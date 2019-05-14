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Испания отозвала фрегат "Мендес Нуньес" из сопровождения американского авианосца "Авраам Линкольн" в Персидском заливе
14 мая 2019, 05:09 • 132 • Политика
Министр обороны Испании приказал кораблю прекратить сопровождение авианосца США «Авраам Линкольн» до того моммента, когда ситуация с Ираном прояснится.
Испания не хочет быть невольно втянутой в конфликт с Ираном, пишет издание El Pais.
Министр обороны Маргарита Роблес распорядилась о временном выводе испанского фрегата Мендес Нуньес (F-104) с 215 моряками на борту из боевой группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.
Флот уже пересек Баб-эль-Мандебский пролив, который связывает Красное море с Индийским океаном, и идет к Ормузскому проливу, чтобы войти в Персидский залив, но он пересечет его уже без испанского судна.
Интеграция Méndez Núñez в боевую группу (в которой участвуют и другие суда НАТО) была запланирована, по крайней мере, год назад, чтобы улучшить совместную подготовку. Планировалось, что она продлится шесть месяцев, с конца апреля до 31 октября, когда он должен прибыть в порт Сан-Диего (Калифорния) после пересечения Средиземного моря, Красного моря, Индийского океана, Китайского моря и Тихого океана.
Помимо "Линкольна" и 85 самолетов, в состав группы входят ракетный крейсер, три эсминца, вспомогательное судно и подводная лодка.
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