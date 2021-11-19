Испанские металлурги бастуют, дерутся с полицией и не верят властям

В испанском Кадисе рабочие вышли на улицы, требуя повышения зарплат на фоне роста в Европейском союзе инфляции и цен на продукты. Демонстранты разбивали автомобили, жгли автомобильные шины, вступали в стычки с полицией. Полицейские применили для их разгона резиновые пули и дубинки.

Министр экономики Надя Кальбиньо (Nadia Calviño) призвала рабочих прекратить насилие, но протестующие не верят властям, подозревая правительство в желании задушить протест, не пойдя на уступки. «Ситуация зашла в тупик. Нет ни телефонных звонков, ни других признаков того, что [власти] намереваются вступить с нами в переговоры», – заявил руководитель региональных профсоюзов Хуан Линарес (Juan Linarez).

Позже переговоры всё же состоялись, но результата не дали. К протестующим вышел градоначальник Кадиса Хосе Мария Гонсалес, но и он ничего не смог добиться. Под аплодисменты жителей близлежащих домов, вышедших на балконы поддержать протестующих, рабочие двинулись в сторону здания Федерации промышленников металлургической отрасли, где соорудили баррикаду.

В октябре уровень инфляции в Испании достиг 5,5%. Финансовая помощь, которую оказывали Германия и ЕС, не повлияла на оздоровление экономики. Берлин требует от Мадрида радикального сокращения социальных программ. В 2020 году темпы падения испанской экономики достигли показателей времён Гражданской войны (11%) 1930-х годов. При этом немецкая пресса сообщила, что за период действия программы по оказанию финансовой помощи Испании немецкая сторона еще и заработала в виде процентов более €1 млрд.

Рабочие Кадиса намерены продолжить забастовку. Они заявили, что с 19 ноября их протест становится бессрочным и будет продолжаться до удовлетворения их требований руководством металлургической отрасли.