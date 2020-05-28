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Испания вспоминает погибших от COVID-19: Король Филипп VI возглавит траурные мероприятия
28 мая 2020, 04:55 • 25 • В мире
Вчера, 26 мая, Испания погрузилась в официально объявленный 10-дневный траур: в стране вспоминают десятки тысяч погибших от COVID-19. Сообщается, что скорбные мероприятия возглавит король Филипп VI.
За время эпидемии коронавирусной инфекции в Испании скончалось 27 тысяч человек с диагнозом COVID-19. Всего заболевших насчитывалось 283 тысячи. Получается, что умер практически каждый десятый заразившийся. При этом большая часть скончавшихся - это люди старше 70 лет.
В связи с этими беспрецедентными жертвами правительство Испании объявило траур: в течение 10 дней над страной будут приспущены государственные флаги в память об умерших, состоятся официальные траурные мероприятия. Основные пройдут под эгидой короля Испании Филиппа VI.
Как сообщают СМИ, ситуация в стране пока далека от нормализации. Растёт недовольство в обществе - граждане жалуются на нехватку медперсонала и медоборудования. Пандемия выявила серьёзные недостатки системы здравоохранения - врачи недовольны уровнем оплаты труда.
Сейчас в Испании первый этап отмены карантинных ограничений. Но уже скоро страна планирует начать принимать туристов из-за рубежа: с 1 июля им не нужно будет проходить двухнедельный карантин по прибытии.
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