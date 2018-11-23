Испания: Гибралтар принадлежит нам, а не британцам

Что ждёт колонию Великобритании в Европе?

За несколько дней до экстренного саммита ЕС, который должен состояться 25 ноября, Испания пригрозила наложить вето на соглашение о выходе Великобритании из Евросоюза из-за спора о принадлежности Гибралтара. «Если не будет никаких изменений относительно Гибралтара, Испания проголосует против соглашения о Brexit», – заявил премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции в Мадриде.

В соглашении указывается, что Лондон и Брюссель обязуются решить вопрос о статусе Гибралтара до 2020 года в ходе переговоров. Власти Испании недоумевают: причём здесь Брюссель? Переговоры должны вестись между Мадридом и Лондоном. И требуют внесения соответствующих изменений в статью 184 соглашения о выходе Великобритании из ЕС.

«Мы хотим услышать ясную интерпретацию текста статьи 184 с указанием того, что переговоры Соединенного Королевства и Европейского союза не будут касаться Гибралтара. Переговоры о статусе Гибралтара – это отдельная тема», – предупредил министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй парировала: «Мы не станем исключать тему Гибралтара из переговорного процесса. Соглашение [о выходе из ЕС] должно быть единым для всего Соединённого Королевства, включая Гибралтар».

Гибралтар был захвачен британцами у Испании в 1713 году, и в 1830 году получил официальный статус британской колонии. С тех пор вопрос о статусе Гибралтара – источник постоянных дипломатических трений между Лондоном и Мадридом, несмотря на их общее членство в НАТО и Европейском союзе.

Клочок суши площадью всего 6,5 кв. км позволяет британцам держать под контролем выход из Средиземноморья в Атлантику. В британском гимне Гибралтара есть строки «Гибралтар – моя земля», официальный язык здесь английский и как минимум 25% населения имеют британские корни.

В прошлом году 18 миллионов британцев побывали здесь в качестве туристов. На выборах в Европарламент в 2004 году Гибралтар был включён в избирательный округ Юго-Западной Англии, омываемый, как и Гибралтар, Атлантическим океаном.

У Испании есть «утешительный приз» – принадлежащий ей автономный город Сеута на побережье Северной Африки напротив Гибралтара на расстоянии 67 километров по морю. И если Испания вернёт контроль над Гибралтаром, она получит полный стратегический контроль над узкой горловиной, связывающей Средиземное море с Мировым океаном.

Ситуацию усугубляет вопрос о принадлежности Гибралтарского аэропорта площадью 106 гектаров. Его владельцем является Министерство обороны Великобритании, аэропорт используется и в гражданских, и в военных целях, но построен на перешейке, соединяющем Гибралтар с материковой Испанией. Мадрид наотрез отказывается признавать территорию аэропорта британской собственностью.

Гибралтар – последняя колония Великобритании в Европе. Испанские СМИ называют стремление Мадрида к установлению испанского суверенитета над Гибралтаром актом деколонизации и указывают, что история предоставляет испанцам уникальный шанс добиться желаемого: Великобритания покидает ЕС, имея проблему шотландского сепаратизма. К тому же на референдуме 2016 г. 96% гибралтарцев выступили за то, чтобы остаться в ЕС, там же, где и Испания.

Министр иностранных дел Испании Жозеп Боррель заявил, что Мадрид поддержит вступление Шотландии в ЕС в качестве независимого государства: «Если они (шотландцы. – Ред.) выйдут из состава Британии в соответствии со своими внутренними законами и если британский парламент согласится на это, почему мы должны быть против?»

От более резких шагов Испанию удерживает экономическая составляющая данной территориальной проблемы. Ежедневно более 13 тыс. жителей Андалусии, самой бедной провинции Испании, пересекают границу с Гибралтаром (официальный Мадрид отказывается называть её границей, употребляя эвфемизм «заграждение»), отправляясь на работу.

По данным британских социологов, 14% британских компаний намерены после выхода Лондона из ЕС перенести свой бизнес в Европу, называя Испанию третьим по привлекательности местом для капиталовложений после Германии и Нидерландов. Мадрид не захочет терять эти инвестиции. Испания импортирует из Великобритании 4,6% всех товаров и услуг, экспортируя туда же 7,2% (€18,9 млрд.). На Гибралтар приходится $61,5 млн. испанского экспорта.

Правительство Испании считает самым реальным вариантом установление совместного британо-испанского суверенитета над спорной территорией с предоставлением гибралтарцам двойного гражданства и аннулированием «заграждения» между Гибралтаром и Испанией.

Уже придуман специальный термин – «ассоциированный с Евросоюзом город Британской и Испанской Короны». Испанцы даже согласны оставить за британцами гибралтарский аэропорт при условии, что получат часть контрольных функций над ним. Речь идёт не столько том, чтобы поднять над Гибралтаром испанский флаг, сколько о том, чтобы приспустить британский.