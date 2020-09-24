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Испанская экс-королева удивила подданных, очистив городской пляж от "ковидных" масок
24 сентября 2020, 23:40 • 55 • В мире
Супруга экс-короля Испании Хуана Карлоса I, София Испанская, стала одним из активистов, которые на днях устроили уборку на городском пляже Малаги.
Бывшая королева Испании лично приняла участие в очистке общественного пляжа от мусора, среди которого в этом году очень много одноразовых масок.
Также в грандиозной уборке приняли участие представители Испании в Еврокомиссии. Это мероприятие было приурочено к Международному дню очистки пляжей - 81-летняя королева-консорт принимает в нём участие уже четвёртый год подряд. Уборка положила начало масштабной акции по приведению пляжей страны в порядок - она продлится до 4 октября.
Также на мероприятии было уделено внимание проблеме утилизации масок и перчаток: Испания в период пандемии столкнулась с безответственным отношением жителей к использованным средствам защиты, поэтому страна буквально задыхается от "ковидного" мусора.
Интересно, что София Испанская или, как её называют официально, Донья София Греческая и Датская, является правнучкой русской Великой княгини Ольги Константиновны.
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