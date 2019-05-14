Испания отозвала фрегат "Мендес Нуньес" из сопровождения американского авианосца "Авраам Линкольн" в Персидском заливе

Испания не хочет быть невольно втянутой в конфликт с Ираном, пишет издание El Pais.

Министр обороны Маргарита Роблес распорядилась о временном выводе испанского фрегата Мендес Нуньес (F-104) с 215 моряками на борту из боевой группы во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln.

Флот уже пересек Баб-эль-Мандебский пролив, который связывает Красное море с Индийским океаном, и идет к Ормузскому проливу, чтобы войти в Персидский залив, но он пересечет его уже без испанского судна.

Интеграция Méndez Núñez в боевую группу (в которой участвуют и другие суда НАТО) была запланирована, по крайней мере, год назад, чтобы улучшить совместную подготовку. Планировалось, что она продлится шесть месяцев, с конца апреля до 31 октября, когда он должен прибыть в порт Сан-Диего (Калифорния) после пересечения Средиземного моря, Красного моря, Индийского океана, Китайского моря и Тихого океана.

Помимо "Линкольна" и 85 самолетов, в состав группы входят ракетный крейсер, три эсминца, вспомогательное судно и подводная лодка.