Испания вспоминает погибших от COVID-19: Король Филипп VI возглавит траурные мероприятия

За время эпидемии коронавирусной инфекции в Испании скончалось 27 тысяч человек с диагнозом COVID-19. Всего заболевших насчитывалось 283 тысячи. Получается, что умер практически каждый десятый заразившийся. При этом большая часть скончавшихся - это люди старше 70 лет.

В связи с этими беспрецедентными жертвами правительство Испании объявило траур: в течение 10 дней над страной будут приспущены государственные флаги в память об умерших, состоятся официальные траурные мероприятия. Основные пройдут под эгидой короля Испании Филиппа VI.

Как сообщают СМИ, ситуация в стране пока далека от нормализации. Растёт недовольство в обществе - граждане жалуются на нехватку медперсонала и медоборудования. Пандемия выявила серьёзные недостатки системы здравоохранения - врачи недовольны уровнем оплаты труда.

Сейчас в Испании первый этап отмены карантинных ограничений. Но уже скоро страна планирует начать принимать туристов из-за рубежа: с 1 июля им не нужно будет проходить двухнедельный карантин по прибытии.