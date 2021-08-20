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Испания не пустила два корабля России в порт Сеута
20 августа 2021, 01:10 • 61 • Политика
Запрос о заходе в порт Сеута для корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксира "Алтай" прошёл по каналам испанского Минобороны, однако военные предпочли адресовать запрос в МИД.
По решению МИД Испании двум кораблям России было отказано в заходе в порт Сеута. Об этом сообщает газета El Pais. По данным издания, заход в испанский порт противолодочного корабля "Вице-адмирал Кулаков" и спасательного буксира "Алтай" планировался со среды по пятницу. Запрос прошёл по каналам министерства обороны, однако армейцы "перекинули мячик" в МИД.
В испанском МИД предпочли дополнительно узнать у России, какой маршрут двух судов, "чтобы избежать конфликтной ситуации". Но, сообщает El Pais, Москва на вопросы не ответила.
В итоге кораблям не был разрешён заход в испанский порт.
В публикации автор задаётся вопросом: в чьих глазах Мадрид должен хорошо выглядеть - в глазах Москвы или НАТО?
Если раньше практика остановки судов России была отлажена, то пять лет назад концепция поменялась. Поводом стало именно недовольство союзников по НАТО.
Великобритания, в частности, раскритиковала Испанию за материально-техническую поддержку судов, участвовавших в операции России в Сирии. Мадрид в итоге был вынужден поставить на паузу привычную практику взаимодействия с кораблями России.
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