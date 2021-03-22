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Испания втянула Россию в новый скандал

22 марта 2021, 17:45  •  457 • Политика
Фото: US Federal Bureau of Investigati/Twitter.com/www.globallookpress.com
Москву заподозрили в хакерской атаке на госструктуру Королевства в качестве мести за визит Борреля
Мадрид пытается втянуть Москву в очередной политический скандал. На этот раз испанская разведка заподозрила Россию в кибератаке на госслужбу трудовой занятости населения (SEPE) страны. Об этом пишет газета El Confidencial со ссылкой на правительственные источники.
Отмечается, хакеры атаковали сервера SEPE 9 марта с помощью программы-вымогателя. Целью данного взлома, как сообщает издание, может являться "дискредитация государственного учреждения" и "порождение недовольства жителей" в связи с отменой тысяч назначений по всей Испании и паралича обработки новых пособий по безработице, особенно в период кризиса.
Только держава, пытающаяся свести счеты с Мадридом, может быть заинтересована в том, чтобы вдохновить такую атаку, указывают источники, осведомленные о продолжающемся расследовании.
Доказательств утверждений о якобы причастности Москвы к этому преступлению в статье, как всегда, не приводится.
"Расследование кибератаки нацелено на Россию не столько по техническим, сколько по политическим и геостратегическим причинам", – говорится в материале.
По данным издания, во властных кругах Королевства полагают, что это якобы реакция Москвы на серию "политических трений, дипломатических и военных инцидентов между, с одной стороны, Кремлем, а с другой – правительством и испанскими вооруженными силами".
Испания, наряду с Германией, является государством с определенным весом в Евросоюзе, у которой за последние месяцы ухудшились отношения с РФ, пишут авторы. По их словам, в нашей стране три года назад якобы была создана вредоносная программа Ruyk, ​​с помощью которой группы киберпреступников осуществили многочисленные атаки, "многие из которых, вероятно, заказаны ФСБ России, которая, как и другие спецслужбы, действует не напрямую, а через посредников", считают испанские журналисты.
По утверждению издания, поводом для "сведения счетов" мог стать визит в Москву главы евродипломатии испанца Жозепа Борреля в начале нынешнего февраля, который подвергся критике со стороны Брюсселя. А спустя какое-то время страны ЕС ввели против РФ новую порцию санкций.
Напомним, некоторые западные СМИ и политики назвали февральский визит Борреля "унизительным" и посчитали, что глава МИД РФ Сергей Лавров полностью переиграл испанца.
Российские власти неоднократно заявляли, что не имеют отношения к хакерским атакам. В частности, пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков уже говорил, что Москва "не может иметь никакой причастности к каким-либо проявлениям киберпреступности".

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