Испанская экс-королева удивила подданных, очистив городской пляж от "ковидных" масок

Бывшая королева Испании лично приняла участие в очистке общественного пляжа от мусора, среди которого в этом году очень много одноразовых масок.

Также в грандиозной уборке приняли участие представители Испании в Еврокомиссии. Это мероприятие было приурочено к Международному дню очистки пляжей - 81-летняя королева-консорт принимает в нём участие уже четвёртый год подряд. Уборка положила начало масштабной акции по приведению пляжей страны в порядок - она продлится до 4 октября.

Также на мероприятии было уделено внимание проблеме утилизации масок и перчаток: Испания в период пандемии столкнулась с безответственным отношением жителей к использованным средствам защиты, поэтому страна буквально задыхается от "ковидного" мусора.

Интересно, что София Испанская или, как её называют официально, Донья София Греческая и Датская, является правнучкой русской Великой княгини Ольги Константиновны.