в потенциальной опасности.
В недавнем заявлении президент Соединенных Штатов Джо Байден "сболтнул лишнего" о российским лидере Владимире Путине. Провокация главы американского государства, полагает журналист, не была оправдана ни при каких обстоятельствах. Запад до сих пор не сформировал "зрелую" внешнюю политику, в то время как действующий президент России осуществляет меры, являющиеся продолжением прежних традиций своей страны.
Аналогичная ситуация сложилась и с Китаем, с которым Европа не может заключить соглашение о торговле. Иных вариантов, считает Гонсалес, у Запада нет. В противном случае Евросоюз исчезнет из политической карты мира.
"Россия будет стоять на том же месте спустя столетие после смерти Путина. Они вместе со Штатами и Китаем играют на протяжении веков в шахматную партию, пока мы учимся отличать фигуры. Когда же мы разберемся в этой игре, на Луне не будет ни Европы, ни европейских ценностей", – пишет автор в своей статье на El Confidencial.
Ранее CNN предрек кризис в отношениях РФ и США после прихода Байдена.

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