Испания не пустила два корабля России в порт Сеута

Запрос о заходе в порт Сеута для корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксира "Алтай" прошёл по каналам испанского Минобороны, однако военные предпочли адресовать запрос в МИД.

По решению МИД Испании двум кораблям России было отказано в заходе в порт Сеута. Об этом сообщает газета El Pais. По данным издания, заход в испанский порт противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксира "Алтай" планировался со среды по пятницу. Запрос прошёл по каналам министерства обороны, однако армейцы "перекинули мячик" в МИД.

В испанском МИД предпочли дополнительно узнать у России, какой маршрут двух судов, "чтобы избежать конфликтной ситуации". Но, сообщает El Pais, Москва на вопросы не ответила.

В итоге кораблям не был разрешён заход в испанский порт.

В публикации автор задаётся вопросом: в чьих глазах Мадрид должен хорошо выглядеть - в глазах Москвы или НАТО?

Если раньше практика остановки судов России была отлажена, то пять лет назад концепция поменялась. Поводом стало именно недовольство союзников по НАТО.

Великобритания, в частности, раскритиковала Испанию за материально-техническую поддержку судов, участвовавших в операции России в Сирии. Мадрид в итоге был вынужден поставить на паузу привычную практику взаимодействия с кораблями России.